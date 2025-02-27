Джессика Пегула — Анна Блинкова, 28 февраля: прогноз на четвертьфинал турнира в Остине

Разумеется, Пегула мотивирована добраться до титула на домашнем турнире. Да и состав участниц явно позволяет это сделать. Та же Блинкова иногда здорово проявляет себя на турнирах Большого шлема, но в целом по сезону обычно держится на среднем уровне. На бумаге Пегула должна довольно легко проходить россиянку.

Однако на деле нас может ждать довольно конкурентный матч. Три последние очные встречи соперниц прошли на харде и продлились максимальные три сета. Причем было это недавно: один раз — в позапрошлом сезоне, еще дважды — в прошлом.

Вот и сейчас Блинкова наверняка будет серьезно упираться против именитой соперницы, а Пегула попробует пройти дальше в относительно экономном режиме. Рискнем предположить, что в таких условиях россиянке вновь удастся избежать разгрома от американки, а матч продлится минимум 19 геймов.