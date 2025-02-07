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7 февраля 5:46ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Плимут Аргайл - Ливерпуль, 9 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Лидер АПЛ - в гостях у аутсайдера Чемпионшипа
Валентин Васильев

Чем прекрасен старейший футбольный турнир на планете, так это встречами топов мирового футбола с маленькими даже по меркам одной отдельно взятой страны клубами. Встреча «Плимут Аргайл» - «Ливерпуль» - из этой сказочной серии. В гости к последней команде Чемпионшипа едет лидер АПЛ - суперсобытие для «пилигримов»!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Плимут Аргайл»

09.02.2025, Вс

18:00 МСК

«Ливерпуль»

П1 - 17.00

Х - 8.00

П2 - 1.15

Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала

Стадион: «Хоум Парк»   (Плимут, Англия)

Судьи: еще не назначены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Плимут Аргайл»23514-18
«Ливерпуль»53218-14

Последние пять матчей «Плимута»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Плимут Аргайл»

2:1

«Вест Бромвич Альбион»Чемпионшип
25.01.2025«Сандерленд»

2:2

«Плимут Аргайл»Чемпионшип
22.01.2025«Плимут Аргайл»

0:5

«Бернли»Чемпионшип
18.01.2025«Плимут Аргайл»

0:1

«Куинз Парк Рейнджерс»Чемпионшип
14.01.2025«Плимут Аргайл»

1:1

«Оксфорд Юнайтед»Чемпионшип

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.02.2025«Ливерпуль»

4:0

«Тоттенхэм»Кубок лиги
01.02.2025«Борнмут»

0:2

«Ливерпуль»АПЛ
29.01.2025«ПСВ Эйндховен»

3:2

«Ливерпуль»Лига чемпионов
25.01.2025«Ливерпуль»

4:1

«Ипсвич»АПЛ
21.01.2025«Ливерпуль»

2:1

«Лилль»Лига чемпионов

Расписание игр

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1/16 финала

07.02.2025.  23:00. «Манчестер Юнайтед»  – «Лестер Сити» 
08.02.2025.  15:15. «Лейтон Ориент»  – «Манчестер Сити» 
08.02.2025.  15:15. «Лидс Юнайтед»  – «Миллуолл» 
08.02.2025.  18:00. «Сток Сити»  – «Кардифф Сити» 
08.02.2025.  18:00. «Ковентри Сити»  – «Ипсвич Таун» 
08.02.2025.  18:00. «Эвертон» – «Борнмут» 
08.02.2025.  18:00. «Саутгемптон» – «Бернли» 
08.02.2025.  18:00. «Уиган Атлетик»  – «Фулхэм» 
08.02.2025.  18:00. «Престон Норт Энд»  – «Уиком Уондерерс» 
08.02.2025.  20:45. «Бирмингем Сити»  – «Ньюкасл Юнайтед» 
08.02.2025.  23:00. «Брайтон энд Хоув Альбион»  – «Челси» 
09.02.2025.  15:30. «Блэкберн Роверс»  – «Вулверхэмптон» 
09.02.2025.  18:00. «Плимут Аргайл»  – «Ливерпуль» 
09.02.2025.  20:35. «Астон Вилла»  – «Тоттенхэм Хотспур» 
10.02.2025.  22:45. «Донкастер Роверс»  – «Кристал Пэлас» 
11.02.2025.  23:00. «Эксетер Сити»  – «Ноттингем Форест»

Прогноз на матч

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Клуб из портового Плимута в следующем году отметит 140-летний юбилей, но при этом он никогда не добирался до высшего дивизиона английского футбола. Сейчас команда представляет Чемпионшип, но даже там терпит бедствие - последнее, 24-е место, после 30 туров. Но пока еще не все для «зеленой армии потеряно». Месяц назад «Плимут Аргайл» сенсационно выбил из Кубка Англии «Брентфорд», а на выходные одержал первую победу за три месяца в первенстве - над крепким «Вест Бромвичем». Так что «Ливерпулю» нужно быть осторожным с этим аутсайдером. При поддержке своих трибун он может оказать фавориту яростное сопротивление. 

Сами «красные» посреди недели оформили выход в финал Кубка лиги, набросав четыре безответных мяча «Ливерпулю». В Плимуте Арне Слот наверняка прибегнет к широкой ротации, и это лишний плюсик интриге матча. С другой стороны, шанс проявить себя получат «лавочники» лидера АПЛ. С их стороны гарантировано повышенное рвение. Поэтому возьмем индивидуальный тотал гостевых голов больше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Английский футбол на российском ТВ не транслируется. В текстовом режиме о матче расскажут онлайн следующие спортивные СМИ:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Плимут Аргайл»: нет

«Ливерпуль»:  Александер-Арнольд  (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Плимут Аргайл» - «Ливерпуль»:

Позиция«Плимут Аргайл»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь21. Азар56. ЯрошВратарь
Защитник5. Плегесуэло26. РобертсонЗащитник
Защитник17. Пухач78. КуансаЗащитник
Защитник25. Катич5. КонатеЗащитник
Защитник40. Таловеров21. ЦимикасЗащитник
Полузащитник 4. Хьютон10. Мак АллистерПолузащитник
Полузащитник 11. Райт3. ЭндоПолузащитник 
Полузащитник20. Рэнделл19. ЭллиоттПолузащитник
Полузащитник29. Соринола7. ДиасНападающий
Нападающий30. Байду14. КьезаНападающий
Нападающий15. Бунду20. ЖотаНападающий
Главный тренерМирон МусличАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Между коэффициентами на П1 и П2 предсказуемо пролегает пропасть. Если вдруг «Плимут Аргайл» совершит чудо, FONBET умножит номинал ставки на 17. Ничья в основное время котируется за 8.00. Кэф на «Ливерпуль» минимальный - 1.15.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Плимут Аргайл» - «Ливерпуль»?

Судя по линиям букмекеров, победа гостей ни у кого не вызывает ни малейших сомнений. А что насчет точного счета? Эксперты FONBET считают наиболее вероятным 0:2. На этот исход можно поставить в прематче с коэффициентом 6.50.

Где бесплатно смотреть матч «Плимут Аргайл» - «Ливерпуль»?

В режиме реального времени следить за кубковым матчем в Плимуте онлайн можно на сайтах букмекерских контор и спорт-СМИ.

Кто выиграл Кубок Англии?

В настоящее время трофеем владеет «Манчестер Юнайтед».  Он на этой стадии принимает «Лестер Сити». 

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