Реал Мадрид — Мальорка, 14 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 14 мая, в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» встретится с «Мальоркой». Команда Карло Анчелотти отстает от «Барсы» в чемпионской гонке на семь очков, но еще сохраняет математические шансы на первое место в Примере. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к интересным котировкам.
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 36-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Реал»
45
13
16
150-69
|«Мальорка»
16
13
45
69-150
Последние пять матчей «Мальорки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Мальорка»
2:1
«Вальядолид»
Примера
|05.05.2025
|«Жирона»
1:0
«Мальорка»
Примера
|22.04.2025
|«Барселона»
1:0
«Мальорка»
Примера
|19.04.2025
|«Мальорка»
0:0
«Леганес»
Примера
|12.04.2025
|«Реал Сосьедад»
0:2
«Мальорка»
Примера
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Барселона»
4:3
«Реал»
Примера
|04.05.2025
|«Реал»
3:2
«Сельта»
Примера
|26.04.2025
|«Барселона»
3:2 ДВ
«Реал»
Кубок Испании
|23.04.2025
|«Хетафе»
0:1
«Реал»
Примера
|20.04.2025
|«Реал»
1:0
«Атлетик»
Примера
Последние пять матчей «Мальорки» и «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.01.2025
|«Реал»
3:0
«Мальорка»
Суперкубок Испании
|18.08.2024
|«Мальорка»
1:1
«Реал»
Примера
|13.04.2024
|«Мальорка»
0:1
«Реал»
Примера
|03.01.2024
|«Реал»
1:0
«Мальорка»
Примера
|05.02.2023
|«Мальорка»
1:0
«Реал»
Примера
«Реал» после 35-ти туров идет вторым, отставая от «Барселоны» на семь баллов. «Барселоны» занимает восьмую строчку.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|35
|26
|4
|5
|95-36
|82
|2. Реал Мадрид
|35
|23
|6
|6
|72-37
|75
|3. Атлетико
|35
|20
|10
|5
|60-27
|70
|4. Атлетик
|35
|17
|13
|5
|51-26
|64
|5. Вильярреал
|35
|17
|10
|8
|61-47
|61
|6. Бетис
|35
|16
|10
|9
|53-43
|58
|7. Сельта
|35
|14
|7
|14
|55-54
|49
|8. Мальорка
|35
|13
|8
|14
|33-40
|47
|9. Райо Вальекано
|35
|12
|11
|12
|37-42
|47
|10. Валенсия
|35
|11
|12
|12
|43-51
|45
|11. Осасуна
|35
|10
|15
|10
|43-51
|45
|12. Реал Сосьедад
|35
|12
|7
|16
|32-41
|43
|13. Хетафе
|35
|10
|9
|16
|31-34
|39
|14. Эспаньол
|35
|10
|9
|16
|38-47
|39
|15. Жирона
|35
|10
|8
|17
|41-53
|38
|16. Севилья
|35
|9
|11
|15
|39-49
|38
|17. Алавес
|35
|8
|11
|16
|35-47
|35
|18. Леганес
|35
|7
|13
|15
|35-53
|34
|19. Лас-Пальмас
|35
|8
|8
|19
|40-57
|32
|20. Вальядолид
|35
|4
|4
|27
|26-85
|16
Пусть шансы «Реала» на чемпионство и стремятся к нули, математически они еще имеются. Любая очковая потеря мадридцами в этой встрече недопустима. Команда Карло Анчелотти выше классом, играет на своем поле и нуждается в очках. В такой ситуации остается лишь сделать выбор в пользу победы хозяев. Возьмем еще и фору в полтора гола.
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Потери
«Мальорка»: Шикинью, Пратс (оба - травма)
«Реал»: Рюдигер, Тчуамени (оба - дисквалификация). Карвахаль, Милитао, Менди, Камавинга, Алаба, Винисиус Жуниор ( все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Мальорка»:
|Позиция
|«Реал»
«Мальорка»
Позиция
|Вратарь
|26. Гонсалес
1. Грейф
Вратарь
|Защитник
|18. Вальехо
23. Маффео
Защитник
|Защитник
|17. Васкес
24. Вальент
Защитник
|Защитник
|35. Асенсио
21. Раильо
Защитник
|Защитник
|20. Фран Гарсия
22. Мохика
Защитник
|Полузащитник
|10. Модрич
12. Кошта
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
10. Дардер
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Себальос
14. Родригес
Полузащитник
|Нападающий
|5. Беллингем
5. Маскарель
Полузащитник
|Нападающий
|9. Мбаппе
11. Асано
Нападающий
|Нападающий
|15. Гюлер
7. Мурики
Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Фаворит в паре экспертам FONBET очевиден. Вероятность победы команды из Мадрида котируется за 1.35. Успешная ставка на гостей будет рассчитана по коэффициенту 8.50. Заключить пари на ничью можно за 5.20.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (7.00) предложен за выигрыш «Реала» 2:0.
Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Мадриде в прямом эфире по платной подписке. Следить за ходом встречи можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
ТБ 2.5 предложен за 1.60. На то, что голов будет не больше двух (ТМ 2.5) можно поставить за 2.35.
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