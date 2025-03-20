Оттава — Колорадо, 21 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
21 марта состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава» - «Колорадо». Обе команды отлично мотивированы, а встреча обещает быть богатой на заброшенные шайбы. За последние пять в очных играх этих соперников лишь однажды не был достигнуть показатель общей результативности в восемь голов. Разбираемся в предматчевых раскладах и ставках.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Оттава Сенаторз»
21.03.2025, Пт
02:00 МСК
«Колорадо Эвеланш»
|П1 - 2.45
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Канадиен Тайр-центр» (Оттава, Канада)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Оттава»
|4
|7
|30-46
|«Колорадо»
|7
|4
|46-30
Последние пять матчей «Оттавы» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|19.03.2025
|«Монреаль»
6:3
«Оттава»
|16.03.2025
|«Торонто»
2:4
«Оттава»
|14.03.2025
|«Оттава»
6:3
«Бостон»
|12.03.2025
|«Филадельфия»
2:5
«Оттава»
|11.03.2025
|«Оттава»
2:1
«Детройт»
Последние пять матчей «Колорадо» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|20.03.2025
|«Торонто»
2:1
«Колорадо»
|16.03.2025
|«Колорадо»
4:3 ОТ
«Даллас»
|15.03.2025
|«Калгари»
2:4
«Колорадо»
|12.03.2025
|«Миннесота»
2:1 Б
«Колорадо»
|11.03.2025
|«Колорадо»
3:0
«Чикаго»
Последние пять матчей «Оттавы» и «Колорадо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.10.2024
|«Колорадо»
5:4
«Оттава»
|17.01.2024
|«Оттава»
4:7
«Колорадо»
|22.12.2023
|«Колорадо»
6:4
«Оттава»
|17.03.2023
|«Оттава»
4:5
«Колорадо»
|15.01.2023
|«Колорадо»
7:0
«Оттава»
«Оттава»
|Показатель
«Колорадо»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Штюцле
|68
Маккиннон
104
|Снайпер (голы)
|Ткачак
|27
Лехконен
27
|Ассистент (передачи)
|Штюцле
|48
Маккиннен
77
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Улльмарк
|2.70
Блэквуд
2.17
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|68
|38
|6
|1
|3
|5
|15
|248-176
|98
|2. Каролина
|67
|36
|5
|0
|2
|2
|22
|217-178
|86
|3. Флорида
|68
|35
|2
|4
|0
|3
|24
|221-184
|85
|4. Торонто
|68
|33
|7
|1
|1
|2
|24
|218-200
|85
|5. Тампа-Бэй
|67
|34
|4
|1
|2
|3
|23
|236-179
|83
|6. Нью-Джерси
|69
|33
|3
|1
|1
|5
|26
|206-178
|80
|7. Оттава
|67
|27
|8
|1
|2
|3
|26
|198-193
|77
|8. Монреаль
|67
|24
|7
|2
|2
|5
|27
|203-219
|73
|9. Рейнджерс
|69
|30
|2
|1
|0
|6
|30
|205-206
|72
|10. Айлендерс
|67
|25
|4
|2
|1
|7
|28
|183-198
|70
|11. Коламбус
|67
|23
|4
|4
|1
|7
|28
|218-223
|70
|12. Детройт
|68
|24
|5
|3
|0
|6
|30
|195-215
|70
|13. Бостон
|69
|23
|7
|0
|1
|8
|30
|186-221
|69
|14. Питтсбург
|70
|19
|8
|1
|5
|5
|32
|204-254
|66
|15. Филадельфия
|69
|17
|6
|5
|3
|5
|33
|191-234
|64
|16. Баффало
|66
|21
|3
|3
|1
|5
|33
|209-232
|60
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|69
|38
|8
|1
|1
|3
|18
|239-162
|98
|2. Даллас
|67
|35
|6
|2
|1
|2
|21
|229-177
|89
|3. Вегас
|67
|36
|2
|1
|3
|5
|20
|222-184
|86
|4. Колорадо
|69
|35
|5
|1
|2
|1
|25
|229-199
|85
|5. Эдмонтон
|68
|29
|11
|0
|1
|3
|24
|221-195
|84
|6. Миннесота
|69
|31
|5
|3
|2
|3
|25
|191-194
|83
|7. Лос-Анджелес
|66
|31
|4
|1
|3
|6
|21
|186-172
|81
|8. Ванкувер
|68
|25
|5
|2
|1
|10
|25
|191-205
|75
|9. Сент-Луис
|69
|25
|5
|4
|1
|6
|28
|206-203
|75
|10. Калгари
|67
|25
|3
|3
|2
|9
|25
|173-197
|73
|11. Юта
|68
|22
|7
|1
|3
|8
|27
|191-205
|71
|12. Анахайм
|68
|21
|5
|3
|2
|6
|31
|182-215
|66
|13. Сиэтл
|70
|24
|5
|1
|3
|2
|35
|209-227
|65
|14. Нэшвилл
|67
|21
|3
|1
|0
|8
|34
|172-218
|58
|15. Чикаго
|68
|17
|2
|1
|2
|7
|39
|184-243
|49
|16. Сан-Хосе
|68
|13
|4
|1
|4
|5
|41
|178-255
|45
Прогноз на матч «Вашингтон» - «Филадельфия»
«Оттава»: Казинс, Дженсен (оба - травма)
«Колорадо»: Пулман, Ландеског, Мэнсон (все - травма)
В последние годы «Колорадо» довольно уверенно разбирается с «Сенаторами» и на своем льду, и на выезде. В последний раз «Оттава» побеждала «Колорадо» в декабре 2021-го года, когда смогла на своем льду дожать соперника в овертайме (6:5 ОТ). В пяти предыдущих встречах побеждали исключительно «Эвеланш», а общий счет этих матчей 30:16.
Но на этот раз победа «Колорадо» не представляется стол очевидной. «Оттава» на хорошем ходу, пусть и проиграла в своей предыдущей встрече «Монреалю». Канадский клуб еще имеет теоретический шанс остаться без плей-офф, так что на своей площадке именно сенаторы должны быть сильней заряжены на победу.
Рискнем предположить, что «Сенаторз» смогут обыграть более статусного соперника, а общая результативность традиционно для встреч этих команд будет на высоком уровне и превысит показатель в шесть голов. Коэффициент за это предложен очень привлекательный.
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|Тип трансляции
|Условия
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
В составе «Сенаторов» должен появится защитник Артем Зуб. В текущем сезоне в активе 29-летнего хоккеиста 2 гола и 8 результативных передач в 42 матчах.
За «Колорадо» сыграет Валерий Ничушкин. Форвард в регулярном сезоне-2024/25 принял участие в 31-м матче, в которых набрал 27 (18+9) результативных очков. Именно на счету Валерия единственная шайба «Лавин» в предыдущей игре, проигранной «Торонто» (2:1).
Это практически решенный вопрос. «Лавины» уже гарантировали себе путевку в Кубок Стэнли и ставки на их попадание в плей-офф не принимаются. «Сенаторы» очень к этому близки, но еще теоретически могут остаться за бортом. Заключить пари на выход «Оттавы» в плей-офф можно за 1.05. Неудачное окончание регулярного сезона «Сенаторз» оценена коэффициентом 10.00.
Партнерский проект