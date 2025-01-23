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15 января 14:33ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал - Сельта, 16 января: где смотреть матч на Кубок Испании, прогноз, составы

Мадридский суперклуб попытается забыть о фиаско в финале Суперкубка
Руслан Ипполитов
Реал - Сельта.jpg
Реал - Сельта.jpg

В четверг, 16 января, в 1/8 финала Кубка Испании по футболу встретятся мадридский «Реал» и «Сельта». После оглушительного поражения от «Барселоны» в матче за национальный Суперкубок (2:5) команда Карло Анчелотти постарается загладить вину перед своими болельщиками. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид)

16.01.2025, Чт

23:30 МСК

«Сельта» (Виго)

П1 - 1.30

Х - 5.80

П2 - 8.50

Турнир: Кубок Испании по футболу, 1/8 финала

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»782134309-166
«Сельта»342178166-309

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Реал»2:5«Барселона»Суперкубок Испании.
09.01.2025«Реал»3:0«Мальорка»Суперкубок Испании
06.01.2025«Минера»

0:5

«Реал»

Кубок Испании

03.01.2025«Валенсия»

1:2

«Реал»

Примера

22.12.2024«Реал»

4:2

«Севилья»

Примера

Последние пять игр «Сельты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.01.2025«Райо Вальекано»2:1«Сельта»Примера
05.01.2025«Расинг»

2:3

«Сельта»

Кубок Испании

21.12.2024«Сельта»

2:0

«Реал Сосьедад»

Примера

14.12.2024«Севилья»

1:0

«Сельта»

Примера

06.12.2024«Сельта»

2:0

«Мальорка»

Примера

Последние пять матчей «Реала» и «Сельты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.10.2024«Сельта»1:2«Реал»Примера
10.03.2024«Реал»4:0«Сельта»Примера
25.08.2023«Сельта»

0:1

«Реал»

Примера

22.04.2023«Реал»

2:0

«Сельта»

Примера

20.08.2022«Сельта»

1:4

«Реал»

Примера

Прогноз на матч

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В минувшее воскресенье «Реал» потерпел сокрушительное фиаско в финале Суперкубка Испании, где был нещадно бит «Барселоной» (2:5). Столичному гранду необходимо как можно быстрей забыть о случившемся в Саудовской Аравии. Кубковая встреча с «Сельтой» - отличный шанс для команды Карло Анчелотти переключиться на новый «канал».

Последние девять матчей соперников неизменно заканчивались выигрышем «Реала». При этом мадридцы лишь три раза ограничились победой с минимальной разницей. Фаворит в этой кубковой паре очевиден, так что говорит приходится разве то о том, насколько уверенно подопечные Анчелотти шагнут в четвертьфинал.

Букмекеры ждут результативной игры, предлагая скромные 2.07 за тотал больше 3.5. Разгром команды из Виго вполне возможен, но не известно, на какие кадровые перестановки пойдет тренерский штаб «Реала» после поражения от «Барсы». Останавливаем выбор на осторожной ставке на победу мадридцев с небольшой форой. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Реал» - «Сельта» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Реал»: Карвахаль, Милитао (оба - травма)

«Сельта»: Аспас, Ристич, Жаилсон (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Сельта»:

Позиция«Реал»«Сельта»Позиция
Вратарь1. Куртуа13. ГуайтаВратарь
Защитник23. Менди3. МингесаЗащитник
Защитник22. Рюдигер2. СтарфельтЗащитник
Защитник14. Тчуамени24. ДомингесЗащитник
Защитник17. Васкес20. АлонсоЗащитник
Полузащитник 6. Камавинга6. МорибаПолузащитник
Полузащитник 8. Вальверде8. Бельтран Полузащитник 
Полузащитник5. Беллингем17. БамбаПолузащитник
Нападающий7. Винисиус12. ГонсалесНападающий
Нападающий11. Родриго11. СервиНападающий
Нападающий9. Мбаппе7. ИглесиасНападающий
Главный тренерКарло АнчелоттиКлаудио ХиральдесГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Реала» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.30. На ничью в основное время можно поставить за 5.80, а на выигрыш «Сельты» - за 8.50.

Вопросы и ответы

С каким счетом сыграют «Реал» и «Сельта»?

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Самый скромный коэффициент - 8.00 - предлагается за победу мадридского клуба со счетом 2:0. На 3:0 можно заключить пари за 9.00, на 2:1 - за 9.50. 

Где бесплатно смотреть матч «Реал» - «Сельта»?

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Реал» - «Сельта» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.

Кто станет чемпионом Испании?

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Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют «Реал», на который можно поставить за 1.65. 

 

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