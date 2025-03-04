Рейнджерс — Вашингтон, 6 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь на четверг, 6 марта, «Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ принимает на своей площадке «Вашингтон». Начало встречи в 03:30 по Москве. На льду «Мэдисон Сквер Гарден» сойдутся два российских лидера соперников - Артемий Панарин и Александр Овечкин.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
06.03.2025, Чт
03:30 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 2.17
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Рейнджерс»
|51
|54
|277-283
|«Вашингтон»
|54
|51
|283-277
Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|04.03.2025
|«Рейнджерс»
4:0
«Айлендерс»
|03.03.2025
|«Рейнджерс»
4:0
«Нэшвилл»
|01.03.2025
|«Рейнджерс»
2:3
«Торонто»
|26.02.2025
|«Айлендерс»
1:5
«Рейнджерс»
|23.02.2025
|«Питтсбург»
3:5
«Рейнджерс»
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|04.03.2025
|«Вашингтон»
5:4 Б
«Оттава»
|01.03.2025
|«Вашингтон»
1:3
«Тампа-Бэй»
|28.02.2025
|«Вашингтон»
2:5
«Серт-Луис»
|26.02.2025
|«Вашингтон»
1:3
«Калгари»
|23.02.2025
|«Вашингтон»
7:3
«Эдмонтон»
«Рейнджерс»
|Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Панарин
|63
Строум
60
|Снайпер (голы)
|Панарин
|25
Овечкин
31
|Ассистент (передачи)
|Фокс
|43
Строум
42
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Шестеркин
|2.84
Томпсон
2.31
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|61
|33
|5
|1
|3
|5
|14
|220-161
|86
|2. Торонто
|61
|31
|7
|0
|1
|2
|20
|196-175
|79
|3. Флорида
|62
|32
|2
|4
|0
|3
|21
|206-172
|79
|4. Тампа-Бэй
|60
|30
|4
|1
|1
|3
|21
|212-158
|74
|5. Каролина
|61
|30
|5
|0
|2
|2
|22
|195-170
|74
|6. Нью-Джерси
|62
|29
|3
|1
|1
|5
|23
|186-154
|72
|7. Коламбус
|60
|22
|4
|4
|1
|7
|22
|205-196
|68
|8. Детройт
|60
|22
|5
|3
|0
|6
|24
|176-191
|66
|9. Рейнджерс
|61
|29
|1
|1
|0
|4
|26
|187-183
|66
|10. Оттава
|60
|23
|6
|1
|2
|3
|25
|170-173
|65
|11. Монреаль
|61
|21
|7
|2
|2
|3
|26
|184-204
|65
|12. Бостон
|62
|21
|7
|0
|1
|7
|26
|167-195
|64
|13. Филадельфия
|61
|17
|6
|4
|3
|5
|26
|179-202
|62
|14. Айлендерс
|60
|21
|4
|2
|1
|6
|26
|165-180
|61
|15. Питтсбург
|63
|16
|7
|1
|5
|5
|29
|183-233
|58
|16. Баффало
|59
|20
|2
|2
|1
|5
|29
|189-202
|54
«Рейнджерс»: Эдстрем (травма)
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
Еще совсем недавно турнирное положение «Рейнджерс» иначе как плачевным было назвать сложно. Но «синерубашечники» здорово прибавили в последнее время и уже делят заветную восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции с «Детройтом». Букмекеры все еще не верят в попадание команды из Нью-Йорка в плей-офф, предлагая кэф 2.30 за попадание «Рейнджерс» в розыгрыш Кубка Стэнли и 1.63 - за пролет. Но шанс у Панарина и его команды пробиться в плей-офф есть.
«Нью-Йорк» два своих предыдущих матча регулярного первенства выиграл с одинаковым счетом 4:0. Игорь Шестеркин отменно справляется со своей работой в воротах, получая персональные призы от лиги. В превосходной форме и лидер «синерубашечников» Артемий Панарин, забивший по голу и отдавший по передаче в двух упомянутых встречах.
«Вашингтон» свой предыдущий матч выиграл, но домашняя победа над «Оттавой» далась крайне тяжело, а дожать соперника удалось лишь в серии буллитов. Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери после финальной сирены говорил о недовольстве уровнем игры команды, но порадовался итоговой победе. Наставник обмолвился, что «Кэпиталз» пришлось довольно тяжело в последних домашних встречах. Теперь «Вашингтон» сыграет на выезде и, возможно, смена обстановки пойдет команде на пользу.
В предыдущем матче Александр Овечкин не приянл участия ни в одной из пяти заброшенных его командой шайб и завершил игру с отрицательным показателем полезности (-1). Подобное случается с опытным форвардом довольно редко. Предположим, что в предстоящей игре Ови свой гол найдет и еще сократит отставание от Гретцки.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Аналитики FONBET отдают преимущество разыгравшимся хозяевам льда. На победу «Рейнджерс» в основное время предлагается коэффициент 2.17. Сыгравшая ставка на выигрыш «Кэпиталз» будет умножена на 2.15. Ничья котируется за 4.30.
Лучший снайпер и бомбардир «Рейнджерс» обязательно выйдет на лед. На счету Артемия в сезоне-2024/25 63 (25+38) очка в 59 матчах. В двух предыдущих встречах регулярки нападающий набирал по 2 (1+1) балла.
В воротах хозяев с большой долей вероятности сыграет Игорь Шестеркин, по итогам предыдущего игрового дня признанный 3-й звездой НХЛ.
Гостей выведет на лед капитан Александр Овечкин. Лидеру «Кэпиталз» остается всего 10 голов до рекорда Уэйна Гретцки. Пока великий канадец еще возглавляет список лучших форвардов лиги всех времен.
На данный момент «Рейнджерс» находится на грани попадания в первую восьмерку Востока. Вероятность попадания «синерубашечников» в розыгрыш Кубка Стэнли букмекеры оценивают коэффициентом 2.30. На кубковые перспективы «Вашингтона» ставки не принимаются, ведь сомнений в выходе команды Ови в плей-офф нет.
Партнерский проект