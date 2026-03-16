Пари НН - Крылья Советов, 15 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На воскресенье, 15 марта, в чемпионате России по футболу запланировано три матча 21-го тура. В Нижнем Новгороде «Пари НН» принимает «Крылья Советов». Рассмотрим волжское противостояние в контексте перспективных опций для прогноза.
Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур
Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|4
|4
|9
|17-25
|«Крылья Советов»
|9
|4
|4
|25-17
Последние пять матчей «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2026
|«Пари НН»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|28.02.2026
|«Локомотив»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|13.02.2026
|«Пари НН»
2:1
«Тобол»
Товарищеский матч
|07.02.2026
|«Пари НН»
0:0
«Енисей»
Товарищеский матч
|07.02.2026
|«Торпедо»
4:2
«Пари НН»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|04.03.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Оренбург»
Кубок России
|01.03.2026
|«Динамо» Москва
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|22.02.2026
|«Крылья Советов»
0:1
«Балтика»
Товарищеский матч
|20.02.2026
|«Чайка»
3:5
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
В турнирной таблице соперников разделяют всего два очка.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|21
|14
|4
|3
|42-16
|46
|2
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|38-14
|45
|3
|Локомотив
|20
|11
|8
|1
|43-26
|41
|4
|Балтика
|21
|10
|9
|2
|26-9
|39
|5
|ЦСКА
|21
|11
|3
|7
|31-23
|36
|6
|Спартак
|21
|10
|5
|6
|33-30
|35
|7
|Динамо Москва
|21
|8
|6
|7
|36-27
|30
|8
|Рубин
|20
|7
|5
|8
|19-25
|26
|9
|Ахмат
|20
|7
|5
|8
|25-27
|26
|10
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|17-24
|22
|11
|Акрон
|20
|5
|6
|9
|25-32
|21
|12
|Динамо Махачкала
|21
|5
|6
|10
|11-24
|21
|13
|Крылья Советов
|20
|5
|5
|10
|22-37
|20
|14
|Оренбург
|21
|4
|6
|11
|21-31
|18
|15
|Пари НН
|20
|5
|2
|13
|15-31
|17
|16
|Сочи
|21
|2
|3
|16
|20-48
|9
Оба волжских коллектива этой весной обречены на изнурительную борьбу за выживание. Одну «битву за шесть» очков «Пари НН» неделю назад выиграл (2:1 у «Сочи»), но для выхода из опасного сектора таблицы этого оказалось недостаточно. Впереди идущие конкуренты тоже набирают очки, и «Крылья Советов» - в том числе.
Этой весной команда Адиева получила один раз 0:4 - зато дважды выиграла по 2:0. Последняя победа, над переродившимся за зиму махачкалинским «Динамо», самарцев должна была особенно порадовать. Понятно, что в приоритете у них чемпионат, а не Кубок.
Нижегородцы три матча подряд с учетом одного контрольного завершают со счетом 2:1. Дважды они с таким результатом выиграли, раз - уступили. Обмен голами в воскресенье выглядит вполне вероятным исходом.
Обмен голами в воскресенье выглядит вполне вероятным исходом.
В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Эктов, Олусегун (оба - травмы), Фаринья (дисквалификация)
«Крылья Советов»: Сутормин, Раков (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|70. Шнапцев
|31. Рекена
|Защитник
|Защитник
|22. Каккоев
|5. Ороз
|Защитник
|Защитник
|4. Кирш
|47. Божин
|Защитник
|Защитник
|23. Кастильо
|20. Столбов
|Полузащитник
|Защитник
|8. Майга
|3. Гальдамес
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Сарфо
|6. Бабкин
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Сефас
|2. Печенин
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Лесовой
|77. Ахметов
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Грулев
|70. Шуманский
|Нападающий
|Нападающий
|10. Бальбоа
|99. Чинеду
|Нападающий
|Главный тренер
|Алексей Шпилевский
|Магомед Адиев
|Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 2.25, а гостей - 3.40. На ничью можно поставить с котировкой 3.25.
Билеты можно приобрести в кассах стадиона и на официальном сайте нижегородского клуба. Минимальная стоимость составляет 200 рублей.
Главный кандидат на понижение в классе уже определен. Букмекеры понизили коэффициент на 15-16 место «Сочи» уже до 1.12. Далее в этом антитопе идут: «Пари НН» (2.55), «Оренбург» (2.65) и «Динамо» Махачкала (4.00).
