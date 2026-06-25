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ГлавнаяПрогнозыПарагвай – Австралия, 26 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Парагвай – Австралия, 26 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Игра за прямой выход в плей-офф
Александр Бокулёв

Парагвай – Австралия

Команды

26 июня 2026 (05:00) МСК

Начало

Стадион «Ливайс» (Санта-Клара, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Тотал фолов сборной Парагвая больше 12,5
Прогноз

1,64
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Парагвай – Австралия
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Парагвай – Австралия

Эти национальные команды попали в группу D вместе с США и Турцией. Хозяева соревнований уже обеспечили себе не просто выход в плей-офф, а итоговое первое место. Турки, напротив, не поднимутся выше четвертой позиции и вылетят после группового этапа. А вот сборные Парагвая и Австралии имеют по три очка и в очном матче оспорят итоговое второе место, которое точно даст путевку в плей-офф.

Турнирная таблица

После второго тура положение в группе D таково:

МестоКомандаИВНПМячиОчки
1🇺🇸США22006-16
2🇦🇺Австралия21012-23
3🇵🇾Парагвай21012-43
4🇹🇷Турция20020-30

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline2,752,304,303,001,38
PARI2,802,254,302,951,40
БЕТСИТИ2,752,304,303,201,35

Парагвай

Команда Парагвая квалифицировалась на чемпионат мира после трех подряд пропусков. В отборочном цикле она заняла шестое место – последнее, дававшее прямую путевку на турнир. На ЧМ-2026 парагвайцы прибыли в ранге 41-й команды рейтинга ФИФА. Их лучший результат на чемпионатах мира – четвертьфинал в 2010 г.

Выступление на нынешнем турнире началось для сборной Парагвая с разгромного поражения от США – 1:4. Единственный мяч южноамериканской команды забил Маурисио. А уже во втором туре парагвайцы смогли обыграть Турцию со счётом 1:0 благодаря быстрому голу Матиаса Галарсы. Но красную карточку получил Мигель Альмирон, который теперь пропустит матч с Австралией.

Последние пять матчей сборной Парагвая:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.06.2026Турция

0:1

Парагвай

ЧМ-2026

13.06.2026США

4:1

Парагвай

ЧМ-2026

06.06.2026Парагвай

4:0

Никарагуа

Товарищеский матч

31.03.2026Марокко

2:1

Парагвай

Товарищеский матч

27.03.2026Греция

0:1

Парагвай

Товарищеский матч

Австралия

После перехода в Азиатскую конфедерацию футбола сборная Австралии регулярно выступает на чемпионатах мира. С 2006 г. она не пропустила ни одного розыгрыша, а лучшим результат стал выход в 1/8 финала. В квалификации австралийцы потерпели только одно поражение за 16 матчей и получили путевку на ЧМ-2026 в третьем раунде – то есть максимально рано. На сам турнир команда приехала, занимая 27-е место в рейтинге ФИФА.

В первом туре австралийцы обыграли Турцию со счетом 2:0 благодаря голам Нестори Иранкунды и Коннора Меткалфа. Следом «соккеруз» с тем же результатом уступили сборной США.

Последние пять матчей сборной Австралии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.06.2026США

2:0

Австралия

ЧМ-2026

14.06.2026Австралия

2:0

Турция

ЧМ-2026

06.06.2026Швейцария

1:1

Австралия

Товарищеский матч

31.05.2026Мексика

1:0

Австралия

Товарищеский матч

31.01.2026Австралия

5:1

Кюрасао

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Парагвай0322-4
Австралия2304-2

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Парагвая и Австралии: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Букмекеры убеждены, что матч будет «низовым». Понять их можно, ведь цена ошибки слишком высока. При этом австралийцам хватит и ничьей, чтобы напрямую выйти в плей-офф. Парагвайцев такой результат по завершении всего группового этапа тоже наверняка устроит, но всё же у южноамериканской команды больше поводов играть в атаку – а это отнюдь не её сильная сторона.

Для дополнительной перестраховки можно рассмотреть очень аккуратный вариант ТМ (3). Если команды забьют не более двух мячей, пари будет выигрышным. При трех голах оно принесет возврат.

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Сбалансированный. Учитывая, что коэффициенты на ТМ (2,5) слишком скромны для данного пункта, обратимся к статистической линии. Парагвайцы и австралийцы в обоих предыдущих матчах превосходили соперников по нарушениям. Суммарно у них 32 (17+15) и 28 (12+16) фолов соответственно. Полагаем, частых нарушений стоит ожидать и в очном матче. С учетом стиля команд и турнирных раскладов вполне вероятно, что отчаянной борьбы будет больше, чем чистого футбола.

Так как Парагвай – базово более грубая команда, попробуем заиграть её индивидуальный тотал фолов. Не удивит, если эта сборная минимум 13 раз нарушит правила – в прошлых матчах на ЧМ-2026 планка была преодолена с запасом. 

Рискованный. Возвращаясь к тоталу голов, можно повысить коэффициент с помощью маркета ТМ (2). Здесь тоже страховка возвратом – активируется при двух забитых мячах. Минимальная победа одной из команд или нулевая ничья сделают пари успешным.

Прогноз на точный счет

Едва ли вас удивит, что на фоне сказанного выше букмекеры считают наиболее вероятным счётом нули на табло. Такой вариант PARI оценивает коэффициентом 4,70. Но если поверить в силу футбола и хотя бы ничью с обменом голами, то можно поднять котировку до 4,80!

Ожидаемый счет – 1:1.

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