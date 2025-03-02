ПСВ Эйндховен - Арсенал, 4 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

У Петера Боша крайне непредсказуемая команда: может выбить из Лиги чемпионов «Ювентус», а затем дважды в течение недели уступить середняку Эредивизии - «Гоу Эхед Иглз», причем дома и в гостях. Хотя, возможно, эти поражения стали эхом как раз таки успеха в Европе. Для ПСВ выход в 1/8 финала - серьезное достижение. Год назад голландцы на этой стадии уступили «Боруссии», а теперь предпримут новую попытку прорваться в восьмерку лучших на континенте.

«Арсенал» в эти выходные не играл, поскольку уже прекратил поход за Кубком Англии. У Микеля Артеты было больше недели, чтобы спокойно подготовиться к вояжу в Эйндховен. Тренером испанец дважды побеждал ПСВ, в прошлом и позапрошлом сезонах, но оба раза - дома. На арене «Филипс» его команда раз уступила 0:2 и раз сыграла вничью - 1:1.

Современные ПСВ и «Арсенал» в некотором смысле антиподы. Первые предпочитают открытый, обоюдоострый футбол, вторые - сдержанный и не слишком результативный. В этом году «Эйндховен» в 13 из 14 матчей забивал и пропускал. В случае с ними пари на «обе забьют» выглядит весьма перспективным.