Реал Мадрид - Манчестер Сити, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Наибольший ажиотаж по всему миру вызывает противоборство в испанской столице. В гости к мадридскому «Реалу» едет «Манчестер Сити». В предвкушении экстраординарного зрелища выбираем перспективный вариант для пари на игру.
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|6
|5
|6
|30-31
|«Манчестер Сити»
|6
|5
|6
|31-30
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|06.03.2026
|«Сельта»
1:2
«Реал»
Ла Лига
|02.03.2026
|«Реал»
0:1
«Хетафе»
Ла Лига
|25.02.2026
|«Реал»
2:1
«Бенфика»
Лига чемпионов
|21.02.2026
|«Осасуна»
2:1
«Реал»
Ла Лига
|17.02.2026
|«Бенфика»
0:1
«Реал»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2026
|«Ньюкасл»
1:3
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|04.03.2026
|«Манчестер Сити»
2:2
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|28.02.2026
|«Лидс»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|21.02.2026
|«Манчестер Сити»
2:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|14.02.2026
|«Манчестер Сити»
2:0
«Солфорд»
Кубок Англии
Первые матчи
10.03.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ливерпуль» (Англия)
10.03.2026, 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Бавария» (Германия)
10.03.2026, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
10.03.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)
11.03.2026, 20:45. «Байер» (Германия) – «Арсенал» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Челси» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Спортинг» (Португалия)
Ответные матчи
17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия)
17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания)
17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция)
18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)
18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания)
18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия)
18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция)
«Реал» никак не наберет чемпионский ход. За два месяца зимы действительно убедительно он обыграл только «Сосьедад» (4:1), а в последнее время и вовсе перемежает минимальные победы с поражениями. Очевидно, что проигрывать клубам калибра «Осасуны» и «Хетафе» кандидат в чемпионы Испании не имеет права. А «Реал» обоим уступил, причем «Хетафе» - дома. Три очка в Виго в минувшую пятницу «сливочные» вырвали только на четвертой компенсированной минуте.
У «Ман Сити» дела идут гораздо лучше. После неожиданного поражения в Норвегии от «Буде-Глимт» банда Гвардиолы выдала 11-матчевую беспроигрышную серию, в которой нашлось место всего двум ничьим (обе, что характерно, со счетом 2:2).
Как бы то ни было, от столкновения таких грандов болельщики вправе ожидать яркого и результативного действа. Обмен голами на «Бернабеу» выглядит одним из наиболее реальных сценариев.
В прямом эфире игру в Мадриде покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Потери
«Реал Мадрид»: Алаба, Мбаппе, Камавинга, Милитао, Беллингем, Себальос, Родриго, Каррерас (все - травмы)
«Манчестер Сити»: Ковачич, Гвардиол (оба – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Реал Мадрид»
|«Манчестер Сити»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|25. Доннарумма
|Вратарь
|Защитник
|12. Александер-Арнольд
|27. Нунес
|Защитник
|Защитник
|17. Асенсио
|15. Гехи
|Защитник
|Защитник
|22. Рюдигер
|3. Диаш
|Защитник
|Защитник
|23. Менди
|21. Аит-Нури
|Защитник
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|4. Рейндерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Гюлер
|16. Родри
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|20. Бернанду Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|45. Питарч
|7. Мармуш
|Нападающий
|Нападающий
|7. Винисиус
|42. Семеньо
|Нападающий
|Нападающий
|16. Гарсия
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Альваро Арбелоа
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
Эксперты отдают предпочтение гостям. В прошлом году команды соперничали трижды. «Реал» по разу выиграл в гостях и дома (3:2, 3:1), но в последнем матче на своем поле уступил - 1:2.
Коэффициент 1.60 на тотал больше 2.5 обещает результативный матч в испанской столице.
Французская звезда мадридского клуба пропустил матч в Виго из-за травмы колена и, скорее всего, не поможет «Реалу» в среду. С Холандом все в порядке - он готов терзать мадридскую оборону.