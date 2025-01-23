Реал - Сельта, 16 января: где смотреть матч на Кубок Испании, прогноз, составы

В минувшее воскресенье «Реал» потерпел сокрушительное фиаско в финале Суперкубка Испании, где был нещадно бит «Барселоной» (2:5). Столичному гранду необходимо как можно быстрей забыть о случившемся в Саудовской Аравии. Кубковая встреча с «Сельтой» - отличный шанс для команды Карло Анчелотти переключиться на новый «канал».

Последние девять матчей соперников неизменно заканчивались выигрышем «Реала». При этом мадридцы лишь три раза ограничились победой с минимальной разницей. Фаворит в этой кубковой паре очевиден, так что говорит приходится разве то о том, насколько уверенно подопечные Анчелотти шагнут в четвертьфинал.

Букмекеры ждут результативной игры, предлагая скромные 2.07 за тотал больше 3.5. Разгром команды из Виго вполне возможен, но не известно, на какие кадровые перестановки пойдет тренерский штаб «Реала» после поражения от «Барсы». Останавливаем выбор на осторожной ставке на победу мадридцев с небольшой форой.