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9 июня 9:47ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Овьедо — Альмерия, 11 июня: где смотреть полуфинал Сегунды, прогноз, составы

Бывший клуб Виктора Онопко рвется в Примеру
Руслан Ипполитов

В среду, 11 июня, состоится ответная полуфинальная встреча плей-офф Сегунды между «Овьедо» и «Альмерией». На кону путевка в высший испанский футбольный дивизион, за которую победитель пары сразится в финале мини-турнира. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты в линиях букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Овьедо» (Овьедо)

 

11.06.2025, Ср
22:00 МСК

«Альмерия» (Альмерия)

П1 - 2.40

Х - 3.40

П2 - 2.90

Турнир: Сегунда, плей-офф, полуфинал, ответный матч

Первая встреча: 2:1

Стадион: «Нуэво Карлос Тартьере» (Овьедо, Испания)

Судьи: еще не определены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Овьедо74621-22
Альмерия64722-21

Последние пять игр «Овьедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2025«Альмерия»

1:2

«Овьедо»

Сегунда

01.06.2025«Овьедо»

2:1

«Кадис»

Сегунда

25.05.2025«Тенерифе»

0:1

«Овьедо»

Сегунда

18.05.2025«Овьедо»

1:0

«Сарагоса»

Сегунда

11.05.2025«Расинг»

1:1

«Овьедо»

Сегунда

Последние пять игр «Альмерии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2025«Альмерия»

1:2

«Овьедо»

Сегунда

01.06.2025«Альмерия»

2:0

«Тенерифе»

Сегунда

25.05.2025«Мирандес»

0:0

«Альмерия»

Сегунда

18.05.2025«Альмерия»

2:0

«Расинг»

Сегунда

09.05.2025«Кадис»

2:1

«Альмерия»

Сегунда

Последние пять игр «Овьедо» и «Альмерии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2025«Альмерия»

1:2

«Овьедо»

Сегунда

01.02.2025«Альмерия»

1:1

«Овьедо»

Сегунда

13.10.2024«Овьедо»

3:2

«Альмерия»

Сегунда

29.01.2022«Овьедо»

2:0

«Альмерия»

Сегунда

20.08.2021«Альмерия»

2:1

«Овьедо»

Сегунда

Прогноз на матч

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Результат первого матча дает определенное преимущество «Овьедо», но переоценивать фору в один мяч все же не стоит. Хозяева предстоящей встречи являются фаворитами в борьбе за выход в финал, но этот статус еще необходимо подтвердить на поле. «Альмерия» - соперник не самый простой. Это имела возможность почувствовать на своем опыте в начале календарного года «Севилья», которую команда Хоана Руби выбила в январе из розыгрыша национального кубка. Ставки крайне высоки, так что заранее отдавать победу «синим» не стоит.

В первом матче этих соперников была равная игра при примерно равных статистических показателях. Игроки «Овьедо» в той встрече нанесли всего два удара в створ ворот, каждый из которых в итоге стал голевым. Теперь «карбайонцам» достаточно не проиграть. Полагаем, что с этой задачей на своем поле команда из Овьедо справиться вполне способна. Как, впрочем, способны отыграть один мяч и гости. Остановим свой выбор на общей результативности. Высокие ставки и сценарий первой встречи намекают, что игры на встречных курсах с обилием голевых моментов ждать не стоит. Предположим, что совместными усилиями соперники не организуют больше двух голов.    

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция матча в Овьедо запланирована на телеканале «МАТЧ! Футбол 2».

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Овьедо»: нет

«Альмерия»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Овьедо» - «Альмерия»:

Позиция«Овьедо»«Альмерия»Позиция
Вратарь13. Эскандель13. МартинесВратарь
Защитник12. Кальво17. ПосоЗащитник
Защитник3. Альхассан21. ЧумиЗащитник
Защитник5. Видаль20. СентельесЗащитник
Защитник4. Костас3. ГонсалесЗащитник
Полузащитник 8. Касорла23. КлуаПолузащитник 
Полузащитник 11. Коломбатто6. ЛопиПолузащитник 
Полузащитник6. Сибо8. МелероПолузащитник
Полузащитник20. Сеоане11. АррибасПолузащитник
Нападающий23. Хассан12. БаптистауНападающий
Нападающий9. Журавски19. МиловановичНападающий
Главный тренерХавьер КальехаХоан РубиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI довольно высоко оценили вероятность любого из исходов. Выигрыш хозяев котируется за 2.40. На победу гостей можно поставить за приятные 2.90, на ничью за 3.40.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Овьедо» - «Альмерия»?

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Эксперты вполне обоснованно называют фаворитом пары хозяев поля, победивших в первой выездной встрече.

С каким счетом закончится матч «Овьедо» - «Альмерия»?

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Самый скромный коэффициент в линии на точный счет - 7.00 - установлен на неичью 1:1.

Где смотреть бесплатно матч «Овьедо» - «Альмерия»?

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Прямая трансляция матча в Овьедо запланирована на телеканале «МАТЧ! Футбол 2». Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.

Будет ли много голов в матче «Овьедо» - «Альмерия»?

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Судя по котировкам, эксперты на ждут большого количества забитых мячей в Овьедо. ТБ 2.5 можно взять за 1.95, а ТМ 2.5 идет за 1.85.

С кем в финале сыграет победитель пары?

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На последнюю путевку в Ла Лигу претендуют четыре команды, проводящие мини-турнир по кубковой системе. В финале победитель пары «Овьедо» - «Альмерия» встретится с сильнейшим из дуэта «Расинг» - «Мирандес».

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