Наоми Осака — Анастасия Севастова, 3 августа: прогноз на матч турнира в Монреале

Севастова попала в основную сетку турнира в Монреале по сохраненному рейтингу и сенсационно дошла уже до четвертого круга. Главный скальп на данный момент — третья ракетка мира Пегула в прошлом матче. Причем латвийка проиграла первый сет, но затем одержала волевую победу.

Однако важно понимать, что у Севастовой вообще все матчи на нынешнем турнире были трехсетовыми. Безусловно, это повышенная физическая и эмоциональная нагрузка. Есть сомнения в том, что латвийке хватит ресурсов для того, чтобы пройти и опытнейшую Осаку.

Впрочем, история личных встреч показывает, что Севастова хорошо конкурирует с японкой. Причем матчи их были в праймовый период обеих, а сейчас обе точно дадут друг другу шансы. Резюмируя, быструю и одностороннюю игру не ждем. Пробуем ставку на ТБ (18,5).