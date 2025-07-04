Камилла Рахимова — Линда Носкова, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

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Во втором круге Рахимова сенсационно выбила итальянку Жасмин Паолини, у которой был четвертый номер посева на турнире. В предстоящем матче россиянке вновь предстоит встреча с соперницей, находящейся выше в рейтинге WTA.
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Дата / Время: 04.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Камилла Рахимова (23 года, 80-я ракетка мира)
Линда Носкова (20 лет, 27-я ракетка мира)
Камилла трижды побеждала на турнирах WTA в парном разряде, но не имеет ни одной победы в одиночном. Лучшее место в мировом рейтинге - 60. В текущем сезоне 7 побед и 6 поражений в 13 матчах. Четвертьфиналистка турнира в Истбурне (трава). На «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге, уступив первой ракетке мира - Арине Соболенко. На Australian Open в первом же матче проиграла Людмиле Самсоновой, а в паре с Дианой Шнайдер дошла до финала.
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В послужном списке чешской теннисистки одна победа на турнирах WTA в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом рейтинге - 25. В 2025 году провела 34 матча: 18 побед против 16 поражений. Полуфиналистка турниров в Бад-Хомбурге (трава) и Абу-Даби (хард). Четвертьфиналистка турниров в Ноттингеме (трава) и Дубае (хард). На Australian Open проиграла в первом же матче. На «Ролан Гаррос» вылетела в 1-м круге, уступив Анастасии Потаповой.
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Спортсменки ранее не встречались никогда.
WINLINE не верит в успех россиянки даже после победы Камиллы над Паолини. Коэффициент на победу Рахимовой - жирные 4.40. Вероятность выигрыша Носковой котируется за скромные 1.21.
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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.91 за тотал больше 20.5, а тотал меньше 20.5 идет за 1,89.
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Букмекеры называют записной фавориткой предстоящего матча чешскую спортсменку, но сложно игнорировать факт победу россиянки на предыдущей стадии над пятой ракеткой мира - Жасмин Паолини. Сама Камилла после встречи с итальянкой говорила, что ее успех не случаен и его она добилась, благодаря напряженной работе. Рахимова призналась, что после поражения в первом сете старалась не думать о том, что играет с одной из лучших теннисисток мира, и это ей помогло. Россиянка впервые прошла в третий круг Уимблдона и вряд ли согласится с тем, что свою задачу на турнир уже выполнила. Точный счет называть не станем, как и имя победителя. Ждем жаркую борьбу, в которой судьба путевки в следующий раунд вполне может определиться лишь в третьем сете.