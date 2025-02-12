ПАОК - Стяуа, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги Европы по футболу. ПАОК россиян Чалова и Оздоева принимает румынскую «Стяуа». Выбираем перспективную ставку на игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ПАОК (Салоники, Греция)
13.02.2025, Вс
23:00 МСК
«Стяуа» (Бухарест, Румыния)
|П1 - 1.70
Турнир: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
Стадион: «Тумба» (Салоники, Греция)
Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ПАОК
|0
|0
|1
|0-1
|«Стяуа»
|1
|0
|0
|1-0
Последние пять матчей ПАОКа:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
08.02.2025
ОФИ
0:5
ПАОК
Суперлига
02.02.2025
ПАОК
1:2
АЕК
Суперлига
30.01.2025
«Реал Сосьедад»
2:0
ПАОК
Лига Европы
26.01.2025
ПАОК
1:0
«Левадиакос»
Суперлига
23.01.2025
ПАОК
2:0
«Славия»
Лига Европы
Последние пять матчей «Стяуа»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
09.02.2025
«Стяуа»
3:0
«Сепси»
Лига 1
06.02.2025
«Петролул»
0:0
«Стяуа»
Лига 1
02.02.2025
«Стяуа»
1:1
ЧФР
Лига 1
30.01.2025
«Стяуа»
0:2
«Манчестер Юнайтед»
Лига Европы
26.01.2025
УТА
0:1
«Стяуа»
Лига 1
13.02.2025. 20:45. «Ференцварош» (Венгрия) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
13.02.2025. 20:45. «Мидтьюлланд» (Дания) – «Реал Сосьедад» (Испания)
13.02.2025. 20:45. «Юнион» (Бельгия) – «Аякс» (Нидерланды)
13.02.2025. 20:45. «Фенербахче» (Турция) – «Андерлехт» (Бельгия)
13.02.2025. 23:00. «Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия)
13.02.2025. 23:00. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)
13.02.2025. 23:00. ПАОК (Греция) – «Стяуа» (Румыния)
13.02.2025. 23:00. «Твенте» (Нидерланды) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
ПАОК в последние дни обсуждали не только в Греции. Но виной тому не крупная победа над ОФИ в гостях (5:0), а история почти двухмесячной давности. Недавно всплыли подробности потасовки футболистов ПАОКа с фанатами АЕКа на подземном паркинге. Пятерка игроков, включая Магомеда Оздоева, получила по итогам инцидента 10-дневный бан на участие в матчах. Впрочем, «черно-белые» и без них разгромили ОФИ в национальной Суперлиге. Со следующим соперником наверняка им придется сложнее. Кадровых проблемы перед встречей с соотечественниками у Рэзвана Луческу очень много. И именно «Стяуа» пока нанесла единственное домашнее поражение ПАОКу в этом розыгрыше Лиги Европы - 0:1 в октябре прошлого года.
Команду Элиаса Хараламбуса отличает умеренность в результатах. В ее играх нечасто забивается много голов. Из пяти предыдущих встреч «Стяуа» четыре были «низовыми». А на старте плей-офф, да еще и на ревущем стадионе соперника, румыны точно не станут раскрываться. Наш прогноз на игру: тотал голов меньше 2.5.
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Трансляция из Салоник запланирована на платформе Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ПАОК: Виеринья, Ловрен, Бакайоко, Витешка, Пенья, Павленка, Гомес (все - запрет на участие в играх), Десподов, Чалов, Живкович, Монастирлис (все - травмы)
«Стяуа»: О. Попеску, Керсел, Ликсандру, Олару (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч ПАОК - «Стяуа»:
|Позиция
|ПАОК
|«Стяуа
|Позиция
|Вратарь
|42. Котарски
|32. Тырновану
|Вратарь
|Защитник
|16. Кендзера
|17. М. Попеску
|Защитник
|Защитник
|5. Михайлидис
|5. Чаконте
|Защитник
|Защитник
|23. Састре
|3. Радунович
|Защитник
|Защитник
|19. Отто
|2. Крецу
|Защитник
|Полузащитник
|7. Константелиас
|21. Кирикеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Шваб
|15. Штефэнеску
|Полузащитник
|Полузащитник
|82. Мейте
|31. Чизотти
|Полузащитник
|Полузащитник
|80. Пелькас
|77. Гиоргицэ
|Нападающий
|Нападающий
|24. Шоретире
|9. Бырлиджа
|Нападающий
|Нападающий
|70. Саматта
|7. Тэнасе
|Нападающий
|Главный тренер
|Рэзван Луческу
|Элиас Хараламбус
|Главный тренер
Несмотря на огромные кадровые проблемы хозяев, именно ПАОК эксперты считают фаворитом в паре. Ставка на «Стяуа» в PARI сулит пятикратный выигрыш. Коэффициент на хозяев почти в три раза ниже - 1.70. Ничья котируется за 3.85.
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