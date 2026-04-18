Пари НН – Динамо Москва, 18 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Столичная команда вновь не сможет сыграть на ноль?
Александр Бокулёв
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Активным участником борьбы за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ) остается «Пари Нижний Новгород». Но в 25-м туре этой команде предстоит матч с московским «Динамо», где рассчитывать на очки трудно. Но вдруг номинальный аутсайдер устроит сенсацию на своем поле?

«Пари НН» (Нижний Новгород)

18.04.2026, Сб

19:30 МСК

«Динамо» (Москва) 

П1 - 4,30

Х - 3,75

П2 - 1,82

Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур

Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия)

Судьи: Андрей Прокопов (главный), Максим Гаврилин, Андрей Болотенков (оба – ассистенты), Данил Набока (резервный), Сергей Цыганок (VAR), Артур Фёдоров (AVAR)

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН» 159914-30
«Динамо Москва» 95130-14

Последние пять матчей «Пари НН»:

11.04.2026«Балтика»

2:2

«Пари НН»

РПЛ

05.04.2026«Пари НН»

0:1

«Ростов»

РПЛ

21.03.2026«Краснодар»

5:0

«Пари НН»

РПЛ

15.03.2026«Пари НН»

3:0

«Крылья Советов»

РПЛ

07.03.2026«Пари НН»

2:1

«Сочи»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

13.04.2026«Акрон»

2:3

«Динамо» (Москва)

РПЛ

08.04.2026«Динамо» (Москва)

0:0

«Краснодар»

Кубок России

04.04.2026«Динамо» (Москва)

3:3

«Оренбург»

РПЛ

22.03.2026«Динамо» (Москва)

1:3

«Зенит»

РПЛ

18.03.2026«Спартак»

1:0

«Динамо» (Москва)

Кубок России

После 24 туров «Пари НН» идет в шаге от зоны прямого вылета, а «Динамо» занимает седьмое место.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар24165349-1753
2Зенит24157244-1752
3Локомотив24129350-3345
4Балтика241111234-1344
5ЦСКА24133836-2642
6Спартак24126638-3242
7Динамо Москва2497843-3534
8Рубин2497823-2534
9Ахмат2487929-3131
10Ростов24681019-2626
11Динамо Махачкала24581115-3023
12Акрон24571230-4322
13Крылья Советов24571225-4422
14Пари НН24631520-3921
15Оренбург24481224-3620
16Сочи24331821-5312

Прогноз на матч

«Динамо» после зимней паузы добилось внушительной серии побед, но затем наступила безвыигрышная полоса. Она могла продолжаться до сих пор, но в последнем матче с «Акроном» удалось вырвать три очка благодаря голу в компенсированное время. Так что стабильности москвичам не хватает и при Гусеве на посту главного тренера. 

Матчи на ноль – вновь редкость для «Динамо». За последние пять встреч команде лишь раз удалось не пропустить. А «Пари НН», несмотря на печальную историю матчей с «Динамо», обычно огорчает соперника хотя бы голом. В семи из последних 10 очных игр этих команд заходила ставка «Обе забьют». 

Всё это позволяет рассчитывать на то, что в предстоящей встрече мы увидим хотя бы пару голов. Почему бы не скомбинировать соответствующий тотал с «Двойным шансом» в пользу «Динамо»?

💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
FONBETДо 15 000 рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Пари НН»: Эктов, Каккоев (оба – травмы)

«Динамо»: Зайнутдинов, Александров, Фернандес (все – травмы), Бителло, Лунёв, Касерес (все – под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» – «Динамо»:

Позиция«Пари НН»«Динамо»Позиция
Вратарь30. Медведев40. РасуловВратарь
Защитник70. Шнапцев2. МаричальЗащитник
Защитник2. Александров55. ОсипенкоЗащитник
Защитник24. Фаринья57. РикардоЗащитник
Защитник3. Коледин7. СкопинцевЗащитник
Полузащитник29. Тичич74. ФоминПолузащитник
Полузащитник25. Карич44. РубенсПолузащитник
Полузащитник6. Опоку Сарфо21. МиранчукПолузащитник
Полузащитник10. Бальбоа13. НгамалёНападающий
Нападающий40. Олусегун11. АртурНападающий
Нападающий14. Урванцев70. ТюкавинНападающий
Главный тренерАлексей ШпилевскийРолан ГусевГлавный тренер

 

 

 

 

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков PARI, шансы москвичей на победу выше – коэффициент 1,82 на такой исход. Котировка на выигрыш нижегородской команды – 4,30, а на ничью – 3,75.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Пари НН» – «Динамо Москва»?

Букмекеры считают фаворитами гостей, но дают довольно высокий коэффициент и на их победу.

Где смотреть бесплатно матч «Пари НН» – «Динамо Москва»?

Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.

Лучшие бонусы

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer73 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё