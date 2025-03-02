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2 марта 12:51ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

ПСВ Эйндховен - Арсенал, 4 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

С голландцами не бывает скучно
Валентин Васильев

Во вторник, 4 марта, «ПСВ Эйндховен»  примет «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, чего ждать от встречи  любителям ставок на европейский футбол.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)

04.03.2025, Вт

23:00 МСК

«Арсенал» (Лондон)

П1 - 3.50

Х - 3.40

П2 - 2.02

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Филипс»  (Эйндховен, Нидерланды)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСВ Эйндховен» 2446-13
«Арсенал»44213-6

Последние пять матчей ПСВ:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Гоу Эхед Иглз» 

3:2

ПСВ

Кубок Нидерландов

26.02.2025ПСВ

1:2

«Гоу Эхед Иглз»

Кубок Нидерландов

19.02.2025

ПСВ

3:1 д. в.

«Ювентус»

Лига чемпионов

15.02.2025

ПСВ

2:2

«Утрехт»

Эредивизия

11.02.2025

«Ювентус»

2:1

ПСВ

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.02.2025«Ноттингем Форест»

0:0

«Арсенал»

АПЛ

22.02.2025«Арсенал»

0:1

«Вест Хэм»

АПЛ

15.02.2025«Лестер»

0:2

«Арсенал»

АПЛ

05.02.2025«Ньюкасл»

2:0

«Арсенал»

Кубок лиги

02.02.2025«Арсенал»

5:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

Календарь игр

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1/8 финала. Первые матчи

04.03.2025.  20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла»
04.03.2025.  23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико»
04.03.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен»  – «Арсенал»
04.03.2025.  23:00. «Боруссия»  Д – «Лилль»
05.03.2025.  20:45. «Фейеноорд»  – «Интер»
05.03.2025.  23:00. ПСЖ – «Ливерпуль»  
05.03.2025.  23:00. «Бавария»  – «Байер» 

Прогноз на матч

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У Петера Боша крайне непредсказуемая команда: может выбить из Лиги чемпионов «Ювентус», а затем дважды в течение недели уступить середняку Эредивизии - «Гоу Эхед Иглз», причем дома и в гостях.  Хотя, возможно, эти поражения стали эхом как раз таки успеха в Европе. Для ПСВ выход в 1/8 финала - серьезное достижение. Год назад голландцы на этой стадии уступили «Боруссии», а теперь предпримут новую попытку прорваться в восьмерку лучших на континенте.

«Арсенал» в эти выходные не играл, поскольку уже прекратил поход за Кубком Англии. У Микеля Артеты было больше недели, чтобы спокойно подготовиться к вояжу в Эйндховен. Тренером испанец дважды побеждал ПСВ, в прошлом и позапрошлом сезонах, но оба раза - дома. На арене «Филипс» его команда раз уступила 0:2 и раз сыграла вничью - 1:1.

Современные ПСВ и «Арсенал» в некотором смысле антиподы. Первые предпочитают открытый, обоюдоострый футбол, вторые - сдержанный и не слишком результативный. В этом году  «Эйндховен» в 13 из 14 матчей забивал и пропускал. В случае с ними пари на «обе забьют» выглядит весьма перспективным. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В онлайн-кинотеатре Okko доступны трансляции всех матчей Лиги чемпионов.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«ПСВ Эйндховен»: Тильман, Пепи (оба - травмы)

«Арсенал»: Сака, Томиясу, Жезус, Мартинелли, Хаверц (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСВ Эйндховен» - «Арсенал»:

Позиция«ПСВ  Эйндховен»«Арсенал»Позиция
Вратарь1. Бенитес32. НетоВратарь
Защитник17. Жуниор49. Льюис-СкеллиЗащитник
Защитник4. Обиспо6. МагальянсЗащитник
Защитник22. Схаутен2. СалибаЗащитник
Защитник39. Нагало12. ТимберЗащитник
Полузащитник 3. Маласиа5. ПартиПолузащитник
Полузащитник 23. Верман41. РайсПолузащитник 
Полузащитник20. Тиль8. ЭдегорПолузащитник
Полузащитник11. Бакайоко53. НванериПолузащитник
Полузащитник9. де Йонг19. ТроссардПолузащитник
Нападающий10. Ланг30. СтерлингНападающий
Главный тренерПетер БошМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии Winline коэффициент на победу хозяев в полтора раза превышает гостевой - 3.50 против 2.02. Если встреча завершится вничью, букмекер умножит номинал пари на 3.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «ПСВ Эйндховен» - «Арсенал»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент - 5.40 - присвоен результативной ничьей 1:1. Нашему прогнозу он вполне соответствует.

Где бесплатно смотреть матч «ПСВ Эйндховен» - «Арсенал»?

На российском ТВ Лига чемпионов не транслируется. Легально смотреть трансляции можно на Okko.

С кем сыграет победитель пары «ПСВ Эйндховен» - «Арсенал»?

Уже точно известно, что лучшую команду нидерландско-английского противостояния ожидают встречи с испанцами, более того - мадридцами. Вариантов два: «Реал» или «Атлетико».

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