Камилла Рахимова — Линда Носкова, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

Во втором круге Рахимова сенсационно выбила итальянку Жасмин Паолини, у которой был четвертый номер посева на турнире. В предстоящем матче россиянке вновь предстоит встреча с соперницей, находящейся выше в рейтинге WTA.

Дата / Время: 04.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Камилла Рахимова (23 года, 80-я ракетка мира)

1-й круг: Аои Ито (Япония, 100) — 5:7, 6:3, 6:2

2-й круг: Жасмин Паолини (Италия, 4) — 4:6, 6:4, 6:4

Линда Носкова (20 лет, 27-я ракетка мира)