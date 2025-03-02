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2 марта 11:40ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Рейнджерс — Айлендерс, 4 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

У команды Панарина еще есть шансы выйти в плей-офф
Руслан Ипполитов

 

В ночь на вторник, 4 марта, «Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ принимает на своей площадке «Айлендерс». Начало встречи в 03:00 по Москве. Обе команды теоретически еще могут пробиться в плей-офф. Разбираемся в предматчевых раскладах перед первым вбрасыванием  на «Мэдисон Сквер Гарден».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Филадельфия Флайерз»

26.02.2025, Ср

03:00 МСК

«Питтсбург Пингвинз»

П1 - 1.95

Х - 4.40

П2 - 3.15

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Рейнджерс»4444258-257
«Айлендерс»4444257-258

Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

01.03.2025«Рейнджерс»

2:3

«Торонто»

26.02.2025«Айлендерс»

1:5

«Рейнджерс»

23.02.2025«Питтсбург»

3:5

«Рейнджерс»

22.02.2025«Баффало»

8:2

«Рейнджерс»

02.02.2025«Коламбус»

3:4

«Рейнджерс»

Последние пять матчей «Айлендерс» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

01.03.2025«Айлендерс»

7:4

«Нэшвилл»

28.02.2025«Бостон»

1:2

«Айлендерс»

26.02.2025«Айлендерс»

1:5

«Рейнджерс»

24.02.2025«Айлендерс»

3:4

«Даллас»

09.02.2025«Миннесота»

6:3

«Айлендерс»

Лидеры

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«Рейнджерс»

Показатель

«Айлендерс»

Показатель
Бомбардир (очки)Панарин59Хорват42
Снайпер (голы)Панарин23Ли23
Ассистент (передачи)Фокс43Хорват22
Вратарь (коэфф. надежности)Шестеркин2.91Сорокин2.81

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6033503514215-15784
2. Флорида6131240321204-17177
3. Торонто5931600220188-16776
4. Тампа-Бэй5930411320211-15674
5. Каролина6030402222193-16972
6. Нью-Джерси6129311522186-15272
7. Коламбус6022441722205-19668
8. Детройт6022530624176-19166
9. Оттава5923611325166-16864
10. Бостон6121701725167-19464
11. Монреаль6021622326180-20163
12. Рейнджерс5927110426179-18362
13. Филадельфия6117643526179-20262
14. Айлендерс5921421625165-17661
15. Питтсбург6216715429178-22757
16. Баффало5820221429186-19853

Потери

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«Рейнджерс»: Крайдер, Фокс, Эдстрем (все - травма)

«Айлендерс»: Варламов, Райлли, Барзал (все - травма)

Прогноз на матч

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Соперники встречались меньше недели назад, и в том матче «Рейнджерс» добились крупной победы (5:1). Теперь игра состоится на площадке «синерубашечников», что лишь увеличивает шансы на успех хозяев льда. 

«Островитяне» две свои последние встречи в регулярке выиграли. В предыдущем матче «Айлендерс» забросили в ворота «Нэшвилла» шесть шайб, одна из которых записана на голкипера Илью Сорокина. Каждый из нью-йоркских клубов еще имеет шанс выйти в плей-офф, так что с мотивацией у соперников точно проблем не будет.

Обе команды крайне нестабильны в своих результатах. Встреча, как принято говорить в таких случаях, на три исхода. Делаем выбор в пользу хозяев льда.  

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики FONBET отдают незначительное преимущество хозяевам льда. На победу «Рейнджерс» в основное время предлагается коэффициент 1.95. Сыгравшая ставка на выигрыш «Айлендерс» будет умножена на 3.15. Ничья котируется за 4.40.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Артемий Панарин?

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Лучший снайпер и бомбардир «Рейнджерс» обязательно выйдет на лед. На счету Артемия в сезоне-2024/25 59 (23+36) очков в 57 матчах.

Выйдут ли «Рейнджерс» и «Айлендерс» в плей-офф?

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На данный момент обе команды из Нью-Йорка находятся за пределами первой пятерки Востока. Вероятность попадания «Рейнджерс» в розыгрыш Кубка Стэнли букмекеры оценивают коэффициентом 2.50. На кубковые перспективы «островитян» можно поставить за 4.50.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 8.00

«Виннипег Джетс» - 9.00 

«Вашингтон», «Каролина», «Торонто» - по 10.00.

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