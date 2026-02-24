ПСЖ - Монако, 25 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут ответные стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА. В Париже повторно сойдутся соседи по французскому чемпионату - «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Рассмотрим шансы сторон на успех, исходя из их последних выступлений и расчетов профессионалов беттинга.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция)
25.02.2026, Ср
23:00 МСК
«Монако»
|П1 - 1.28
Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. Ответный матч
Первый матч - 3:2
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|38
|30
|49
|143-150
|«Монако»
|49
|30
|38
|150-143
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|«ПСЖ»
3:0
«Мец»
Лига 1
|17.02.2026
|«Монако»
2:3
«ПСЖ»
Лига чемпионов
|13.02.2026
|«Ренн»
3:1
«ПСЖ»
Лига 1
|08.02.2026
|«ПСЖ»
5:0
«Марсель»
Лига 1
|01.02.2026
|«Страсбур»
1:2
«ПСЖ»
Лига 1
Последние пять матчей «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|«Ланс»
2:3
«Монако»
Лига 1
|17.02.2026
|«Монако»
2:3
«ПСЖ»
Лига чемпионов
|13.02.2026
|«Монако»
3:1
«Нант»
Лига 1
|08.02.2026
|«Ницца»
0:0
«Монако»
Лига 1
|05.02.2026
|«Страсбур»
3:1
«Монако»
Лига 1
Стыковые матчи. Ответные игры
24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 3:3
24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч - 2:0
24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан). Первый матч - 6:1
24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 1:3
25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия» (Германия). Первый матч - 0:2
25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 2:5
25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако). Первый матч - 3:2
25.02.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). Первый матч - 1:0
Футболисты «Монако» могут винить только сами себя за упущенную победу в первом матче с «ПСЖ». Ведя в счете в два мяча, они умудрились даже ничью не удержать. Не в первый раз в сезоне удалился с поля Александр Головин. Фаворит реализовал численное преимущество благодаря голу Дезире Дуэ и увез из княжества волевую победу (3:2). А «Монако» помимо даже минимального преимущества в потерял перед ответной игрой одного из своих лидеров.
За эту неудачу монегаски частично реабилитировались аналогичной по счету победой в Лансе (3:2). Причем теперь уже они сами «ушли» со счета 0:2! Этот камбэк должен воодушевить парней Себастьена Поконьоли перед игрой в столице.
Впрочем, «ПСЖ» в выходные выступил еще более уверенно - 3:0 над «Мецем». Форма команд, и прежде всего их атакующих звеньев, а также возвращение в строй у гостей Ансу Фати позволяют рассчитывать на яркий и результативный матч в Париже.
Прогноз редакции: обе забьют. В «БЕТСИТИ» этот исход котируется за 1.63.
В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«ПСЖ»: Дембеле, Руис, Маюлю, Нджанту (все - травмы)
«Монако»: Погба, Минамину, Салису, Бруннер (все - запрет на участие в матчах), Аклиуш, Дайер, Уттара, Мависса, Градецки (все - травмы), Головин (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Монако» - «ПСЖ»:
|Позиция
|ПСЖ
|«Монако»
|Позиция
|Вратарь
|39. Сафонов
|16. Кен
|Вратарь
|Защитник
|4. Бералдо
|2. Вандерсон
|Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|25. Фас
|Защитник
|Защитник
|51. Пачо
|4. Тезе
|Защитник
|Защитник
|25. Мендеш
|12. Энрике
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Заир-Эмери
|6. Закария
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|15. Камара
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Маюлу
|28. Кулибали
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Кварацхелия
|11. Аклиуш
|Нападающий
|Нападающий
|29. Баркола
|24. Адингра
|Нападающий
|Нападающий
|14. Дуэ
|9. Балогун
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Себастьен Поконьоли
|Главный тренер
Десятикратный выигрыш относительно номинала пари обещает удачная ставка на победу «Монако» в «БЕТСИТИ» . Котировка на команду Сафонова составляет 1.28. Ничью можно взять за 6.60.
На проход в 1/8 финала предложения такие: «ПСЖ» - 1.03, «Монако» - 12.50.
Как ни странно, самым вероятным счетом матча аналитики считают 4:0 в пользу парижан. Этот вариант котируется за 7.60.
Коэффициент тотал больше 2.5 составляет 1.31. Это значит, что игра в Париже обещает быть результативной.
Головин точно не сыграет в столице Франции из-за дисквалификации. Сафонов доступен тренеру и с высокой степенью вероятности на поле выйдет. Против «Ланса» Матвей в субботу отыграл на ноль.