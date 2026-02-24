ПСЖ - Монако, 25 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Футболисты «Монако» могут винить только сами себя за упущенную победу в первом матче с «ПСЖ». Ведя в счете в два мяча, они умудрились даже ничью не удержать. Не в первый раз в сезоне удалился с поля Александр Головин. Фаворит реализовал численное преимущество благодаря голу Дезире Дуэ и увез из княжества волевую победу (3:2). А «Монако» помимо даже минимального преимущества в потерял перед ответной игрой одного из своих лидеров.

За эту неудачу монегаски частично реабилитировались аналогичной по счету победой в Лансе (3:2). Причем теперь уже они сами «ушли» со счета 0:2! Этот камбэк должен воодушевить парней Себастьена Поконьоли перед игрой в столице.

Впрочем, «ПСЖ» в выходные выступил еще более уверенно - 3:0 над «Мецем». Форма команд, и прежде всего их атакующих звеньев, а также возвращение в строй у гостей Ансу Фати позволяют рассчитывать на яркий и результативный матч в Париже.

Прогноз редакции: обе забьют. В «БЕТСИТИ» этот исход котируется за 1.63.