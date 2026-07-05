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ГлавнаяПрогнозыНаоми Осака – Каролина Мухова, 7 июля: прогноз на четвертьфинал Уимблдона

Наоми Осака – Каролина Мухова, 7 июля: прогноз на четвертьфинал Уимблдона

Обновлено:
Их очные матчи всегда были затяжными
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Наоми Осака
  • Каролина Мухова
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Японка Наоми Осака выбила белоруску Арину Соболенко и впервые дошла до четвертьфинала Уимблдона. Теперь ей предстоит матч с чешкой Каролиной Муховой. Сумеет ли бывшая первая ракетка мира и здесь забрать победу?

Дата / Время: 07.07.2026, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Наоми Осака (28 лет, 14-я ракетка мира, 14-й номер посева)

  • 1-й круг: Эльза Жакемо (Франция) – 6:1, 7:5
  • 2-й круг: Анастасия Гасанова (Россия) – 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Дарья Касаткина (Австралия) – 6:1, 6:3
  • 4-й круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1) – 6:2, 7:6 (7:2)

Каролина Мухова (29 лет, 9-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: Анастасия Захарова (Россия) – 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Мананчая Савангкаев (Таиланд) – 6:2, 7:6 (7:1)
  • 4-й круг: Барбора Крейчикова (Чехия) – 7:5, 5:7, 6:3

Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Джессика Пегула (США, 4) – Коко Гауфф (США, 7)

Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). На траве титулов не брала. В нынешнем сезоне на Australian Open снялась перед третьим кругом, на «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом. На траве в Бад-Хомбурге дошла до финала, но снялась по ходу решающего матча. Всего в 2026 г. одержала 20 побед при семи поражениях. На Уимблдоне уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Каролина Мухова

Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде, один из них – на траве. В нынешнем сезоне взяла на этом покрытии титул в Бад-Хомбурге, а на харде победила в Дохе. На Australian Open дошла до четвертого круга, на «Ролан Гаррос» – до третьего. Всего в 2026 г. одержала 33 победы при восьми поражениях. На Уимблдоне уже повторила лучший результат, ранее показанный в 2019 и 2021 гг. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсменки ранее провели шесть официальных очных матчей. Единственные встречи на грунте и траве выиграла Мухова. На харде она одержала одну победу, Осака – три.

Ставки на исход

Букмекеры аккуратно выделяют японку как фаворитку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,75 на её победу и 2,05 на успех чешки.

Ставки на тоталы

Все полные очные матчи спортсменок продлились минимум 22 гейма. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,81 на ТБ (22,5) и 1,99 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ОсакиПобеда МуховойТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,752,051,811,99

Прогноз и ставка

Достойные друг друга спортсменки, которые проводят качественный турнир. Осака вовсе не проиграла ни сета за четыре круга. В нынешнем сезоне она очень хороша на траве, хотя прежде стабильности на этом покрытии не хватало. Мухова же прервала серию из четырех вылетов с Уимблдона в первом круге и вспомнила, что в Лондоне демонстрировала топовые результаты.

В моменте выделить явную фаворитку невозможно. У обеих есть козыри, обе хорошо знают друг друга. К сожалению, недавняя очная встреча в финале травяного турнира в Бад-Хомбурге нерелевантна. Тогда Осака снялась по ходу игры из-за травмы. Но другие очные матчи неизменно получались конкурентными – минимум на 22 гейма. Причем на любых этапах карьеры обеих.

Так что ждем очередной виток красивой борьбы между японкой и чешкой. Рискнем заиграть ТБ (21,5).

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