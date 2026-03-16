Пари НН - Крылья Советов, 15 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Оба волжских коллектива этой весной обречены на изнурительную борьбу за выживание. Одну «битву за шесть» очков «Пари НН» неделю назад выиграл (2:1 у «Сочи»), но для выхода из опасного сектора таблицы этого оказалось недостаточно. Впереди идущие конкуренты тоже набирают очки, и «Крылья Советов» - в том числе.

Этой весной команда Адиева получила один раз 0:4 - зато дважды выиграла по 2:0. Последняя победа, над переродившимся за зиму махачкалинским «Динамо», самарцев должна была особенно порадовать. Понятно, что в приоритете у них чемпионат, а не Кубок.

Нижегородцы три матча подряд с учетом одного контрольного завершают со счетом 2:1. Дважды они с таким результатом выиграли, раз - уступили. Обмен голами в воскресенье выглядит вполне вероятным исходом.

