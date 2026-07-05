Наоми Осака – Каролина Мухова, 7 июля: прогноз на четвертьфинал Уимблдона

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Японка Наоми Осака выбила белоруску Арину Соболенко и впервые дошла до четвертьфинала Уимблдона. Теперь ей предстоит матч с чешкой Каролиной Муховой. Сумеет ли бывшая первая ракетка мира и здесь забрать победу?
Дата / Время: 07.07.2026, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Наоми Осака (28 лет, 14-я ракетка мира, 14-й номер посева)
Каролина Мухова (29 лет, 9-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Джессика Пегула (США, 4) – Коко Гауфф (США, 7)
Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). На траве титулов не брала. В нынешнем сезоне на Australian Open снялась перед третьим кругом, на «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом. На траве в Бад-Хомбурге дошла до финала, но снялась по ходу решающего матча. Всего в 2026 г. одержала 20 побед при семи поражениях. На Уимблдоне уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
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Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде, один из них – на траве. В нынешнем сезоне взяла на этом покрытии титул в Бад-Хомбурге, а на харде победила в Дохе. На Australian Open дошла до четвертого круга, на «Ролан Гаррос» – до третьего. Всего в 2026 г. одержала 33 победы при восьми поражениях. На Уимблдоне уже повторила лучший результат, ранее показанный в 2019 и 2021 гг. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее провели шесть официальных очных матчей. Единственные встречи на грунте и траве выиграла Мухова. На харде она одержала одну победу, Осака – три.
Букмекеры аккуратно выделяют японку как фаворитку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,75 на её победу и 2,05 на успех чешки.
Все полные очные матчи спортсменок продлились минимум 22 гейма. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,81 на ТБ (22,5) и 1,99 на ТМ (22,5).
Достойные друг друга спортсменки, которые проводят качественный турнир. Осака вовсе не проиграла ни сета за четыре круга. В нынешнем сезоне она очень хороша на траве, хотя прежде стабильности на этом покрытии не хватало. Мухова же прервала серию из четырех вылетов с Уимблдона в первом круге и вспомнила, что в Лондоне демонстрировала топовые результаты.
В моменте выделить явную фаворитку невозможно. У обеих есть козыри, обе хорошо знают друг друга. К сожалению, недавняя очная встреча в финале травяного турнира в Бад-Хомбурге нерелевантна. Тогда Осака снялась по ходу игры из-за травмы. Но другие очные матчи неизменно получались конкурентными – минимум на 22 гейма. Причем на любых этапах карьеры обеих.
Так что ждем очередной виток красивой борьбы между японкой и чешкой. Рискнем заиграть ТБ (21,5).