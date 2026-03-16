Партнерский проект

Пари НН - Крылья Советов, 15 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Хозяевам победа нужнее?
Валентин Васильев

На воскресенье, 15 марта, в чемпионате России по футболу запланировано три матча 21-го тура. В Нижнем Новгороде «Пари НН» принимает «Крылья Советов». Рассмотрим волжское противостояние в контексте перспективных опций для прогноза. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари Нижний Новгород»  

14.03.2026, Вс

16:30 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 2.25

Х - 3.25

П2 - 3.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур

Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»44917-25
«Крылья Советов»94425-17

Последние пять матчей «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2026«Пари НН»

2:1

«Сочи»

РПЛ

28.02.2026«Локомотив»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

13.02.2026«Пари НН»

2:1

«Тобол»

Товарищеский матч

07.02.2026«Пари НН»

0:0

«Енисей»

Товарищеский матч

07.02.2026«Торпедо»

4:2

«Пари НН»

Товарищеский матч

Последние пять матчей  «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2026«Крылья Советов»

2:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

04.03.2026«Крылья Советов»

2:0

«Оренбург»

Кубок России

01.03.2026«Динамо» Москва

4:0

«Крылья Советов»

РПЛ

22.02.2026«Крылья Советов»

0:1

«Балтика»

Товарищеский матч

20.02.2026«Чайка»

3:5

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

В турнирной таблице соперников разделяют всего два очка.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар21144342-1646
2Зенит21136238-1445
3Локомотив20118143-2641
4Балтика21109226-939
5ЦСКА21113731-2336
6Спартак21105633-3035
7Динамо Москва2186736-2730
8Рубин2075819-2526
9Ахмат2075825-2726
10Ростов2157917-2422
11Акрон2056925-3221
12Динамо Махачкала21561011-2421
13Крылья Советов20551022-3720
14Оренбург21461121-3118
15Пари НН20521315-3117
16Сочи21231620-489

Прогноз на матч

Оба волжских коллектива этой весной обречены на изнурительную борьбу за выживание. Одну «битву за шесть» очков «Пари НН» неделю назад выиграл (2:1 у «Сочи»), но для выхода из опасного сектора таблицы этого оказалось недостаточно. Впереди идущие конкуренты тоже набирают очки, и «Крылья Советов» - в том числе.

Этой весной команда Адиева получила один раз 0:4 - зато дважды выиграла по 2:0. Последняя победа, над переродившимся за зиму махачкалинским «Динамо», самарцев должна была особенно порадовать. Понятно, что в приоритете у них чемпионат, а не Кубок.

Нижегородцы три матча подряд с учетом одного контрольного завершают со счетом 2:1. Дважды они с таким результатом выиграли, раз - уступили. Обмен голами в воскресенье выглядит вполне вероятным исходом.

Беттинговый партнер «Пари НН» дает на этот исход солидный коэффициент.

Трансляции

В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Пари НН»: Эктов, Олусегун (оба - травмы), Фаринья  (дисквалификация)

«Крылья Советов»: Сутормин,  Раков  (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Крылья Советов»:

Позиция«Пари НН»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь30. Медведев30. ПесьяковВратарь
Защитник70. Шнапцев31. РекенаЗащитник
Защитник22. Каккоев5. ОрозЗащитник
Защитник4. Кирш47. БожинЗащитник
Защитник23. Кастильо20. СтолбовПолузащитник
Защитник8. Майга3. ГальдамесПолузащитник
Полузащитник 6. Сарфо6. БабкинПолузащитник 
Полузащитник21. Сефас2. ПеченинПолузащитник
Полузащитник88. Лесовой77. АхметовПолузащитник
Полузащитник27. Грулев70. ШуманскийНападающий
Нападающий10. Бальбоа99. ЧинедуНападающий
Главный тренерАлексей ШпилевскийМагомед АдиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 2.25, а гостей - 3.40. На ничью можно поставить с котировкой 3.25.

Вопросы и ответы

Где смотреть бесплатно матч «Пари НН» - «Крылья Советов»?

Бесплатно игру покажет в прямом эфире беттинговый партнер лиги. 

Где купить билеты на матч «Пари НН» - «Крылья Советов»?

Билеты можно приобрести в кассах стадиона и на официальном сайте нижегородского клуба. Минимальная стоимость составляет 200 рублей.

Кто вылетит из РПЛ?

Главный кандидат на понижение в классе уже определен. Букмекеры понизили коэффициент на 15-16 место «Сочи» уже до 1.12. Далее в этом антитопе идут: «Пари НН» (2.55), «Оренбург» (2.65) и «Динамо» Махачкала (4.00).

