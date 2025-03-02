Рейнджерс — Айлендерс, 4 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь на вторник, 4 марта, «Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ принимает на своей площадке «Айлендерс». Начало встречи в 03:00 по Москве. Обе команды теоретически еще могут пробиться в плей-офф. Разбираемся в предматчевых раскладах перед первым вбрасыванием на «Мэдисон Сквер Гарден».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Филадельфия Флайерз»
26.02.2025, Ср
03:00 МСК
«Питтсбург Пингвинз»
|П1 - 1.95
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Рейнджерс»
|44
|44
|258-257
|«Айлендерс»
|44
|44
|257-258
Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|01.03.2025
|«Рейнджерс»
2:3
«Торонто»
|26.02.2025
|«Айлендерс»
1:5
«Рейнджерс»
|23.02.2025
|«Питтсбург»
3:5
«Рейнджерс»
|22.02.2025
|«Баффало»
8:2
«Рейнджерс»
|02.02.2025
|«Коламбус»
3:4
«Рейнджерс»
Последние пять матчей «Айлендерс» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|01.03.2025
|«Айлендерс»
7:4
«Нэшвилл»
|28.02.2025
|«Бостон»
1:2
«Айлендерс»
|26.02.2025
|«Айлендерс»
1:5
«Рейнджерс»
|24.02.2025
|«Айлендерс»
3:4
«Даллас»
|09.02.2025
|«Миннесота»
6:3
«Айлендерс»
«Рейнджерс»
|Показатель
«Айлендерс»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
|Панарин
|59
|Хорват
|42
|Снайпер (голы)
|Панарин
|23
|Ли
|23
|Ассистент (передачи)
|Фокс
|43
|Хорват
|22
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Шестеркин
|2.91
|Сорокин
|2.81
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|60
|33
|5
|0
|3
|5
|14
|215-157
|84
|2. Флорида
|61
|31
|2
|4
|0
|3
|21
|204-171
|77
|3. Торонто
|59
|31
|6
|0
|0
|2
|20
|188-167
|76
|4. Тампа-Бэй
|59
|30
|4
|1
|1
|3
|20
|211-156
|74
|5. Каролина
|60
|30
|4
|0
|2
|2
|22
|193-169
|72
|6. Нью-Джерси
|61
|29
|3
|1
|1
|5
|22
|186-152
|72
|7. Коламбус
|60
|22
|4
|4
|1
|7
|22
|205-196
|68
|8. Детройт
|60
|22
|5
|3
|0
|6
|24
|176-191
|66
|9. Оттава
|59
|23
|6
|1
|1
|3
|25
|166-168
|64
|10. Бостон
|61
|21
|7
|0
|1
|7
|25
|167-194
|64
|11. Монреаль
|60
|21
|6
|2
|2
|3
|26
|180-201
|63
|12. Рейнджерс
|59
|27
|1
|1
|0
|4
|26
|179-183
|62
|13. Филадельфия
|61
|17
|6
|4
|3
|5
|26
|179-202
|62
|14. Айлендерс
|59
|21
|4
|2
|1
|6
|25
|165-176
|61
|15. Питтсбург
|62
|16
|7
|1
|5
|4
|29
|178-227
|57
|16. Баффало
|58
|20
|2
|2
|1
|4
|29
|186-198
|53
«Рейнджерс»: Крайдер, Фокс, Эдстрем (все - травма)
«Айлендерс»: Варламов, Райлли, Барзал (все - травма)
Соперники встречались меньше недели назад, и в том матче «Рейнджерс» добились крупной победы (5:1). Теперь игра состоится на площадке «синерубашечников», что лишь увеличивает шансы на успех хозяев льда.
«Островитяне» две свои последние встречи в регулярке выиграли. В предыдущем матче «Айлендерс» забросили в ворота «Нэшвилла» шесть шайб, одна из которых записана на голкипера Илью Сорокина. Каждый из нью-йоркских клубов еще имеет шанс выйти в плей-офф, так что с мотивацией у соперников точно проблем не будет.
Обе команды крайне нестабильны в своих результатах. Встреча, как принято говорить в таких случаях, на три исхода. Делаем выбор в пользу хозяев льда.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Аналитики FONBET отдают незначительное преимущество хозяевам льда. На победу «Рейнджерс» в основное время предлагается коэффициент 1.95. Сыгравшая ставка на выигрыш «Айлендерс» будет умножена на 3.15. Ничья котируется за 4.40.
Лучший снайпер и бомбардир «Рейнджерс» обязательно выйдет на лед. На счету Артемия в сезоне-2024/25 59 (23+36) очков в 57 матчах.
На данный момент обе команды из Нью-Йорка находятся за пределами первой пятерки Востока. Вероятность попадания «Рейнджерс» в розыгрыш Кубка Стэнли букмекеры оценивают коэффициентом 2.50. На кубковые перспективы «островитян» можно поставить за 4.50.
Партнерский проект