ПАОК - Стяуа, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

ПАОК в последние дни обсуждали не только в Греции. Но виной тому не крупная победа над ОФИ в гостях (5:0), а история почти двухмесячной давности. Недавно всплыли подробности потасовки футболистов ПАОКа с фанатами АЕКа на подземном паркинге. Пятерка игроков, включая Магомеда Оздоева, получила по итогам инцидента 10-дневный бан на участие в матчах. Впрочем, «черно-белые» и без них разгромили ОФИ в национальной Суперлиге. Со следующим соперником наверняка им придется сложнее. Кадровых проблемы перед встречей с соотечественниками у Рэзвана Луческу очень много. И именно «Стяуа» пока нанесла единственное домашнее поражение ПАОКу в этом розыгрыше Лиги Европы - 0:1 в октябре прошлого года.

Команду Элиаса Хараламбуса отличает умеренность в результатах. В ее играх нечасто забивается много голов. Из пяти предыдущих встреч «Стяуа» четыре были «низовыми». А на старте плей-офф, да еще и на ревущем стадионе соперника, румыны точно не станут раскрываться. Наш прогноз на игру: тотал голов меньше 2.5.