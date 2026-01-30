Ведомости
Джессика Пегула – Мэдисон Киз, 26 января: прогноз на четвертый круг Australian Open

Действующая чемпионка не сумеет обыграть соотечественницу?
Руслан Ипполитов

Действующая чемпионка мэйджора Мэдисон Киз встретится с соотечественницей Джессикой Пегулой в матче за выход в четвертьфинал нынешних соревнований. Кто из двух опытных спортсменок продолжит участие в турнире?

Дата / Время: 26.01.2026, не ранее 03:30 по московскому времени

Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Джессика Пегула (31 год, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: Анастасия Захарова (Россия) – 6:2, 6:1
  • 2-й круг: Маккартни Кесслер (США) – 6:0, 6:2
  • 3-й круг: Оксана Селехметьева (Россия) – 6:3, 6:2

Мэдисон Киз (30 лет, 9-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: Олександра Олийникова (Украина) – 7:6, 6:1
  • 2-й круг: Эшлин Крюгер (США) – 6:1, 7:5
  • 3-й круг: Каролина Плишкова (Чехия) – 6:3, 6:3

В четвертьфинале престижных соревнований победительница этого матча встретится либо с Амандой Анисимовой (США), либо с китаянкой Синьюй Ван.

Джессика Пегула

Экс-третья ракетка мира в одиночном разряде и экс-третья - в парном. В общей сложности выиграла 16 турниров на уровне WTA. В минувшей кампании завоевала три титула, став лучшей на соревнованиях в Остине, Чарльстоне и Бад-Хомбурге. Лучшим достижением титулованной американки на Открытом чемпионате Австралии является выход в четвертьфинал (2021, 2022, 2023).

Мэдисон Киз

Действующая чемпионка Australian Open. Помимо мэйджора, в прошлом сезоне завоевала титул на первенстве в Аделаиде, достигнув к концу года седьмой строчки мирового рейтинга. Всего на ее счету десять побед на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде.

Личные встречи

Киз с минимальным преимуществом ведет в очных противостояниях, одержав две победы при одном поражении.

Ставки на исход

Эксперты PARI склоняются к проходу Пегулы в четвертьфинал турнира «Большого шлема», предложив за ее победу коэффициент 1,58. Успех действующей чемпионки оценивается в 2,40.

Ставки на тоталы

Коэффициент на то, что в матче будет сыграно минимум 23 гейма, составляет 2,00. Рынок ТМ (22,5) в БК PARI оценивается в 1,73.

 Победа ПегулыПобеда КизТБ (22,5)ТБ (22,5)
PARI1,582,402,001,73

Обе спортсменки добрались до четвертого круга, не проиграв ни одного сета. Действующая чемпионка мэйджора, в отличие от соотечественницы, испытала локальные проблемы на старте текущих соревнований, сломив сопротивление украинки Олийниковой лишь на тай-брейке первого сета. Также следует отметить не самую стабильную игру на подаче – суммарно Киз отдала шесть геймов соперницам.

Букмекеры справедливо ведут Пегулу фавориткой. Джессика потратила минимум сил на пути к четвертому кругу и стабильнее действовала на приеме. Однако недооценивать Киз точно не стоит, которая уже успела продемонстрировать свою готовность защищать рейтинговые очки. Вероятно, и в предстоящем матче без боя не отступит. Есть смысл присмотреться к ставке ТБ (21,5) за неплохой коэффициент 1,78.

