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4 марта 11:07ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Рейнджерс — Вашингтон, 6 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Разыгравшийся Панарин против приближающегося к рекорду Овечкина
Руслан Ипполитов

 

В ночь на четверг, 6 марта, «Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ принимает на своей площадке «Вашингтон». Начало встречи в 03:30 по Москве. На льду «Мэдисон Сквер Гарден» сойдутся два российских лидера соперников - Артемий Панарин и Александр Овечкин.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нью-Йорк Рейнджерс»

06.03.2025, Чт

03:30 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 2.17

Х - 4.30

П2 - 2.75

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Рейнджерс»5154277-283
«Вашингтон»5451283-277

Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

04.03.2025«Рейнджерс»

4:0

«Айлендерс»

03.03.2025«Рейнджерс»

4:0

«Нэшвилл»

01.03.2025«Рейнджерс»

2:3

«Торонто»

26.02.2025«Айлендерс»

1:5

«Рейнджерс»

23.02.2025«Питтсбург»

3:5

«Рейнджерс»

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

04.03.2025«Вашингтон»

5:4 Б

«Оттава»

01.03.2025«Вашингтон»

1:3

«Тампа-Бэй»

28.02.2025«Вашингтон»

2:5

«Серт-Луис»

26.02.2025«Вашингтон»

1:3

«Калгари»

23.02.2025«Вашингтон»

7:3

«Эдмонтон»

Лидеры

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«Рейнджерс»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Панарин63

Строум

60

Снайпер (голы)Панарин25

Овечкин

31

Ассистент (передачи)Фокс43

Строум

42

Вратарь (коэфф. надежности)Шестеркин2.84

Томпсон

2.31

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6133513514220-16186
2. Торонто6131701220196-17579
3. Флорида6232240321206-17279
4. Тампа-Бэй6030411321212-15874
5. Каролина6130502222195-17074
6. Нью-Джерси6229311523186-15472
7. Коламбус6022441722205-19668
8. Детройт6022530624176-19166
9. Рейнджерс6129110426187-18366
10. Оттава6023612325170-17365
11. Монреаль6121722326184-20465
12. Бостон6221701726167-19564
13. Филадельфия6117643526179-20262
14. Айлендерс6021421626165-18061
15. Питтсбург6316715529183-23358
16. Баффало5920221529189-20254

Потери

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«Рейнджерс»: Эдстрем (травма)

«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

Прогноз на матч

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Еще совсем недавно турнирное положение «Рейнджерс» иначе как плачевным было назвать сложно. Но «синерубашечники» здорово прибавили в последнее время и уже делят заветную восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции с «Детройтом». Букмекеры все еще не верят в попадание команды из Нью-Йорка в плей-офф, предлагая кэф 2.30 за попадание «Рейнджерс» в розыгрыш Кубка Стэнли и 1.63 - за пролет. Но шанс у Панарина и его команды пробиться в плей-офф есть.

«Нью-Йорк» два своих предыдущих матча регулярного первенства выиграл с одинаковым счетом 4:0. Игорь Шестеркин отменно справляется со своей работой в воротах, получая персональные призы от лиги. В превосходной форме и лидер «синерубашечников» Артемий Панарин, забивший по голу и отдавший по передаче в двух упомянутых встречах.

«Вашингтон» свой предыдущий матч выиграл, но домашняя победа над «Оттавой» далась крайне тяжело, а дожать соперника удалось лишь в серии буллитов. Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери после финальной сирены говорил о недовольстве уровнем игры команды, но порадовался итоговой победе. Наставник обмолвился, что «Кэпиталз» пришлось довольно тяжело в последних домашних встречах. Теперь «Вашингтон» сыграет на выезде и, возможно, смена обстановки пойдет команде на пользу.

В предыдущем матче Александр Овечкин не приянл участия ни в одной из пяти заброшенных его командой шайб и завершил игру с отрицательным показателем полезности (-1). Подобное случается с опытным форвардом довольно редко. Предположим, что в предстоящей игре Ови свой гол найдет и еще сократит отставание от Гретцки.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики FONBET отдают преимущество разыгравшимся хозяевам льда. На победу «Рейнджерс» в основное время предлагается коэффициент 2.17. Сыгравшая ставка на выигрыш «Кэпиталз» будет умножена на 2.15. Ничья котируется за 4.30.

Вопросы и ответы

Сыграют ли Артемий Панарин и Игорь Шестеркин?

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Лучший снайпер и бомбардир «Рейнджерс» обязательно выйдет на лед. На счету Артемия в сезоне-2024/25 63 (25+38) очка в 59 матчах. В двух предыдущих встречах регулярки нападающий набирал по 2 (1+1) балла.

В воротах хозяев с большой долей вероятности сыграет Игорь Шестеркин, по итогам предыдущего игрового дня признанный 3-й звездой НХЛ.

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Гостей выведет на лед капитан Александр Овечкин. Лидеру «Кэпиталз» остается всего 10 голов до рекорда Уэйна Гретцки. Пока великий канадец еще возглавляет список лучших форвардов лиги всех времен. 

Выйдут ли «Рейнджерс» и «Вашингтон» в плей-офф?

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На данный момент «Рейнджерс» находится на грани попадания в первую восьмерку Востока. Вероятность попадания «синерубашечников» в розыгрыш Кубка Стэнли букмекеры оценивают коэффициентом 2.30. На кубковые перспективы «Вашингтона» ставки не принимаются, ведь сомнений в выходе команды Ови в плей-офф нет.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 8.00

«Виннипег Джетс» - 9.00 

«Вашингтона», «Каролина», «Торонто» - по 10.00.

На победу в плей-офф «Рейнджерс» можно поставить с коэффициентом 35.00.

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