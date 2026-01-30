Джессика Пегула – Мэдисон Киз, 26 января: прогноз на четвертый круг Australian Open

Действующая чемпионка мэйджора Мэдисон Киз встретится с соотечественницей Джессикой Пегулой в матче за выход в четвертьфинал нынешних соревнований. Кто из двух опытных спортсменок продолжит участие в турнире?

Дата / Время: 26.01.2026, не ранее 03:30 по московскому времени

Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player