Гаджи Рабаданов – Александр Чижов, 3 мая: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Соглавным событием крупного турнира PFL в США станет противостояние в легком весе (до 70,3 кг) между россиянином Гаджи Рабадановым и латвийцем Александром Чижовым. Сумеет ли представитель команды Хабиба Нурмагомедова закрыть поражение в прошлом поединке?
Рабаданов
Чижов
|Россия
Страна
Латвия
|32
Возраст
28
|33
Бои
16
|26 (10 / 5 / 11)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (8 / 3 / 2)
|5 (2 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 1 / 1)
|2
Ничьи
0
|2
Место в рейтинге легкого дивизиона PFL
–
|175
Рост (см)
183
|183
Размах рук (см)
190,5
|96,5
Размах ног (см)
101,5
Уроженец Махачкалы, по национальности – даргинец. В детстве увлекался вольной борьбой, в 17-летнем возрасте начал заниматься боевым самбо под руководством Абдулманапа Нурмагомедова. В профессиональных MMA выступает с 2013 г. В 2020-м стал чемпионом EFC, но в следующем бою потерял пояс. В 2021-м дебютировал в Bellator, где выиграл все пять поединков. Затем победил в первых шести боях под эгидой PFL, в 2024 г. выиграл Гран-при промоушена в легком весе. В последнем поединке в августе уступил Альфи Дэвису единогласным решением судей в финале нового Гран-при.
Двукратный чемпион Латвии по боевому самбо. В профессиональных ММА выступает с 2016 г. В 2022 г. дебютировал в PFL, где суммарно выиграл четыре раза при двух поражениях. Идет на серии из трех побед. В последнем поединке в декабре нокаутировал Коннора Хьюза в третьем раунде.
Рабаданов потерпел чувствительное поражение в последнем поединке, и это явно добавляет ему мотивации. Впрочем, и без того россиянин выглядит явным фаворитом на фоне Чижова. Латвиец – крепкий ударник, но в партере он едва ли способен навязать серьезную конкуренцию. Да и оппозиции уровня Рабаданова у Чижова никогда не было.
Полагаем, россиянин в итоге одержит победу, причем она вполне может быть досрочной – например, во второй половине боя, когда силы будут всё быстрее покидать латвийца.
Турнир стартует на арене «Sanford Pentagon» в Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) в воскресенье, 3 мая, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Рабаданов – Чижов стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард