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3 июля 12:21ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Камилла Рахимова — Линда Носкова, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

В предыдущем раунде россиянка выбила четвертый номер посева - Жасмин Паолини
Руслан Ипполитов

Во втором круге Рахимова сенсационно выбила итальянку Жасмин Паолини, у которой был четвертый номер посева на турнире. В предстоящем матче россиянке вновь предстоит встреча с соперницей, находящейся выше в рейтинге WTA.  

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Дата / Время: 04.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

Камилла Рахимова (23 года, 80-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Аои Ито (Япония, 100) — 5:7, 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Жасмин Паолини (Италия, 4) — 4:6, 6:4, 6:4

Линда Носкова (20 лет, 27-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Бернарда Пера (США, 90) — 6:2, 6:4
  • 2-й круг: Ева Лис (Германия, 59) — 6:2, 2:6, 6:3

Камилла Рахимова (Россия)

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Камилла трижды побеждала на турнирах WTA в парном разряде, но не имеет ни одной победы в одиночном. Лучшее место в мировом рейтинге - 60. В текущем сезоне 7 побед и 6 поражений в 13 матчах. Четвертьфиналистка турнира в Истбурне (трава). На «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге, уступив первой ракетке мира - Арине Соболенко. На Australian Open в первом же матче проиграла Людмиле Самсоновой, а в паре с Дианой Шнайдер дошла до финала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Линда Носкова (Чехия)

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В послужном списке чешской теннисистки одна победа на турнирах WTA в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом рейтинге - 25. В 2025 году провела 34 матча: 18 побед против 16 поражений. Полуфиналистка турниров в Бад-Хомбурге (трава) и Абу-Даби (хард). Четвертьфиналистка турниров в Ноттингеме (трава) и Дубае (хард). На Australian Open проиграла в первом же матче. На «Ролан Гаррос» вылетела в 1-м круге, уступив Анастасии Потаповой.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки ранее не встречались никогда.

Ставки на исход

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WINLINE не верит в успех россиянки даже после победы Камиллы над Паолини. Коэффициент на победу Рахимовой - жирные 4.40. Вероятность выигрыша Носковой котируется за скромные 1.21.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.91 за тотал больше 20.5, а тотал меньше 20.5 идет за 1,89.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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 Победа РахимовойПобеда НосковойТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE4.401.211.911.89

Прогноз и ставка

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Букмекеры называют записной фавориткой предстоящего матча чешскую спортсменку, но сложно игнорировать факт победу россиянки на предыдущей стадии над пятой ракеткой мира - Жасмин Паолини. Сама Камилла после встречи с итальянкой говорила, что ее успех не случаен и его она добилась, благодаря напряженной работе. Рахимова призналась, что после поражения в первом сете старалась не думать о том, что играет с одной из лучших теннисисток мира, и это ей помогло. Россиянка впервые прошла в третий круг Уимблдона и вряд ли согласится с тем, что свою задачу на турнир уже выполнила. Точный счет называть не станем, как и имя победителя. Ждем жаркую борьбу, в которой судьба путевки в следующий раунд вполне может определиться лишь в третьем сете.  

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