Пари НН – Динамо Москва, 18 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Динамо» после зимней паузы добилось внушительной серии побед, но затем наступила безвыигрышная полоса. Она могла продолжаться до сих пор, но в последнем матче с «Акроном» удалось вырвать три очка благодаря голу в компенсированное время. Так что стабильности москвичам не хватает и при Гусеве на посту главного тренера.

Матчи на ноль – вновь редкость для «Динамо». За последние пять встреч команде лишь раз удалось не пропустить. А «Пари НН», несмотря на печальную историю матчей с «Динамо», обычно огорчает соперника хотя бы голом. В семи из последних 10 очных игр этих команд заходила ставка «Обе забьют».

Всё это позволяет рассчитывать на то, что в предстоящей встрече мы увидим хотя бы пару голов. Почему бы не скомбинировать соответствующий тотал с «Двойным шансом» в пользу «Динамо»?