Сергей Павлович – Таллисон Тейшейра, 30 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

После поражений от Тома Аспиналла и Александра Волкова Павлович сменил боевой стиль. Он начал действовать в клетке гораздо осторожнее и размереннее. Было видно, что россиянин сделал приоритетом возвращение уверенности и победных результатов в ущерб фирменной погоне за финишами. Впрочем, его нокаутирующий потенциал остается высоким. Павлович – боец, которому порой достаточно одного удара для победы.

Очевидных ответных козырей у Тейшейры нет. Он тоже специализируется на работе в стойке и действует скорее не в техничной, а силовой манере – но едва ли убедительнее Павловича. Вдобавок у бразильца есть явные проблемы в защите, что отчетливо показал бой с Дерриком Льюисом, завершившийся поражением нокаутом за 35 секунд.

Резюмируя, ждем победу от россиянина, но не экстремально быструю. Полагаем, бой как минимум продлится больше 2,5 минуты. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.