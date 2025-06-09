Овьедо — Альмерия, 11 июня: где смотреть полуфинал Сегунды, прогноз, составы

Результат первого матча дает определенное преимущество «Овьедо», но переоценивать фору в один мяч все же не стоит. Хозяева предстоящей встречи являются фаворитами в борьбе за выход в финал, но этот статус еще необходимо подтвердить на поле. «Альмерия» - соперник не самый простой. Это имела возможность почувствовать на своем опыте в начале календарного года «Севилья», которую команда Хоана Руби выбила в январе из розыгрыша национального кубка. Ставки крайне высоки, так что заранее отдавать победу «синим» не стоит.

В первом матче этих соперников была равная игра при примерно равных статистических показателях. Игроки «Овьедо» в той встрече нанесли всего два удара в створ ворот, каждый из которых в итоге стал голевым. Теперь «карбайонцам» достаточно не проиграть. Полагаем, что с этой задачей на своем поле команда из Овьедо справиться вполне способна. Как, впрочем, способны отыграть один мяч и гости. Остановим свой выбор на общей результативности. Высокие ставки и сценарий первой встречи намекают, что игры на встречных курсах с обилием голевых моментов ждать не стоит. Предположим, что совместными усилиями соперники не организуют больше двух голов.