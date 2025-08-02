Алексей Попырин — Хольгер Руне, 2 августа: прогноз на матч 4-го круга турнира в Торонто

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В субботу, 2 августа, на мужском турнире категории Masters в Торонто путевку в четвертьфинал разыграют представляющий Австралию Алексей Попырин и датчанин Хольгер Руне. Руне входит в топ-10 мирового рейтинга и является фаворитом встречи. Оцениваем шансы противников на проход в следующую стадтю плей-офф и котировки букмекеров.
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Дата / Время: 02.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: «Авива Сентер»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Алексей Попырин (25 лет, 26-я ракетка мира)
Хольгер Руне (22 года, 9-я ракетка мира)
На уровне ATP выиграл три турнира, в том числе два хардовых.
Всего в 2025 году одержал 14 побед при 16 поражениях. Турнир в Торонто выиграл в прошлом сезоне. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Монте-Карло и Женеве.
На Australian Open и Уимблдоне вылетел в первом круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом.
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За пять лет профессиональной карьеры 22-летний теннисист уже успел побывать на 4-й строчке рейтинга АТР и выиграть 5 титульных матчей.
Всего в сезоне провел 36 матчей (22 победы - 14 поражений). Побеждал в Барселоне (грунт) и играл в финале Индиан-Уэллса (хард).
На Уимблдоне вылетел в первом круге. На «Ролан Гаррос» сошел с дистанции в 4-м круге, а на Australian Open показал идентичный результат.
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Соперники трижды встречались на корте в рамках турниров АТР лишь однажды. Случилось это в 2023 году в четвертом круге турнира в Риме (грунт). Тогда победу не без труда одержал датчанин - 6:4, 5:7, 6:4.
Букмекер предлагает коэффициент за тотал больше 22.5 (не меньше 23 геймов в матче) - 1.83. Тотал меньше 22.5 идет за 1.98.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Датчанин входит в топ-10 мирового мужского рейтинга и его шансы на победу оценивается значительно выше. Предыдущая встреча соперников состоялась два года назад и далась Руне с трудом. Вызывает сомнение степень готовности Хольгера, который снимался с Уимблдона, а затем и с турнира в Вашингтоне. Попырин на упомянутых турнирах успеха не добился, но проблем со здоровьем у представителя Австралии не наблюдается.
В отменной форме датчанин должен проходит Алексея, но не факт, что состояние Хольгера позволит ему это сделать. При любом раскладе победа не должна легко достаться Руне. Наш выбор - не меньше 23 геймов в матче, а победит пусть сильнейший.