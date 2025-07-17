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15 июля 14:45ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Андреа Пеллегрино — Таллон Грикспор, 16 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Бостаде

У 2-й ракетки турнира не должно быть проблем в матче с итальянцем
Руслан Ипполитов

16 июля во втором круге турнира в шведском Богстаде (грунт) встретятся Андреа Пеллегрино и Таллон Грикспор. Итальянец занимает место во второй сотне мирового мужского рейтинга, а теннисист из Нидерландов входит в топ-30 и на турнире получил второй номер посева. Оцениваем шансы соперников и присматриваемся к интересным коэффициентам букмекеров.

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Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: «Бостад Теннис Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Андреа Пеллегрино (28 лет, 139-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Жайме Фария (Португалия, 115) — 2:6, 6:3, 6:3

Таллон Грикспор (29 лет, 29-я ракетка мира)

  • 1-й круг: освобожден

Андреа Пеллегрино (Италия)

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Итальянский теннисист в профессионалах уже 10 лет, но титулов за это время не завоевывал. Единственный матч, который значится у итальянца в 2025 году в официальном протоколе АТР - встреча первого раунда на этом турнире в Швеции. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Таллон Грикспор (Нидерланды)

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Победитель пяти турниров ATP, из которых три в одиночном разряде. Финалист Кубка Дэвиса-2024 в составе сборной Нидерландов. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 21. Профессионал с 2015 года. 

В 2025 году провел 38 матчей: 25 побед - 13 поражений. Победитель турнира на Мальорке (трава). Финалист турнира в Марракеше (грунт). Полуфиналист турнира в Дубае (хард). Четвертьфиналист турниров в Мюнхене (грунт), Индиан-Уэлсе (хард) и Монпелье (хард). 

На Уимблдоне проиграл в первом круге 165 ракетке мира - американцу Дженсону Бруксби. На «Ролан Гаррос» дошел до четвертого круга, где уступил 3-й ракетке турнира - Александру Звереву. На Australian Open вылетел в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет первая встреча опытных теннисистов в рамках турниров АТР.

Ставки на исход

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Аналитики PARI в котировках явное предпочтение отдают 29-й ракетке мира. Вероятность победы Грикспора оценена не самым впечатляющим коэффициентом 1,35. На Пеллегрини предлагается заключить пари за солидные 3.20.

Ставки на тотал

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Тотал больше 22.5 и тотал меньше 22.5 идут в линии с одинаковым коэффициентом - 1,90

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

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Победа Пеллегрино

Победа Грикспора

ТБ 22.5

ТМ 22.5

PARI

3.20

1.35

1.90

1.90

Прогноз и ставка

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Встреча второго сеянного игрока турнира и теннисиста, пробившегося в основную сетку через квалификацию вполне может получиться увлекательной. Голландец не демонстрирует выдающейся игры, так что рассчитывать на один украденный сет Пеллегрино может. При удачном стечении обстоятельств, конечно. Но статус фаворита у Грикспора никто не отнимет, и букмекерские котировки тому наглядное подтверждение.

Итальянец - загадка, разгадать которую предстоит 29-й ракетке мира. Андреа - довольно опытный игрок, но оценить его игру доводилось редким специалистам. Так что с сильными и слабыми сторонами итальянца Таллону придется разбираться по ходу первого сета, а уже затем вносить соответствующие корректировки в свои действия. И все же отдадим победу фавориту в двух сетах. Наш выбор - точный счет 0:2. Букмекер удвоит номинал пари на такой исход.  

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