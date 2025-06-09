Овьедо — Альмерия, 11 июня: где смотреть полуфинал Сегунды, прогноз, составы

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В среду, 11 июня, состоится ответная полуфинальная встреча плей-офф Сегунды между «Овьедо» и «Альмерией». На кону путевка в высший испанский футбольный дивизион, за которую победитель пары сразится в финале мини-турнира. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты в линиях букмекеров.
Турнир: Сегунда, плей-офф, полуфинал, ответный матч
Первая встреча: 2:1
Стадион: «Нуэво Карлос Тартьере» (Овьедо, Испания)
Судьи: еще не определены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Овьедо
|7
|4
|6
|21-22
|Альмерия
|6
|4
|7
|22-21
Последние пять игр «Овьедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.06.2025
|«Альмерия»
1:2
«Овьедо»
Сегунда
|01.06.2025
|«Овьедо»
2:1
«Кадис»
Сегунда
|25.05.2025
|«Тенерифе»
0:1
«Овьедо»
Сегунда
|18.05.2025
|«Овьедо»
1:0
«Сарагоса»
Сегунда
|11.05.2025
|«Расинг»
1:1
«Овьедо»
Сегунда
Последние пять игр «Альмерии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.06.2025
|«Альмерия»
1:2
«Овьедо»
Сегунда
|01.06.2025
|«Альмерия»
2:0
«Тенерифе»
Сегунда
|25.05.2025
|«Мирандес»
0:0
«Альмерия»
Сегунда
|18.05.2025
|«Альмерия»
2:0
«Расинг»
Сегунда
|09.05.2025
|«Кадис»
2:1
«Альмерия»
Сегунда
Последние пять игр «Овьедо» и «Альмерии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.06.2025
|«Альмерия»
1:2
«Овьедо»
Сегунда
|01.02.2025
|«Альмерия»
1:1
«Овьедо»
Сегунда
|13.10.2024
|«Овьедо»
3:2
«Альмерия»
Сегунда
|29.01.2022
|«Овьедо»
2:0
«Альмерия»
Сегунда
|20.08.2021
|«Альмерия»
2:1
«Овьедо»
Сегунда
Результат первого матча дает определенное преимущество «Овьедо», но переоценивать фору в один мяч все же не стоит. Хозяева предстоящей встречи являются фаворитами в борьбе за выход в финал, но этот статус еще необходимо подтвердить на поле. «Альмерия» - соперник не самый простой. Это имела возможность почувствовать на своем опыте в начале календарного года «Севилья», которую команда Хоана Руби выбила в январе из розыгрыша национального кубка. Ставки крайне высоки, так что заранее отдавать победу «синим» не стоит.
В первом матче этих соперников была равная игра при примерно равных статистических показателях. Игроки «Овьедо» в той встрече нанесли всего два удара в створ ворот, каждый из которых в итоге стал голевым. Теперь «карбайонцам» достаточно не проиграть. Полагаем, что с этой задачей на своем поле команда из Овьедо справиться вполне способна. Как, впрочем, способны отыграть один мяч и гости. Остановим свой выбор на общей результативности. Высокие ставки и сценарий первой встречи намекают, что игры на встречных курсах с обилием голевых моментов ждать не стоит. Предположим, что совместными усилиями соперники не организуют больше двух голов.
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Прямая трансляция матча в Овьедо запланирована на телеканале «МАТЧ! Футбол 2».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|Официальный сайт УЕФА
|Текстовая и графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Овьедо»: нет
«Альмерия»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Овьедо» - «Альмерия»:
|Позиция
|«Овьедо»
|«Альмерия»
|Позиция
|Вратарь
|13. Эскандель
|13. Мартинес
|Вратарь
|Защитник
|12. Кальво
|17. Посо
|Защитник
|Защитник
|3. Альхассан
|21. Чуми
|Защитник
|Защитник
|5. Видаль
|20. Сентельес
|Защитник
|Защитник
|4. Костас
|3. Гонсалес
|Защитник
|Полузащитник
|8. Касорла
|23. Клуа
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Коломбатто
|6. Лопи
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Сибо
|8. Мелеро
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Сеоане
|11. Аррибас
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Хассан
|12. Баптистау
|Нападающий
|Нападающий
|9. Журавски
|19. Милованович
|Нападающий
|Главный тренер
|Хавьер Кальеха
|Хоан Руби
|Главный тренер
Эксперты вполне обоснованно называют фаворитом пары хозяев поля, победивших в первой выездной встрече.
Самый скромный коэффициент в линии на точный счет - 7.00 - установлен на неичью 1:1.
Прямая трансляция матча в Овьедо запланирована на телеканале «МАТЧ! Футбол 2». Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.
На последнюю путевку в Ла Лигу претендуют четыре команды, проводящие мини-турнир по кубковой системе. В финале победитель пары «Овьедо» - «Альмерия» встретится с сильнейшим из дуэта «Расинг» - «Мирандес».