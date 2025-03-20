Оттава — Колорадо, 21 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В последние годы «Колорадо» довольно уверенно разбирается с «Сенаторами» и на своем льду, и на выезде. В последний раз «Оттава» побеждала «Колорадо» в декабре 2021-го года, когда смогла на своем льду дожать соперника в овертайме (6:5 ОТ). В пяти предыдущих встречах побеждали исключительно «Эвеланш», а общий счет этих матчей 30:16.

Но на этот раз победа «Колорадо» не представляется стол очевидной. «Оттава» на хорошем ходу, пусть и проиграла в своей предыдущей встрече «Монреалю». Канадский клуб еще имеет теоретический шанс остаться без плей-офф, так что на своей площадке именно сенаторы должны быть сильней заряжены на победу.

Рискнем предположить, что «Сенаторз» смогут обыграть более статусного соперника, а общая результативность традиционно для встреч этих команд будет на высоком уровне и превысит показатель в шесть голов. Коэффициент за это предложен очень привлекательный.