Реал Мадрид - Манчестер Сити, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Реал» никак не наберет чемпионский ход. За два месяца зимы действительно убедительно он обыграл только «Сосьедад» (4:1), а в последнее время и вовсе перемежает минимальные победы с поражениями. Очевидно, что проигрывать клубам калибра «Осасуны» и «Хетафе» кандидат в чемпионы Испании не имеет права. А «Реал» обоим уступил, причем «Хетафе» - дома. Три очка в Виго в минувшую пятницу «сливочные» вырвали только на четвертой компенсированной минуте.

У «Ман Сити» дела идут гораздо лучше. После неожиданного поражения в Норвегии от «Буде-Глимт» банда Гвардиолы выдала 11-матчевую беспроигрышную серию, в которой нашлось место всего двум ничьим (обе, что характерно, со счетом 2:2).

Как бы то ни было, от столкновения таких грандов болельщики вправе ожидать яркого и результативного действа. Обмен голами на «Бернабеу» выглядит одним из наиболее реальных сценариев.

