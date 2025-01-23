Реал - Сельта, 16 января: где смотреть матч на Кубок Испании, прогноз, составы

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В четверг, 16 января, в 1/8 финала Кубка Испании по футболу встретятся мадридский «Реал» и «Сельта». После оглушительного поражения от «Барселоны» в матче за национальный Суперкубок (2:5) команда Карло Анчелотти постарается загладить вину перед своими болельщиками.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид)
16.01.2025, Чт
23:30 МСК
«Сельта» (Виго)
|П1 - 1.30
Турнир: Кубок Испании по футболу, 1/8 финала
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|78
|21
|34
|309-166
|«Сельта»
|34
|21
|78
|166-309
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Реал»
|2:5
|«Барселона»
|Суперкубок Испании.
|09.01.2025
|«Реал»
|3:0
|«Мальорка»
|Суперкубок Испании
|06.01.2025
|«Минера»
0:5
«Реал»
Кубок Испании
|03.01.2025
|«Валенсия»
1:2
«Реал»
Примера
|22.12.2024
|«Реал»
4:2
«Севилья»
Примера
Последние пять игр «Сельты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.01.2025
|«Райо Вальекано»
|2:1
|«Сельта»
|Примера
|05.01.2025
|«Расинг»
2:3
«Сельта»
Кубок Испании
|21.12.2024
|«Сельта»
2:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|14.12.2024
|«Севилья»
1:0
«Сельта»
Примера
|06.12.2024
|«Сельта»
2:0
«Мальорка»
Примера
Последние пять матчей «Реала» и «Сельты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.10.2024
|«Сельта»
|1:2
|«Реал»
|Примера
|10.03.2024
|«Реал»
|4:0
|«Сельта»
|Примера
|25.08.2023
|«Сельта»
0:1
«Реал»
Примера
|22.04.2023
|«Реал»
2:0
«Сельта»
Примера
|20.08.2022
|«Сельта»
1:4
«Реал»
Примера
В минувшее воскресенье «Реал» потерпел сокрушительное фиаско в финале Суперкубка Испании, где был нещадно бит «Барселоной» (2:5). Столичному гранду необходимо как можно быстрей забыть о случившемся в Саудовской Аравии. Кубковая встреча с «Сельтой» - отличный шанс для команды Карло Анчелотти переключиться на новый «канал».
Последние девять матчей соперников неизменно заканчивались выигрышем «Реала». При этом мадридцы лишь три раза ограничились победой с минимальной разницей. Фаворит в этой кубковой паре очевиден, так что говорит приходится разве то о том, насколько уверенно подопечные Анчелотти шагнут в четвертьфинал.
Букмекеры ждут результативной игры, предлагая скромные 2.07 за тотал больше 3.5. Разгром команды из Виго вполне возможен, но не известно, на какие кадровые перестановки пойдет тренерский штаб «Реала» после поражения от «Барсы». Останавливаем выбор на осторожной ставке на победу мадридцев с небольшой форой.
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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Реал» - «Сельта» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Реал»: Карвахаль, Милитао (оба - травма)
«Сельта»: Аспас, Ристич, Жаилсон (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Сельта»:
|Позиция
|«Реал»
|«Сельта»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|13. Гуайта
|Вратарь
|Защитник
|23. Менди
|3. Мингеса
|Защитник
|Защитник
|22. Рюдигер
|2. Старфельт
|Защитник
|Защитник
|14. Тчуамени
|24. Домингес
|Защитник
|Защитник
|17. Васкес
|20. Алонсо
|Защитник
|Полузащитник
|6. Камавинга
|6. Мориба
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|8. Бельтран
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Беллингем
|17. Бамба
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус
|12. Гонсалес
|Нападающий
|Нападающий
|11. Родриго
|11. Серви
|Нападающий
|Нападающий
|9. Мбаппе
|7. Иглесиас
|Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
|Клаудио Хиральдес
|Главный тренер
Вероятность победы «Реала» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.30. На ничью в основное время можно поставить за 5.80, а на выигрыш «Сельты» - за 8.50.
Самый скромный коэффициент - 8.00 - предлагается за победу мадридского клуба со счетом 2:0. На 3:0 можно заключить пари за 9.00, на 2:1 - за 9.50.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Реал» - «Сельта» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.
Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют «Реал», на который можно поставить за 1.65.
Партнерский проект