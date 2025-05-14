Реал Мадрид — Мальорка, 14 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

С каким счетом закончится матч «Реал» - «Мальорка»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (7.00) предложен за выигрыш «Реала» 2:0.

Где бесплатно смотреть матч «Реал» - «Мальорка»?

Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Мадриде в прямом эфире по платной подписке. Следить за ходом встречи можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

Будет ли много голов в матче «Реал» - «Мальорка»?

ТБ 2.5 предложен за 1.60. На то, что голов будет не больше двух (ТМ 2.5) можно поставить за 2.35.