Плимут Аргайл - Ливерпуль, 9 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Клуб из портового Плимута в следующем году отметит 140-летний юбилей, но при этом он никогда не добирался до высшего дивизиона английского футбола. Сейчас команда представляет Чемпионшип, но даже там терпит бедствие - последнее, 24-е место, после 30 туров. Но пока еще не все для «зеленой армии потеряно». Месяц назад «Плимут Аргайл» сенсационно выбил из Кубка Англии «Брентфорд», а на выходные одержал первую победу за три месяца в первенстве - над крепким «Вест Бромвичем». Так что «Ливерпулю» нужно быть осторожным с этим аутсайдером. При поддержке своих трибун он может оказать фавориту яростное сопротивление.

Сами «красные» посреди недели оформили выход в финал Кубка лиги, набросав четыре безответных мяча «Ливерпулю». В Плимуте Арне Слот наверняка прибегнет к широкой ротации, и это лишний плюсик интриге матча. С другой стороны, шанс проявить себя получат «лавочники» лидера АПЛ. С их стороны гарантировано повышенное рвение. Поэтому возьмем индивидуальный тотал гостевых голов больше 2.5.