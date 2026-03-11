Ведомости
Реал Мадрид - Манчестер Сити, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Пара, достойная финала!
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Наибольший ажиотаж по всему миру вызывает противоборство в испанской столице.  В гости к мадридскому «Реалу» едет «Манчестер Сити». В предвкушении экстраординарного зрелища выбираем перспективный вариант для пари на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид, Испания) 

11.03.2026, Ср

23:00 МСК

«Манчестер Сити» (Англия)

П1 - 3.45

Х - 3.90

П2 - 2.00

Турнир:  Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»  (Мадрид, Испания)

Главный судья:  Маурицио Мариани (Рим, Италия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»65630-31
«Манчестер Сити»65631-30

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1Счет

Команда 2

Турнир

06.03.2026«Сельта»

1:2

«Реал»

Ла Лига

02.03.2026«Реал»

0:1

«Хетафе»

Ла Лига

25.02.2026«Реал»

2:1

«Бенфика»

Лига чемпионов

21.02.2026«Осасуна»

2:1

«Реал»

Ла Лига

17.02.2026«Бенфика»

0:1

«Реал»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2026«Ньюкасл»

1:3

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

04.03.2026«Манчестер Сити»

2:2

«Ноттингем Форест»

    АПЛ

28.02.2026«Лидс»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

21.02.2026«Манчестер Сити»

2:1

«Ньюкасл»

АПЛ

14.02.2026«Манчестер Сити»

2:0

«Солфорд»

Кубок Англии

Календарь матчей

1/8 финала

Первые матчи

10.03.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ливерпуль» (Англия)  

10.03.2026, 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Бавария» (Германия)  

10.03.2026, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)  

10.03.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)  

11.03.2026, 20:45. «Байер» (Германия) – «Арсенал» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Челси» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Спортинг» (Португалия)  

Ответные матчи

17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)  

17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия)  

17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания)  

17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция)  

18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)  

18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания)  

18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия)  

18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция)

Прогноз на матч

«Реал» никак не наберет чемпионский ход. За два месяца зимы действительно убедительно он обыграл только  «Сосьедад» (4:1), а в последнее время и вовсе перемежает минимальные победы с поражениями. Очевидно, что проигрывать клубам калибра «Осасуны» и «Хетафе» кандидат в чемпионы Испании не имеет права. А «Реал» обоим уступил, причем «Хетафе» - дома. Три очка в Виго в минувшую пятницу «сливочные» вырвали только на четвертой компенсированной минуте.

У «Ман Сити» дела идут гораздо лучше. После неожиданного поражения в Норвегии от «Буде-Глимт» банда Гвардиолы выдала 11-матчевую беспроигрышную серию, в которой нашлось место всего двум ничьим (обе, что характерно, со счетом 2:2). 

Как бы то ни было, от столкновения таких грандов болельщики вправе ожидать яркого и результативного действа. Обмен голами на «Бернабеу» выглядит одним из наиболее реальных сценариев. 

FONBET  дает на этот исход коэффициент 1.52.  

Трансляции

В прямом эфире игру в Мадриде покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Реал Мадрид»: Алаба, Мбаппе, Камавинга, Милитао, Беллингем, Себальос, Родриго, Каррерас (все - травмы)

«Манчестер Сити»: Ковачич, Гвардиол (оба – травмы)


Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Реал Мадрид»«Манчестер Сити»Позиция
Вратарь1. Куртуа25. ДоннаруммаВратарь
Защитник12. Александер-Арнольд27. НунесЗащитник
Защитник17. Асенсио15. ГехиЗащитник
Защитник22. Рюдигер3. ДиашЗащитник
Защитник23. Менди21. Аит-НуриЗащитник
Полузащитник14. Тчуамени4. РейндерсПолузащитник
Полузащитник15. Гюлер16. РодриПолузащитник
Полузащитник8. Вальверде20. Бернанду СилваПолузащитник
Полузащитник45. Питарч7. МармушНападающий
Нападающий7. Винисиус42. СеменьоНападающий
Нападающий16. Гарсия9. ХоландНападающий
Главный тренерАльваро АрбелоаХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«Реал» испытывает огромные кадровые проблемы. Этим в первую очередь обусловлен аномально высокий коэффициент на победу мадридского топа - 3.45. В случае успеха гостей FONBET удвоит номинал соответствующего пари. Ничья котируется за 3.90.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Реал» - «Манчестер Сити»?

Эксперты отдают предпочтение гостям. В прошлом году команды соперничали трижды. «Реал» по разу выиграл в гостях и дома (3:2, 3:1), но в последнем матче на своем поле уступил - 1:2.

Будет ли матч «Реал» - «Манчестер Сити» результативным?

Коэффициент 1.60 на тотал больше 2.5 обещает результативный матч в испанской столице. 

«Советский спорт» рассказывает про фрибеты, что это такое и как их получить сегодня.

Будут ли играть Холанд и Мбаппе?

Французская звезда мадридского клуба пропустил матч в Виго из-за травмы колена и, скорее всего, не поможет «Реалу» в среду. С Холандом все в порядке - он готов терзать мадридскую оборону. 

