Плимут Аргайл - Ливерпуль, 9 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

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Чем прекрасен старейший футбольный турнир на планете, так это встречами топов мирового футбола с маленькими даже по меркам одной отдельно взятой страны клубами. Встреча «Плимут Аргайл» - «Ливерпуль» - из этой сказочной серии. В гости к последней команде Чемпионшипа едет лидер АПЛ - суперсобытие для «пилигримов»!
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Плимут Аргайл»
09.02.2025, Вс
18:00 МСК
«Ливерпуль»
|П1 - 17.00
Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала
Стадион: «Хоум Парк» (Плимут, Англия)
Судьи: еще не назначены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Плимут Аргайл»
|2
|3
|5
|14-18
|«Ливерпуль»
|5
|3
|2
|18-14
Последние пять матчей «Плимута»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Плимут Аргайл»
2:1
|«Вест Бромвич Альбион»
|Чемпионшип
|25.01.2025
|«Сандерленд»
2:2
|«Плимут Аргайл»
|Чемпионшип
|22.01.2025
|«Плимут Аргайл»
0:5
|«Бернли»
|Чемпионшип
|18.01.2025
|«Плимут Аргайл»
0:1
|«Куинз Парк Рейнджерс»
|Чемпионшип
|14.01.2025
|«Плимут Аргайл»
1:1
|«Оксфорд Юнайтед»
|Чемпионшип
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.02.2025
|«Ливерпуль»
4:0
|«Тоттенхэм»
|Кубок лиги
|01.02.2025
|«Борнмут»
0:2
|«Ливерпуль»
|АПЛ
|29.01.2025
|«ПСВ Эйндховен»
3:2
|«Ливерпуль»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Ливерпуль»
4:1
|«Ипсвич»
|АПЛ
|21.01.2025
|«Ливерпуль»
2:1
|«Лилль»
|Лига чемпионов
1/16 финала
07.02.2025. 23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Лестер Сити»
08.02.2025. 15:15. «Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»
08.02.2025. 15:15. «Лидс Юнайтед» – «Миллуолл»
08.02.2025. 18:00. «Сток Сити» – «Кардифф Сити»
08.02.2025. 18:00. «Ковентри Сити» – «Ипсвич Таун»
08.02.2025. 18:00. «Эвертон» – «Борнмут»
08.02.2025. 18:00. «Саутгемптон» – «Бернли»
08.02.2025. 18:00. «Уиган Атлетик» – «Фулхэм»
08.02.2025. 18:00. «Престон Норт Энд» – «Уиком Уондерерс»
08.02.2025. 20:45. «Бирмингем Сити» – «Ньюкасл Юнайтед»
08.02.2025. 23:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Челси»
09.02.2025. 15:30. «Блэкберн Роверс» – «Вулверхэмптон»
09.02.2025. 18:00. «Плимут Аргайл» – «Ливерпуль»
09.02.2025. 20:35. «Астон Вилла» – «Тоттенхэм Хотспур»
10.02.2025. 22:45. «Донкастер Роверс» – «Кристал Пэлас»
11.02.2025. 23:00. «Эксетер Сити» – «Ноттингем Форест»
Клуб из портового Плимута в следующем году отметит 140-летний юбилей, но при этом он никогда не добирался до высшего дивизиона английского футбола. Сейчас команда представляет Чемпионшип, но даже там терпит бедствие - последнее, 24-е место, после 30 туров. Но пока еще не все для «зеленой армии потеряно». Месяц назад «Плимут Аргайл» сенсационно выбил из Кубка Англии «Брентфорд», а на выходные одержал первую победу за три месяца в первенстве - над крепким «Вест Бромвичем». Так что «Ливерпулю» нужно быть осторожным с этим аутсайдером. При поддержке своих трибун он может оказать фавориту яростное сопротивление.
Сами «красные» посреди недели оформили выход в финал Кубка лиги, набросав четыре безответных мяча «Ливерпулю». В Плимуте Арне Слот наверняка прибегнет к широкой ротации, и это лишний плюсик интриге матча. С другой стороны, шанс проявить себя получат «лавочники» лидера АПЛ. С их стороны гарантировано повышенное рвение. Поэтому возьмем индивидуальный тотал гостевых голов больше 2.5.
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Английский футбол на российском ТВ не транслируется. В текстовом режиме о матче расскажут онлайн следующие спортивные СМИ:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Плимут Аргайл»: нет
«Ливерпуль»: Александер-Арнольд (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Плимут Аргайл» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Плимут Аргайл»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|21. Азар
|56. Ярош
|Вратарь
|Защитник
|5. Плегесуэло
|26. Робертсон
|Защитник
|Защитник
|17. Пухач
|78. Куанса
|Защитник
|Защитник
|25. Катич
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|40. Таловеров
|21. Цимикас
|Защитник
|Полузащитник
|4. Хьютон
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Райт
|3. Эндо
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рэнделл
|19. Эллиотт
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Соринола
|7. Диас
|Нападающий
|Нападающий
|30. Байду
|14. Кьеза
|Нападающий
|Нападающий
|15. Бунду
|20. Жота
|Нападающий
|Главный тренер
|Мирон Муслич
|Арне Слот
|Главный тренер
Между коэффициентами на П1 и П2 предсказуемо пролегает пропасть. Если вдруг «Плимут Аргайл» совершит чудо, FONBET умножит номинал ставки на 17. Ничья в основное время котируется за 8.00. Кэф на «Ливерпуль» минимальный - 1.15.
Судя по линиям букмекеров, победа гостей ни у кого не вызывает ни малейших сомнений. А что насчет точного счета? Эксперты FONBET считают наиболее вероятным 0:2. На этот исход можно поставить в прематче с коэффициентом 6.50.
В режиме реального времени следить за кубковым матчем в Плимуте онлайн можно на сайтах букмекерских контор и спорт-СМИ.
В настоящее время трофеем владеет «Манчестер Юнайтед». Он на этой стадии принимает «Лестер Сити».
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