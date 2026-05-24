Сергей Павлович – Таллисон Тейшейра, 30 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Сергей Павлович – Таллисон Тейшейра, 30 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ждем нокаут?
Александр Бокулёв
Источник: UFC
  • Статистика
  • Сергей Павлович
  • Таллисон Тейшейра
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Павлович – Тейшейра

В основном карде ближайшего турнира UFC выступит россиянин Сергей Павлович. Ему предстоит рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) с бразильцем Таллисоном Тейшейрой. Кто продлит победную поступь?

Павлович

 

Тейшейра

Россия

Страна

Бразилия

34

Возраст

26

23

Бои

10

20 (15 / 0 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

9 (7 / 1 / 1)

3 (2 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (1 / 0 / 0)

3

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

15

190,5

Рост (см)

200,5

213,5

Размах рук (см)

211

114,5

Размах ног (см)

109

Сергей Павлович

Начал профессиональную карьеру в MMA в 2014 г. Выступал в российской лиге Fight Nights Global, где стал первым чемпионом в тяжелом весе. Один раз защитил титул, после чего непобежденным перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл восемь раз и уступил трижды, в том числе в бою за временный пояс. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в августе одолел Валдо Кортеса-Акосту единогласным решением судей.

Таллисон Тейшейра

В профессиональных ММА выступает с 2021 г. Одержал шесть побед в Бразилии, после чего выиграл бой в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В феврале 2025 г. дебютировал в лиге с победы, но затем потерпел первое поражение в карьере. В последнем поединке в феврале одолел Тая Туйвасу единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

 Победа ПавловичаПобеда ТейшейрыТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI1,155,801,861,88

Прогноз на бой

После поражений от Тома Аспиналла и Александра Волкова Павлович сменил боевой стиль. Он начал действовать в клетке гораздо осторожнее и размереннее. Было видно, что россиянин сделал приоритетом возвращение уверенности и победных результатов в ущерб фирменной погоне за финишами. Впрочем, его нокаутирующий потенциал остается высоким. Павлович – боец, которому порой достаточно одного удара для победы.

Очевидных ответных козырей у Тейшейры нет. Он тоже специализируется на работе в стойке и действует скорее не в техничной, а силовой манере – но едва ли убедительнее Павловича. Вдобавок у бразильца есть явные проблемы в защите, что отчетливо показал бой с Дерриком Льюисом, завершившийся поражением нокаутом за 35 секунд.

Резюмируя, ждем победу от россиянина, но не экстремально быструю. Полагаем, бой как минимум продлится больше 2,5 минуты. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Павлович – Тейшейра

Турнир UFC Fight Night 277 пройдет на «Galaxy Arena» в Макао. Шоу стартует в субботу, 30 мая, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, поэтому бой Павлович – Тейшейра стоит ожидать около 15:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 13:45 мск.

Основной кард

  • Сонг Ядонг (Китай) Дейвезон Фигередо (Бразилия). Легчайший вес;
  • Чжан Мингианг (Китай) Алонзо Менифилд (США). Полутяжелый вес;
  • Сергей Павлович (Россия) – Таллисон Тейшейра (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Кай Асакура (Япония) – Кэмерон Смазерман (США). Легчайший вес;
  • Муслим Салихов (Россия) – Джейк Мэттьюс (Австралия). Полусредний вес;
  • Алекс Перес (США) – Су Мудаэржи (Китай). Наилегчайший вес;

Прелимы

  • И Сак Ли (Южная Корея) – Луис Фелипе Диас (Бразилия). Средний вес;
  • Динг Менг (Китай) – Хосе Энрике (Бразилия). Полусредний вес;
  • Аори Кюиленг (Китай) – Коди Хэддон (Австралия). Легчайший вес;
  • Рэй Цуруя (Япония) – Хесус Агилар (Мексика). Легчайший вес;
  • Анджела Хилл (США) – Сюн Цзиннань (Китай). Женский минимальный вес;
  • Чжу Кангжи (Китай) – Рамон Таверас (США). Полулегкий вес;
  • Лома Локбунми (Таиланд) – Жаклин Аморим (Бразилия). Женский минимальный вес.

