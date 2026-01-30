Джессика Пегула – Мэдисон Киз, 26 января: прогноз на четвертый круг Australian Open

Партнерский проект
Действующая чемпионка мэйджора Мэдисон Киз встретится с соотечественницей Джессикой Пегулой в матче за выход в четвертьфинал нынешних соревнований. Кто из двух опытных спортсменок продолжит участие в турнире?
Получить до 25 000 рублей от PARI
Дата / Время: 26.01.2026, не ранее 03:30 по московскому времени
Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Джессика Пегула (31 год, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Мэдисон Киз (30 лет, 9-я ракетка мира, 9-й номер посева)
В четвертьфинале престижных соревнований победительница этого матча встретится либо с Амандой Анисимовой (США), либо с китаянкой Синьюй Ван.
Экс-третья ракетка мира в одиночном разряде и экс-третья - в парном. В общей сложности выиграла 16 турниров на уровне WTA. В минувшей кампании завоевала три титула, став лучшей на соревнованиях в Остине, Чарльстоне и Бад-Хомбурге. Лучшим достижением титулованной американки на Открытом чемпионате Австралии является выход в четвертьфинал (2021, 2022, 2023).
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Действующая чемпионка Australian Open. Помимо мэйджора, в прошлом сезоне завоевала титул на первенстве в Аделаиде, достигнув к концу года седьмой строчки мирового рейтинга. Всего на ее счету десять побед на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Киз с минимальным преимуществом ведет в очных противостояниях, одержав две победы при одном поражении.
Эксперты PARI склоняются к проходу Пегулы в четвертьфинал турнира «Большого шлема», предложив за ее победу коэффициент 1,58. Успех действующей чемпионки оценивается в 2,40.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
Коэффициент на то, что в матче будет сыграно минимум 23 гейма, составляет 2,00. Рынок ТМ (22,5) в БК PARI оценивается в 1,73.
Обе спортсменки добрались до четвертого круга, не проиграв ни одного сета. Действующая чемпионка мэйджора, в отличие от соотечественницы, испытала локальные проблемы на старте текущих соревнований, сломив сопротивление украинки Олийниковой лишь на тай-брейке первого сета. Также следует отметить не самую стабильную игру на подаче – суммарно Киз отдала шесть геймов соперницам.
Букмекеры справедливо ведут Пегулу фавориткой. Джессика потратила минимум сил на пути к четвертому кругу и стабильнее действовала на приеме. Однако недооценивать Киз точно не стоит, которая уже успела продемонстрировать свою готовность защищать рейтинговые очки. Вероятно, и в предстоящем матче без боя не отступит. Есть смысл присмотреться к ставке ТБ (21,5) за неплохой коэффициент 1,78.