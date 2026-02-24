Ведомости
ПСЖ - Монако, 25 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

На этот раз Головин против Сафонова не сыграет
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут ответные стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА. В Париже повторно сойдутся соседи по французскому чемпионату - «Пари Сен-Жермен» и «Монако».  Рассмотрим шансы сторон на успех, исходя из их последних выступлений и расчетов профессионалов беттинга. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция)

25.02.2026, Ср

23:00 МСК

«Монако» 

П1 - 1.28

Х - 6.60

П2 - 10.00

Турнир:  Лига чемпионов, стыковые матчи. Ответный матч

Первый матч - 3:2

Стадион: «Парк де Пренс»  (Париж, Франция)

Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния)

Форма команд

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ»383049143-150
«Монако»493038150-143

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026«ПСЖ»

3:0

«Мец»

Лига 1

17.02.2026«Монако»

2:3

«ПСЖ»

Лига чемпионов

13.02.2026«Ренн»

3:1

«ПСЖ»

Лига 1

08.02.2026«ПСЖ»

5:0

«Марсель»

Лига 1

01.02.2026«Страсбур»

1:2

«ПСЖ»

Лига 1

Последние пять матчей «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026«Ланс»

2:3

«Монако»

Лига 1

17.02.2026«Монако»

2:3

«ПСЖ»

Лига чемпионов

13.02.2026«Монако»

3:1

«Нант»

Лига 1

08.02.2026«Ницца»

0:0

«Монако»

Лига 1

05.02.2026«Страсбур»

3:1

«Монако»

Лига 1

Календарь и результаты игр

Свернуть

Стыковые матчи. Ответные игры

24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 3:3

24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч - 2:0

24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан). Первый матч - 6:1

24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 1:3

25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия» (Германия). Первый матч - 0:2

25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 2:5

25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако). Первый матч - 3:2  

25.02.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). Первый матч - 1:0

Прогноз на матч

Свернуть

Футболисты «Монако» могут винить только сами себя за упущенную победу в первом матче с «ПСЖ». Ведя в счете в два мяча, они умудрились даже ничью не удержать. Не в первый раз в сезоне удалился с поля Александр Головин. Фаворит реализовал численное преимущество благодаря голу Дезире Дуэ и увез из княжества волевую победу (3:2). А «Монако» помимо даже минимального преимущества в потерял перед ответной игрой одного из своих лидеров. 

За эту неудачу монегаски частично реабилитировались аналогичной по счету победой в Лансе (3:2). Причем теперь уже они сами «ушли» со счета 0:2! Этот камбэк должен воодушевить парней Себастьена Поконьоли перед игрой в столице.

Впрочем, «ПСЖ» в выходные выступил еще более уверенно - 3:0 над «Мецем». Форма команд, и прежде всего их атакующих звеньев, а также возвращение в строй у гостей Ансу Фати позволяют рассчитывать на яркий и результативный матч в Париже.

Прогноз редакции: обе забьют. В «БЕТСИТИ» этот исход котируется за 1.63.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Трансляции

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«ПСЖ»: Дембеле, Руис, Маюлю, Нджанту (все - травмы)

«Монако»: Погба, Минамину, Салису, Бруннер (все - запрет на участие в матчах), Аклиуш,  Дайер, Уттара, Мависса, Градецки (все - травмы), Головин (дисквалификация)  

Ориентировочные стартовые составы на матч «Монако» - «ПСЖ»:

ПозицияПСЖ«Монако»Позиция
Вратарь39. Сафонов16. КенВратарь
Защитник4. Бералдо2. ВандерсонЗащитник
Защитник5. Маркиньос25. ФасЗащитник
Защитник51. Пачо4. ТезеЗащитник
Защитник25. Мендеш12. ЭнрикеПолузащитник
Полузащитник 33.  Заир-Эмери6. ЗакарияПолузащитник
Полузащитник 17. Витинья15. КамараПолузащитник 
Полузащитник24. Маюлу28. КулибалиПолузащитник
Нападающий7. Кварацхелия11. АклиушНападающий
Нападающий29. Баркола24. АдинграНападающий
Нападающий14. Дуэ9. БалогунНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеСебастьен ПоконьолиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Десятикратный выигрыш относительно номинала пари обещает удачная ставка на победу «Монако» в «БЕТСИТИ» . Котировка на команду Сафонова составляет 1.28. Ничью можно взять за 6.60.

На проход в 1/8 финала предложения такие: «ПСЖ» - 1.03, «Монако» - 12.50.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «ПСЖ- «Монако»?

Как ни странно, самым вероятным счетом матча аналитики считают 4:0 в пользу парижан. Этот вариант котируется за 7.60. 

Будет ли матч «ПСЖ- «Монако» результативным?

Коэффициент тотал больше 2.5 составляет 1.31. Это значит, что игра в Париже обещает быть результативной. 

Будут ли играть Головин и Сафонов?

Головин точно не сыграет в столице Франции из-за дисквалификации. Сафонов доступен тренеру и с высокой степенью вероятности на поле выйдет. Против «Ланса» Матвей в субботу отыграл на ноль.

