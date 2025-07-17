Андреа Пеллегрино — Таллон Грикспор, 16 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Бостаде

16 июля во втором круге турнира в шведском Богстаде (грунт) встретятся Андреа Пеллегрино и Таллон Грикспор. Итальянец занимает место во второй сотне мирового мужского рейтинга, а теннисист из Нидерландов входит в топ-30 и на турнире получил второй номер посева. Оцениваем шансы соперников и присматриваемся к интересным коэффициентам букмекеров.

Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: «Бостад Теннис Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Андреа Пеллегрино (28 лет, 139-я ракетка мира)

1-й круг: Жайме Фария (Португалия, 115) — 2:6, 6:3, 6:3

Таллон Грикспор (29 лет, 29-я ракетка мира)