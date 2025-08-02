Алексей Попырин — Хольгер Руне, 2 августа: прогноз на матч 4-го круга турнира в Торонто

В субботу, 2 августа, на мужском турнире категории Masters в Торонто путевку в четвертьфинал разыграют представляющий Австралию Алексей Попырин и датчанин Хольгер Руне. Руне входит в топ-10 мирового рейтинга и является фаворитом встречи. Оцениваем шансы противников на проход в следующую стадтю плей-офф и котировки букмекеров.

Дата / Время: 02.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: «Авива Сентер»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Алексей Попырин (25 лет, 26-я ракетка мира)

1-й круг: пропуск

2-й круг: Адам Уолтон (Австралия, 90) — 7:6, 6:4

3-й круг: Маттео Арнальди (Италия, 43) — 6:7, 6:3, 6:2

Хольгер Руне (22 года, 9-я ракетка мира)