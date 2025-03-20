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20 марта 8:49ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Оттава — Колорадо, 21 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

На льду «Канадиен Тайр-центра» можно ждать града голов
Руслан Ипполитов

 

21 марта состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава» - «Колорадо». Обе команды отлично мотивированы, а встреча обещает быть богатой на заброшенные шайбы. За последние пять в очных играх этих соперников лишь однажды не был достигнуть показатель общей результативности в восемь голов. Разбираемся в предматчевых раскладах и ставках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оттава Сенаторз»

21.03.2025, Пт

02:00 МСК

«Колорадо Эвеланш»

П1 - 2.45

Х - 4.40

П2 - 2.35

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Канадиен Тайр-центр» (Оттава, Канада)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Оттава»4730-46
«Колорадо»7446-30

Последние пять матчей «Оттавы» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

19.03.2025«Монреаль»

6:3

«Оттава»

16.03.2025«Торонто»

2:4

«Оттава»

14.03.2025«Оттава»

6:3

«Бостон»

12.03.2025«Филадельфия»

2:5

«Оттава»

11.03.2025«Оттава»

2:1

«Детройт»

Последние пять матчей «Колорадо» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

20.03.2025«Торонто»

2:1

«Колорадо»

16.03.2025«Колорадо»

4:3 ОТ

«Даллас»

15.03.2025«Калгари»

2:4

«Колорадо»

12.03.2025«Миннесота»

2:1 Б

«Колорадо»

11.03.2025«Колорадо»

3:0

«Чикаго»

Последние пять матчей «Оттавы» и «Колорадо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

28.10.2024«Колорадо»

5:4

«Оттава»

17.01.2024«Оттава»

4:7

«Колорадо»

22.12.2023«Колорадо»

6:4

«Оттава»

17.03.2023«Оттава»

4:5

«Колорадо»

15.01.2023«Колорадо»

7:0

«Оттава»

Лидеры

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«Оттава»

Показатель

«Колорадо»

Показатель

Бомбардир (очки)Штюцле68

Маккиннон

104

Снайпер (голы)Ткачак27

Лехконен

27

Ассистент (передачи)Штюцле48

Маккиннен

77

Вратарь (коэфф. надежности)Улльмарк2.70

Блэквуд

2.17

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6838613515248-17698
2. Каролина6736502222217-17886
3. Флорида6835240324221-18485
4. Торонто6833711224218-20085
5. Тампа-Бэй6734412323236-17983
6. Нью-Джерси6933311526206-17880
7. Оттава6727812326198-19377
8. Монреаль6724722527203-21973
9. Рейнджерс6930210630205-20672
10. Айлендерс6725421728183-19870
11. Коламбус6723441728218-22370
12. Детройт6824530630195-21570
13. Бостон6923701830186-22169
14. Питтсбург7019815532204-25466
15. Филадельфия6917653533191-23464
16. Баффало6621331533209-23260

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6938811318239-16298
2. Даллас6735621221229-17789
3. Вегас6736213520222-18486
4. Колорадо6935512125229-19985
5. Эдмонтон68291101324221-19584
6. Миннесота6931532325191-19483
7. Лос-Анджелес6631413621186-17281
8. Ванкувер68255211025191-20575
9. Сент-Луис6925541628206-20375
10. Калгари6725332925173-19773
11. Юта6822713827191-20571
12. Анахайм6821532631182-21566
13. Сиэтл7024513235209-22765
14. Нэшвилл6721310834172-21858
15. Чикаго6817212739184-24349
16. Сан-Хосе6813414541178-25545
Прогноз на матч «Вашингтон» - «Филадельфия»

Потери

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«Оттава»: Казинс, Дженсен (оба - травма)

«Колорадо»: Пулман, Ландеског, Мэнсон (все - травма)

Прогноз на матч

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В последние годы «Колорадо» довольно уверенно разбирается с «Сенаторами» и на своем льду, и на выезде. В последний раз «Оттава» побеждала «Колорадо» в декабре 2021-го года, когда смогла на своем льду дожать соперника в овертайме (6:5 ОТ). В пяти предыдущих встречах побеждали исключительно «Эвеланш», а общий счет этих матчей 30:16.

Но на этот раз победа «Колорадо» не представляется стол очевидной. «Оттава» на хорошем ходу, пусть и проиграла в своей предыдущей встрече «Монреалю». Канадский клуб еще имеет теоретический шанс остаться без плей-офф, так что на своей площадке именно сенаторы должны быть сильней заряжены на победу.

Рискнем предположить, что «Сенаторз» смогут обыграть более статусного соперника, а общая результативность традиционно для встреч этих команд будет на высоком уровне и превысит показатель в шесть голов. Коэффициент за это предложен очень привлекательный.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI не выделяют фаворита встречи. Номинал сыгравшей на победу «Оттавы» ставки будет умножен на 2.45. За выигрыш «Колорадо» предложен коэффициент - 2.35. На ничью можно поставить за 4.40.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты сыграют в матче «Оттава» - «Колорадо»?

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В составе «Сенаторов» должен появится защитник Артем Зуб. В текущем сезоне в активе 29-летнего хоккеиста 2 гола и 8 результативных передач в 42 матчах.

За «Колорадо» сыграет Валерий Ничушкин. Форвард в регулярном сезоне-2024/25 принял участие в 31-м матче, в которых набрал 27 (18+9) результативных очков. Именно на счету Валерия единственная шайба «Лавин» в предыдущей игре, проигранной «Торонто» (2:1). 

Выйдут ли «Колорадо» и «Оттава» в плей-офф?

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Это практически решенный вопрос. «Лавины» уже гарантировали себе путевку в Кубок Стэнли и ставки на их попадание в плей-офф не принимаются. «Сенаторы» очень к этому близки, но еще теоретически могут остаться за бортом. Заключить пари на  выход «Оттавы» в плей-офф можно за 1.05. Неудачное окончание регулярного сезона «Сенаторз» оценена коэффициентом 10.00.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 8.00

«Виннипег Джетс» - 9.00 

«Флорида Пантерз» - 9.00.

Поставить на победу в плей-офф «Колорадо» можно за 15.00, а на «Оттаву» - за 55.00.

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