Сергей Павлович – Таллисон Тейшейра, 30 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде ближайшего турнира UFC выступит россиянин Сергей Павлович. Ему предстоит рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) с бразильцем Таллисоном Тейшейрой. Кто продлит победную поступь?
Павлович
Тейшейра
|Россия
Страна
Бразилия
|34
Возраст
26
|23
Бои
10
|20 (15 / 0 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
9 (7 / 1 / 1)
|3 (2 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (1 / 0 / 0)
|3
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
15
|190,5
Рост (см)
200,5
|213,5
Размах рук (см)
211
|114,5
Размах ног (см)
109
Начал профессиональную карьеру в MMA в 2014 г. Выступал в российской лиге Fight Nights Global, где стал первым чемпионом в тяжелом весе. Один раз защитил титул, после чего непобежденным перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл восемь раз и уступил трижды, в том числе в бою за временный пояс. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в августе одолел Валдо Кортеса-Акосту единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных ММА выступает с 2021 г. Одержал шесть побед в Бразилии, после чего выиграл бой в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В феврале 2025 г. дебютировал в лиге с победы, но затем потерпел первое поражение в карьере. В последнем поединке в феврале одолел Тая Туйвасу единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
После поражений от Тома Аспиналла и Александра Волкова Павлович сменил боевой стиль. Он начал действовать в клетке гораздо осторожнее и размереннее. Было видно, что россиянин сделал приоритетом возвращение уверенности и победных результатов в ущерб фирменной погоне за финишами. Впрочем, его нокаутирующий потенциал остается высоким. Павлович – боец, которому порой достаточно одного удара для победы.
Очевидных ответных козырей у Тейшейры нет. Он тоже специализируется на работе в стойке и действует скорее не в техничной, а силовой манере – но едва ли убедительнее Павловича. Вдобавок у бразильца есть явные проблемы в защите, что отчетливо показал бой с Дерриком Льюисом, завершившийся поражением нокаутом за 35 секунд.
Резюмируя, ждем победу от россиянина, но не экстремально быструю. Полагаем, бой как минимум продлится больше 2,5 минуты. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир UFC Fight Night 277 пройдет на «Galaxy Arena» в Макао. Шоу стартует в субботу, 30 мая, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, поэтому бой Павлович – Тейшейра стоит ожидать около 15:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 13:45 мск.
Основной кард
Прелимы