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12 февраля 4:16ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

ПАОК - Стяуа, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Поболеем за самую «российскую» команду Греции?
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги Европы по футболу. ПАОК россиян Чалова и Оздоева принимает румынскую «Стяуа». Выбираем перспективную ставку на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ПАОК (Салоники, Греция)

13.02.2025, Вс

23:00 МСК

«Стяуа» (Бухарест, Румыния)

П1 - 1.70

Х - 3.85

П2 - 5.00

Турнир: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

Стадион: «Тумба» (Салоники, Греция)

Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ПАОК0010-1
«Стяуа»1001-0

Последние пять матчей ПАОКа:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025

ОФИ

0:5

ПАОК

Суперлига

02.02.2025

ПАОК

1:2

АЕК

Суперлига

30.01.2025

«Реал Сосьедад»

2:0

ПАОК

Лига Европы

26.01.2025

ПАОК

1:0

«Левадиакос»

Суперлига

23.01.2025

ПАОК

2:0

«Славия»

Лига Европы

Последние пять матчей «Стяуа»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2025

«Стяуа»

3:0

«Сепси»

Лига 1

06.02.2025

«Петролул»

0:0

«Стяуа»

Лига 1

02.02.2025

«Стяуа»

1:1

ЧФР

Лига 1

30.01.2025

«Стяуа»

0:2

«Манчестер Юнайтед»

Лига Европы

26.01.2025

УТА

0:1

«Стяуа»

Лига 1

Календарь игр

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1/16 финала. Первые матчи

13.02.2025.  20:45. «Ференцварош» (Венгрия) – «Виктория Пльзень»  (Чехия)
13.02.2025.  20:45. «Мидтьюлланд»  (Дания) – «Реал Сосьедад»  (Испания)
13.02.2025.  20:45. «Юнион» (Бельгия) – «Аякс» (Нидерланды)
13.02.2025.  20:45. «Фенербахче» (Турция) – «Андерлехт» (Бельгия)
13.02.2025.  23:00. «Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия)
13.02.2025.  23:00. «АЗ Алкмар»  (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)
13.02.2025.  23:00. ПАОК (Греция) – «Стяуа» (Румыния)
13.02.2025.  23:00. «Твенте» (Нидерланды) – «Буде-Глимт»  (Норвегия)

Прогноз на матч

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ПАОК в последние дни обсуждали не только в Греции. Но виной тому не крупная победа над ОФИ в гостях (5:0), а история почти двухмесячной давности. Недавно всплыли подробности потасовки футболистов ПАОКа с фанатами АЕКа на подземном паркинге. Пятерка игроков, включая Магомеда Оздоева, получила по итогам инцидента 10-дневный бан на участие в матчах. Впрочем, «черно-белые» и без них разгромили ОФИ в национальной Суперлиге. Со следующим соперником наверняка им придется сложнее. Кадровых проблемы перед встречей с соотечественниками у Рэзвана Луческу очень много. И именно «Стяуа» пока нанесла единственное домашнее поражение ПАОКу в этом розыгрыше Лиги Европы - 0:1 в октябре прошлого года. 

Команду Элиаса Хараламбуса отличает умеренность в результатах. В ее играх нечасто забивается много голов. Из пяти предыдущих встреч «Стяуа» четыре были «низовыми». А на старте плей-офф, да еще и на ревущем стадионе соперника, румыны точно не станут раскрываться. Наш прогноз на игру: тотал голов меньше 2.5. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Трансляция из Салоник запланирована на платформе Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

ПАОК: Виеринья, Ловрен, Бакайоко, Витешка, Пенья, Павленка, Гомес (все - запрет на участие в играх), Десподов, Чалов, Живкович, Монастирлис (все - травмы)

«Стяуа»: О. Попеску, Керсел, Ликсандру, Олару (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч ПАОК - «Стяуа»:

ПозицияПАОК «СтяуаПозиция
Вратарь42. Котарски32. ТырновануВратарь
Защитник16. Кендзера17. М. ПопескуЗащитник
Защитник5. Михайлидис5. ЧаконтеЗащитник
Защитник23. Састре3. РадуновичЗащитник
Защитник19. Отто2. КрецуЗащитник
Полузащитник 7. Константелиас21. КирикешПолузащитник
Полузащитник 22. Шваб15. ШтефэнескуПолузащитник 
Полузащитник82. Мейте31. ЧизоттиПолузащитник
Полузащитник80. Пелькас77. ГиоргицэНападающий
Нападающий24. Шоретире9. БырлиджаНападающий
Нападающий70. Саматта7. ТэнасеНападающий
Главный тренерРэзван ЛуческуЭлиас ХараламбусГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Несмотря на огромные кадровые проблемы хозяев, именно ПАОК эксперты считают фаворитом в паре. Ставка на «Стяуа» в PARI сулит пятикратный выигрыш. Коэффициент на хозяев почти в три раза ниже - 1.70. Ничья котируется за 3.85.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче ПАОК - «Стяуа»?

Пока единственная официальная встреча команд принесла минимальную победу румынам - 1:0. В повторение осеннего сценария аналитики не особо верят. 

Будут ли играть Оздоев и Чалов?

Выход на поле Чалова под вопросом из-за повреждения мышцы бедра. Оздоев здоров и может появиться на поле. 

Сколько голов у Чалова?

В этом сезоне на счету воспитанника ЦСКА четыре забитых мяча - по два в Суперлиге Греции и Лиге Европы.

Где и когда пройдет финал Лиги Европы?

Финальный матч ЛЕ пройдет 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.

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