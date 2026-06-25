Парагвай – Австралия, 26 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Парагвая и Австралии: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Букмекеры убеждены, что матч будет «низовым». Понять их можно, ведь цена ошибки слишком высока. При этом австралийцам хватит и ничьей, чтобы напрямую выйти в плей-офф. Парагвайцев такой результат по завершении всего группового этапа тоже наверняка устроит, но всё же у южноамериканской команды больше поводов играть в атаку – а это отнюдь не её сильная сторона.

Для дополнительной перестраховки можно рассмотреть очень аккуратный вариант ТМ (3). Если команды забьют не более двух мячей, пари будет выигрышным. При трех голах оно принесет возврат.

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Сбалансированный. Учитывая, что коэффициенты на ТМ (2,5) слишком скромны для данного пункта, обратимся к статистической линии. Парагвайцы и австралийцы в обоих предыдущих матчах превосходили соперников по нарушениям. Суммарно у них 32 (17+15) и 28 (12+16) фолов соответственно. Полагаем, частых нарушений стоит ожидать и в очном матче. С учетом стиля команд и турнирных раскладов вполне вероятно, что отчаянной борьбы будет больше, чем чистого футбола.

Так как Парагвай – базово более грубая команда, попробуем заиграть её индивидуальный тотал фолов. Не удивит, если эта сборная минимум 13 раз нарушит правила – в прошлых матчах на ЧМ-2026 планка была преодолена с запасом.

Рискованный. Возвращаясь к тоталу голов, можно повысить коэффициент с помощью маркета ТМ (2). Здесь тоже страховка возвратом – активируется при двух забитых мячах. Минимальная победа одной из команд или нулевая ничья сделают пари успешным.