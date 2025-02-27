Джессика Пегула — Анна Блинкова, 28 февраля: прогноз на четвертьфинал турнира в Остине

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Россиянка Анна Блинкова оспорит путевку в полуфинал хардового турнира WTA 250 в американском Остине с местной спортсменкой Джессикой Пегулой. Сумеет ли отечественная теннисистка обыграть одного из лидеров мирового рейтинга?
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Дата / Время: 28.02.2025, не ранее 20:00 по московскому времени
Арена: «The Westwood Country Club», Центральный корт (Остин, штат Техас, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Джессика Пегула (31 год, 4-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Анна Блинкова (26 лет, 74-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Эна Сибахара (Япония) — Айла Томлянович (Австралия)
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница шести турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пяти хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до финала в Аделаиде, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году на счету Пегулы десять побед при четырех поражениях. На турнире в Остине она выступает впервые.
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Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде — на харде в Клуж-Напоке в 2022 году. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до четвертьфинала в Линце, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала восемь побед при пяти поражениях. На турнире в Остине уже показала свой лучший результат.
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Соперницы провели четыре официальных очных матча. Первые три выиграла Пегула (дважды на харде, один раз на грунте), последний — Блинкова (на харде).
Букмекеры считают американку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,18 на её победу и 4,30 на успех Блинковой.
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Последний очный матч спортсменок продлился 26 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,88 на ТБ (19,5) и 1,93 на ТМ (19,5).
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Разумеется, Пегула мотивирована добраться до титула на домашнем турнире. Да и состав участниц явно позволяет это сделать. Та же Блинкова иногда здорово проявляет себя на турнирах Большого шлема, но в целом по сезону обычно держится на среднем уровне. На бумаге Пегула должна довольно легко проходить россиянку.
Однако на деле нас может ждать довольно конкурентный матч. Три последние очные встречи соперниц прошли на харде и продлились максимальные три сета. Причем было это недавно: один раз — в позапрошлом сезоне, еще дважды — в прошлом.
Вот и сейчас Блинкова наверняка будет серьезно упираться против именитой соперницы, а Пегула попробует пройти дальше в относительно экономном режиме. Рискнем предположить, что в таких условиях россиянке вновь удастся избежать разгрома от американки, а матч продлится минимум 19 геймов.
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