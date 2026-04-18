Пари НН – Динамо Москва, 18 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Активным участником борьбы за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ) остается «Пари Нижний Новгород». Но в 25-м туре этой команде предстоит матч с московским «Динамо», где рассчитывать на очки трудно. Но вдруг номинальный аутсайдер устроит сенсацию на своем поле?
Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур
Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия)
Судьи: Андрей Прокопов (главный), Максим Гаврилин, Андрей Болотенков (оба – ассистенты), Данил Набока (резервный), Сергей Цыганок (VAR), Артур Фёдоров (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|1
|5
|99
|14-30
|«Динамо Москва»
|9
|5
|1
|30-14
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2026
|«Балтика»
2:2
«Пари НН»
РПЛ
|05.04.2026
|«Пари НН»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|21.03.2026
|«Краснодар»
5:0
«Пари НН»
РПЛ
|15.03.2026
|«Пари НН»
3:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|07.03.2026
|«Пари НН»
2:1
«Сочи»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2026
|«Акрон»
2:3
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|08.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:0
«Краснодар»
Кубок России
|04.04.2026
|«Динамо» (Москва)
3:3
«Оренбург»
РПЛ
|22.03.2026
|«Динамо» (Москва)
1:3
«Зенит»
РПЛ
|18.03.2026
|«Спартак»
1:0
«Динамо» (Москва)
Кубок России
После 24 туров «Пари НН» идет в шаге от зоны прямого вылета, а «Динамо» занимает седьмое место.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|24
|16
|5
|3
|49-17
|53
|2
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|44-17
|52
|3
|Локомотив
|24
|12
|9
|3
|50-33
|45
|4
|Балтика
|24
|11
|11
|2
|34-13
|44
|5
|ЦСКА
|24
|13
|3
|8
|36-26
|42
|6
|Спартак
|24
|12
|6
|6
|38-32
|42
|7
|Динамо Москва
|24
|9
|7
|8
|43-35
|34
|8
|Рубин
|24
|9
|7
|8
|23-25
|34
|9
|Ахмат
|24
|8
|7
|9
|29-31
|31
|10
|Ростов
|24
|6
|8
|10
|19-26
|26
|11
|Динамо Махачкала
|24
|5
|8
|11
|15-30
|23
|12
|Акрон
|24
|5
|7
|12
|30-43
|22
|13
|Крылья Советов
|24
|5
|7
|12
|25-44
|22
|14
|Пари НН
|24
|6
|3
|15
|20-39
|21
|15
|Оренбург
|24
|4
|8
|12
|24-36
|20
|16
|Сочи
|24
|3
|3
|18
|21-53
|12
«Динамо» после зимней паузы добилось внушительной серии побед, но затем наступила безвыигрышная полоса. Она могла продолжаться до сих пор, но в последнем матче с «Акроном» удалось вырвать три очка благодаря голу в компенсированное время. Так что стабильности москвичам не хватает и при Гусеве на посту главного тренера.
Матчи на ноль – вновь редкость для «Динамо». За последние пять встреч команде лишь раз удалось не пропустить. А «Пари НН», несмотря на печальную историю матчей с «Динамо», обычно огорчает соперника хотя бы голом. В семи из последних 10 очных игр этих команд заходила ставка «Обе забьют».
Всё это позволяет рассчитывать на то, что в предстоящей встрече мы увидим хотя бы пару голов. Почему бы не скомбинировать соответствующий тотал с «Двойным шансом» в пользу «Динамо»?
💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 000 рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 000 рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Эктов, Каккоев (оба – травмы)
«Динамо»: Зайнутдинов, Александров, Фернандес (все – травмы), Бителло, Лунёв, Касерес (все – под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» – «Динамо»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|40. Расулов
|Вратарь
|Защитник
|70. Шнапцев
|2. Маричаль
|Защитник
|Защитник
|2. Александров
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|24. Фаринья
|57. Рикардо
|Защитник
|Защитник
|3. Коледин
|7. Скопинцев
|Защитник
|Полузащитник
|29. Тичич
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Карич
|44. Рубенс
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Опоку Сарфо
|21. Миранчук
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бальбоа
|13. Нгамалё
|Нападающий
|Нападающий
|40. Олусегун
|11. Артур
|Нападающий
|Нападающий
|14. Урванцев
|70. Тюкавин
|Нападающий
|Главный тренер
|Алексей Шпилевский
|Ролан Гусев
|Главный тренер
По мнению аналитиков PARI, шансы москвичей на победу выше – коэффициент 1,82 на такой исход. Котировка на выигрыш нижегородской команды – 4,30, а на ничью – 3,75.
Букмекеры считают фаворитами гостей, но дают довольно высокий коэффициент и на их победу.
Winline як официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.