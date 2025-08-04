Наоми Осака — Анастасия Севастова, 3 августа: прогноз на матч турнира в Монреале

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В 2022 году Анастасия Севастова приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем. После возобновления спортивного пути именно хардовый турнир WTA 1000 в Монреале становится для нее прорывным. Сумеет ли латвийка обыграть японку Наоми Осаку — бывшего лидера мирового рейтинга?
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Дата / Время: 03.08.2025, не ранее 21:00 по московскому времени
Арена: Uniprix Stadium, Центральный корт (Монреаль, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Наоми Осака (27 лет, 49-я ракетка мира)
Анастасия Севастова (35 лет, 386-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Аманда Анисимова (США, 5) — Элина Свитолина (Украина, 10)
Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров — Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). В нынешнем сезоне на харде дошла до финала в Окленде. На Australian Open и Уимблдоне вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержала 24 победы при 11 поражениях. На турнире в Монреале лучший результат показала в 2019-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
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Выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде, но ни одного хардового. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Рабате на грунте, на Уимблдоне вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала восемь побед при семи поражениях на уровне WTA. На турнире в Монреале лучший результат показала в 2018-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне в этих соревнованиях не участвовала.
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Спортсменки ранее провели пять официальных очных матчей. Все встречи прошли на харде, Осака одержала три победы, а Севастова — две.
Букмекеры считают японку явной фавориткой. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,23 на её победу и 4,20 на успех латвийки.
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Четыре из пяти очных матчей спортсменок продлились не менее 19 геймов. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 2,00 на ТБ (20,5) и 1,80 на ТМ (20,5).
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Севастова попала в основную сетку турнира в Монреале по сохраненному рейтингу и сенсационно дошла уже до четвертого круга. Главный скальп на данный момент — третья ракетка мира Пегула в прошлом матче. Причем латвийка проиграла первый сет, но затем одержала волевую победу.
Однако важно понимать, что у Севастовой вообще все матчи на нынешнем турнире были трехсетовыми. Безусловно, это повышенная физическая и эмоциональная нагрузка. Есть сомнения в том, что латвийке хватит ресурсов для того, чтобы пройти и опытнейшую Осаку.
Впрочем, история личных встреч показывает, что Севастова хорошо конкурирует с японкой. Причем матчи их были в праймовый период обеих, а сейчас обе точно дадут друг другу шансы. Резюмируя, быструю и одностороннюю игру не ждем. Пробуем ставку на ТБ (18,5).