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13 мая 10:12ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал Мадрид — Мальорка, 14 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Последняя «соломинка» для «сливочных»
Руслан Ипполитов

В среду, 14 мая, в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» встретится с «Мальоркой». Команда Карло Анчелотти  отстает от «Барсы» в чемпионской гонке на семь очков, но еще сохраняет математические шансы на первое место в Примере. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к интересным котировкам. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид) 

14.05.2025, Ср

22:30 МСК

«Мальорка» (Пальма-де-Мальорка) 

П1 - 1.35

Х - 5.20

П2 - 8.50

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 36-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

Главный судья: Хавьер Альберола Рохас

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Реал»

45

13

16

150-69

«Мальорка»

16

13

45

69-150

Последние пять матчей «Мальорки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Мальорка» 

2:1

«Вальядолид» 

Примера

05.05.2025«Жирона» 

1:0

«Мальорка» 

Примера

22.04.2025«Барселона» 

1:0

«Мальорка» 

Примера

19.04.2025«Мальорка» 

0:0

«Леганес» 

Примера

12.04.2025«Реал Сосьедад»

0:2

«Мальорка» 

Примера

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Барселона»

4:3

«Реал»

Примера

04.05.2025«Реал»

3:2

«Сельта»

Примера

26.04.2025«Барселона»

3:2 ДВ

«Реал»

Кубок Испании

23.04.2025«Хетафе»

0:1

«Реал»

Примера

20.04.2025«Реал»

1:0

«Атлетик»

Примера

Последние пять матчей «Мальорки» и «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.01.2025«Реал»

3:0

«Мальорка» 

Суперкубок Испании

18.08.2024«Мальорка» 

1:1

«Реал»

Примера

13.04.2024«Мальорка» 

0:1

«Реал»

Примера

03.01.2024«Реал»

1:0

«Мальорка» 

Примера

05.02.2023«Мальорка» 

1:0

«Реал»

Примера

Турнирное положение

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«Реал» после 35-ти туров идет вторым, отставая от «Барселоны» на семь баллов. «Барселоны» занимает восьмую строчку. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона35264595-3682
2. Реал Мадрид35236672-3775
3. Атлетико352010560-2770
4. Атлетик351713551-2664
5. Вильярреал351710861-4761
6. Бетис351610953-4358
7. Сельта351471455-5449
8. Мальорка351381433-4047
9. Райо Вальекано3512111237-4247
10. Валенсия3511121243-5145
11. Осасуна3510151043-5145
12. Реал Сосьедад351271632-4143
13. Хетафе351091631-3439
14. Эспаньол351091638-4739
15. Жирона351081741-5338
16. Севилья359111539-4938
17. Алавес358111635-4735
18. Леганес357131535-5334
19. Лас-Пальмас35881940-5732
20. Вальядолид35442726-8516

Прогноз на матч

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Пусть шансы «Реала» на чемпионство и стремятся к нули, математически они еще имеются. Любая очковая потеря мадридцами в этой встрече недопустима. Команда Карло Анчелотти выше классом, играет на своем поле и нуждается в очках. В такой ситуации остается лишь сделать выбор в пользу победы хозяев. Возьмем еще и фору в полтора гола.

Бонусы на матч

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FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Мадриде в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Мальорка»: Шикинью, Пратс (оба - травма)

«Реал»: Рюдигер, Тчуамени (оба - дисквалификация). Карвахаль, Милитао, Менди, Камавинга, Алаба, Винисиус Жуниор ( все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Мальорка»:

Позиция«Реал»

«Мальорка»

Позиция

Вратарь26. Гонсалес

1. Грейф

Вратарь

Защитник18. Вальехо

23. Маффео

Защитник

Защитник17. Васкес

24. Вальент

Защитник

Защитник35. Асенсио

21. Раильо

Защитник

Защитник20. Фран Гарсия

22. Мохика

Защитник

Полузащитник10. Модрич

12. Кошта

Полузащитник

Полузащитник 8. Вальверде

10. Дардер

Полузащитник 

Полузащитник19. Себальос

14. Родригес

Полузащитник

Нападающий5. Беллингем

5. Маскарель

Полузащитник

Нападающий9. Мбаппе

11. Асано

Нападающий

Нападающий15. Гюлер

7. Мурики

Нападающий

Главный тренерКарло Анчелотти

Хагоба Аррасате

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Фаворит в паре экспертам FONBET очевиден. Вероятность победы команды из Мадрида котируется за 1.35. Успешная ставка на гостей будет рассчитана по коэффициенту 8.50. Заключить пари на ничью можно за 5.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Реал» - «Мальорка»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (7.00) предложен за выигрыш «Реала» 2:0.

Где бесплатно смотреть матч «Реал» - «Мальорка»?

Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет игру в Мадриде в прямом эфире по платной подписке. Следить за ходом встречи можно и на ресурсах некоторых букмекеров. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

Будет ли много голов в матче «Реал» - «Мальорка»?

ТБ 2.5 предложен за 1.60. На то, что голов будет не больше двух (ТМ 2.5) можно поставить за 2.35. 

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных