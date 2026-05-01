Гаджи Рабаданов – Александр Чижов, 3 мая: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Рабаданов потерпел чувствительное поражение в последнем поединке, и это явно добавляет ему мотивации. Впрочем, и без того россиянин выглядит явным фаворитом на фоне Чижова. Латвиец – крепкий ударник, но в партере он едва ли способен навязать серьезную конкуренцию. Да и оппозиции уровня Рабаданова у Чижова никогда не было.

Полагаем, россиянин в итоге одержит победу, причем она вполне может быть досрочной – например, во второй половине боя, когда силы будут всё быстрее покидать латвийца.