Рейнджерс — Айлендерс, 4 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Соперники встречались меньше недели назад, и в том матче «Рейнджерс» добились крупной победы (5:1). Теперь игра состоится на площадке «синерубашечников», что лишь увеличивает шансы на успех хозяев льда.

«Островитяне» две свои последние встречи в регулярке выиграли. В предыдущем матче «Айлендерс» забросили в ворота «Нэшвилла» шесть шайб, одна из которых записана на голкипера Илью Сорокина. Каждый из нью-йоркских клубов еще имеет шанс выйти в плей-офф, так что с мотивацией у соперников точно проблем не будет.

Обе команды крайне нестабильны в своих результатах. Встреча, как принято говорить в таких случаях, на три исхода. Делаем выбор в пользу хозяев льда.