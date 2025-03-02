ПСВ Эйндховен - Арсенал, 4 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 4 марта, «ПСВ Эйндховен» примет «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, чего ждать от встречи любителям ставок на европейский футбол.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)
04.03.2025, Вт
23:00 МСК
«Арсенал» (Лондон)
|П1 - 3.50
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Филипс» (Эйндховен, Нидерланды)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСВ Эйндховен»
|2
|4
|4
|6-13
|«Арсенал»
|4
|4
|2
|13-6
Последние пять матчей ПСВ:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Гоу Эхед Иглз»
3:2
ПСВ
Кубок Нидерландов
|26.02.2025
|ПСВ
1:2
«Гоу Эхед Иглз»
Кубок Нидерландов
19.02.2025
ПСВ
3:1 д. в.
«Ювентус»
Лига чемпионов
15.02.2025
ПСВ
2:2
«Утрехт»
Эредивизия
11.02.2025
«Ювентус»
2:1
ПСВ
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.02.2025
|«Ноттингем Форест»
0:0
«Арсенал»
АПЛ
|22.02.2025
|«Арсенал»
0:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|15.02.2025
|«Лестер»
0:2
«Арсенал»
АПЛ
|05.02.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Арсенал»
Кубок лиги
|02.02.2025
|«Арсенал»
5:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
04.03.2025. 20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла»
04.03.2025. 23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико»
04.03.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» – «Арсенал»
04.03.2025. 23:00. «Боруссия» Д – «Лилль»
05.03.2025. 20:45. «Фейеноорд» – «Интер»
05.03.2025. 23:00. ПСЖ – «Ливерпуль»
05.03.2025. 23:00. «Бавария» – «Байер»
У Петера Боша крайне непредсказуемая команда: может выбить из Лиги чемпионов «Ювентус», а затем дважды в течение недели уступить середняку Эредивизии - «Гоу Эхед Иглз», причем дома и в гостях. Хотя, возможно, эти поражения стали эхом как раз таки успеха в Европе. Для ПСВ выход в 1/8 финала - серьезное достижение. Год назад голландцы на этой стадии уступили «Боруссии», а теперь предпримут новую попытку прорваться в восьмерку лучших на континенте.
«Арсенал» в эти выходные не играл, поскольку уже прекратил поход за Кубком Англии. У Микеля Артеты было больше недели, чтобы спокойно подготовиться к вояжу в Эйндховен. Тренером испанец дважды побеждал ПСВ, в прошлом и позапрошлом сезонах, но оба раза - дома. На арене «Филипс» его команда раз уступила 0:2 и раз сыграла вничью - 1:1.
Современные ПСВ и «Арсенал» в некотором смысле антиподы. Первые предпочитают открытый, обоюдоострый футбол, вторые - сдержанный и не слишком результативный. В этом году «Эйндховен» в 13 из 14 матчей забивал и пропускал. В случае с ними пари на «обе забьют» выглядит весьма перспективным.
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Потери
«ПСВ Эйндховен»: Тильман, Пепи (оба - травмы)
«Арсенал»: Сака, Томиясу, Жезус, Мартинелли, Хаверц (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСВ Эйндховен» - «Арсенал»:
|Позиция
|«ПСВ Эйндховен»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Бенитес
|32. Нето
|Вратарь
|Защитник
|17. Жуниор
|49. Льюис-Скелли
|Защитник
|Защитник
|4. Обиспо
|6. Магальянс
|Защитник
|Защитник
|22. Схаутен
|2. Салиба
|Защитник
|Защитник
|39. Нагало
|12. Тимбер
|Защитник
|Полузащитник
|3. Маласиа
|5. Парти
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Верман
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Тиль
|8. Эдегор
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Бакайоко
|53. Нванери
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. де Йонг
|19. Троссард
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Ланг
|30. Стерлинг
|Нападающий
|Главный тренер
|Петер Бош
|Микель Артета
|Главный тренер
В основной линии Winline коэффициент на победу хозяев в полтора раза превышает гостевой - 3.50 против 2.02. Если встреча завершится вничью, букмекер умножит номинал пари на 3.40.
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В линии на точный счет минимальный коэффициент - 5.40 - присвоен результативной ничьей 1:1. Нашему прогнозу он вполне соответствует.
На российском ТВ Лига чемпионов не транслируется. Легально смотреть трансляции можно на Okko.
Уже точно известно, что лучшую команду нидерландско-английского противостояния ожидают встречи с испанцами, более того - мадридцами. Вариантов два: «Реал» или «Атлетико».
Партнерский проект