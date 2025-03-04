Рейнджерс — Вашингтон, 6 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Еще совсем недавно турнирное положение «Рейнджерс» иначе как плачевным было назвать сложно. Но «синерубашечники» здорово прибавили в последнее время и уже делят заветную восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции с «Детройтом». Букмекеры все еще не верят в попадание команды из Нью-Йорка в плей-офф, предлагая кэф 2.30 за попадание «Рейнджерс» в розыгрыш Кубка Стэнли и 1.63 - за пролет. Но шанс у Панарина и его команды пробиться в плей-офф есть.

«Нью-Йорк» два своих предыдущих матча регулярного первенства выиграл с одинаковым счетом 4:0. Игорь Шестеркин отменно справляется со своей работой в воротах, получая персональные призы от лиги. В превосходной форме и лидер «синерубашечников» Артемий Панарин, забивший по голу и отдавший по передаче в двух упомянутых встречах.

«Вашингтон» свой предыдущий матч выиграл, но домашняя победа над «Оттавой» далась крайне тяжело, а дожать соперника удалось лишь в серии буллитов. Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери после финальной сирены говорил о недовольстве уровнем игры команды, но порадовался итоговой победе. Наставник обмолвился, что «Кэпиталз» пришлось довольно тяжело в последних домашних встречах. Теперь «Вашингтон» сыграет на выезде и, возможно, смена обстановки пойдет команде на пользу.

В предыдущем матче Александр Овечкин не приянл участия ни в одной из пяти заброшенных его командой шайб и завершил игру с отрицательным показателем полезности (-1). Подобное случается с опытным форвардом довольно редко. Предположим, что в предстоящей игре Ови свой гол найдет и еще сократит отставание от Гретцки.