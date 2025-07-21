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20 июля 11:42ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Анастасия Потапова — Виктория Мбоко, 21 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Вашингтоне

Букмекеры считают шансы соперниц абсолютно равными
Руслан Ипполитов

В понедельник, 21 июля, в первом раунде одиночного женского турнира в Вашингтоне (категория WTA-500) сыграют Анастасия Потапова и Виктория Мбоко. Россиянка впервые встретится на корте с 18-летней теннисисткой из Канады. Победитель пары в следующем раунде сыграет с 3-й ракеткой турнира - Еленой Рыбакиной из Казахстана. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

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Дата / Время: 21.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Анастасия Потапова (24 года, 42-я ракетка мира, Россия)

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Победительница шести турниров WTA (три в одиночном разряде). Победительница юниорского Уимблдона-2016). Финалистка юниорского Открытого чемпионата США-2015, Открытых чемпионатов Франции-2016, 2017. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. Наивысшее место в рейтинге WTA - 21.

В 2025 году провела 29 матчей: 19 побед - 19 поражений. Победительница турнира в Клуж-Напоке (хард). Четвертьфиналистка турнира в Линце (хард). 

Ну Уимблдоне выбыла по результатам первого круга. На «Ролан Гаррос» проиграла во втором раунде одиночного турнира, а в парном разряде добралась до четвертьфинала. На Australian Open во втором раунде уступила Анастасии Павлюченковой.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Виктория Мбоко (18 лет, 86-я ракетка мира, Канада)

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Финалистка Открытый чемпионат Австралии-22 и Уимблдона-2022 среди девушек. Игрок сборной Канады на Кубке Билли Джин Кинг. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 86. Профессионал с 2022 года. В финалах турниров WTA побед не одерживала.

В 2025 году на различных турнирах провела 53 матча: 45 побед - 8 поражений. 

Ну Уимблдоне вылетела во втором круге. На «Ролан Гаррос» в третьем раунде проиграла восьмой ракетке турнира - китаянке Чжэн Циньвэнь. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Раньше соперники не встречались на кортах в турнирах АТР.

Ставки на исход

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WINLINE предлагает абсолютно равные коэффициенты на победу каждой из соперниц. На успех россиянки и представительницы Канады можно поставить за 1.90

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Ставки на тоталы

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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.89 за тотал меньше 21.5 (не больше 21 гейма в матче). Тотал больше 21.5 идет за 1.91.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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Победа Потаповой

Победа Мбоко

ТБ (21,5)

ТМ (21,5)

WINLINE

1.90

1.90

1.91

1.89

Прогноз и ставка

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Этот матч станет первым для россиянки после возвращения в строй. На Уимблдоне Настя была вынужденная сняться перед самым началом турнира. Причиной стала травма (разрыв мышцы ноги), полученная в июне во время матча на турнире в Гамбурге. Сейчас, как уверяет россиянка, нога на нагрузки реагирует хорошо. Если у Потаповой полный порядок со здоровьем, то она представляется фавориткой. Правда, есть пара оговорок.

18-летняя канадка может рассчитывать на активную поддержку местной публики, чьи симпатии, нет сомнений, будут на стороне Виктории. Мбоко прошла один раунд на Уимблдоне и два на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, что для юной спортсменки является весьма достойным результатом. Да и баланс побед и поражений канадки, на каких бы турнирах эти матчи не игрались, впечатляет. Шансы примерно равны, но мы выбираем победу россиянки с любым счетом. Букмекер почти вдвое увеличит номинал сыгравшей ставки на проход в следующую стадию турнира Потаповой.   

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