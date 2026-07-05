Наоми Осака – Каролина Мухова, 7 июля: прогноз на четвертьфинал Уимблдона

Достойные друг друга спортсменки, которые проводят качественный турнир. Осака вовсе не проиграла ни сета за четыре круга. В нынешнем сезоне она очень хороша на траве, хотя прежде стабильности на этом покрытии не хватало. Мухова же прервала серию из четырех вылетов с Уимблдона в первом круге и вспомнила, что в Лондоне демонстрировала топовые результаты.

В моменте выделить явную фаворитку невозможно. У обеих есть козыри, обе хорошо знают друг друга. К сожалению, недавняя очная встреча в финале травяного турнира в Бад-Хомбурге нерелевантна. Тогда Осака снялась по ходу игры из-за травмы. Но другие очные матчи неизменно получались конкурентными – минимум на 22 гейма. Причем на любых этапах карьеры обеих.

Так что ждем очередной виток красивой борьбы между японкой и чешкой. Рискнем заиграть ТБ (21,5).