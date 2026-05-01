Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Гаджи Рабаданов – Александр Чижов, 3 мая: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Обновлено:
Член команды Хабиба Нурмагомедова постарается вернуться на победную тропу
Александр Бокулёв
Полное содержание

  • Статистика
  • Гаджи Рабаданов
  • Александр Чижов
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Рабаданов – Чижов

Соглавным событием крупного турнира PFL в США станет противостояние в легком весе (до 70,3 кг) между россиянином Гаджи Рабадановым и латвийцем Александром Чижовым. Сумеет ли представитель команды Хабиба Нурмагомедова закрыть поражение в прошлом поединке?

Статистика

Свернуть

Рабаданов

 

Чижов

Россия

Страна

Латвия

32

Возраст

28

33

Бои

16

26 (10 / 5 / 11)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (8 / 3 / 2)

5 (2 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 1 / 1)

2

Ничьи

0

2

Место в рейтинге легкого дивизиона PFL

175

Рост (см)

183

183

Размах рук (см)

190,5

96,5

Размах ног (см)

101,5

Гаджи Рабаданов

Свернуть

Уроженец Махачкалы, по национальности – даргинец. В детстве увлекался вольной борьбой, в 17-летнем возрасте начал заниматься боевым самбо под руководством Абдулманапа Нурмагомедова. В профессиональных MMA выступает с 2013 г. В 2020-м стал чемпионом EFC, но в следующем бою потерял пояс. В 2021-м дебютировал в Bellator, где выиграл все пять поединков. Затем победил в первых шести боях под эгидой PFL, в 2024 г. выиграл Гран-при промоушена в легком весе. В последнем поединке в августе уступил Альфи Дэвису единогласным решением судей в финале нового Гран-при.

Александр Чижов

Свернуть

Двукратный чемпион Латвии по боевому самбо. В профессиональных ММА выступает с 2016 г. В 2022 г. дебютировал в PFL, где суммарно выиграл четыре раза при двух поражениях. Идет на серии из трех побед. В последнем поединке в декабре нокаутировал Коннора Хьюза в третьем раунде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа РабадановаПобеда ЧижоваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,155,401,702,02

Прогноз на бой

Свернуть

Рабаданов потерпел чувствительное поражение в последнем поединке, и это явно добавляет ему мотивации. Впрочем, и без того россиянин выглядит явным фаворитом на фоне Чижова. Латвиец – крепкий ударник, но в партере он едва ли способен навязать серьезную конкуренцию. Да и оппозиции уровня Рабаданова у Чижова никогда не было.

Полагаем, россиянин в итоге одержит победу, причем она вполне может быть досрочной – например, во второй половине боя, когда силы будут всё быстрее покидать латвийца.

Полный кард, где смотреть бой Рабаданов – Чижов

Свернуть

Турнир стартует на арене «Sanford Pentagon» в Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) в воскресенье, 3 мая, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Рабаданов – Чижов стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

  • Логан Сторли (США) Флорим Зендели (Албания). Полусредний вес;
  • Гаджи Рабаданов (Россия) Александр Чижов (Латвия). Легкий вес;
  • Симеон Пауэлл (Англия) Эмилиано Сорди (Аргентина). Полутяжелый вес;
  • Ренан Феррейра (Бразилия) Сергей Билостенный (Россия). Тяжелый вес;
  • Магомед Магомедов (Россия) Леандро Хиго (Бразилия). Легчайший вес;

Предварительный кард

  • Расул Магомедов (Бахрейн) Рафаэль Ксавьер (Германия). Полутяжелый вес;
  • Чеянн Боуэрс (США) Сабринна де Соуза (Бахрейн). Женский наилегчайший вес;
  • Сауль Маррокуин (Мексика) Сан Вон Ким (Южная Корея). Полулегкий вес;
  • Тайла Сантос (Бразилия) Ян Цихуй (Китай). Женский наилегчайший вес;
  • Анхель Альварес (США) Брайс Логан (США). Легкий вес;
  • Бретт Бай (США) Тейлор Микелс (США). Полусредний вес;
  • Максвелл Джанту Нана (Камерун) Карл Уильямс (Американские Виргинские острова). Тяжелый вес.

