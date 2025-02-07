Реал Сосьедад — Эспаньол, 9 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Не смотрите на низкое место «Эспаньола» в таблице Примеры. В последнее время второй клуб Барселоны воспрянул духом и начал исправно набирать очки. За предыдущие четыре тура каталонцы не уступили ни разу. Мало того - обыграли лидера сезона - мадридский «Реал» - дома! Этот успех, безусловно, значительно поднял боевой дух команды. Очевидно, что в Сан-Себастьян она едет за положительным результатом. Место в таблице способствует максимальной концентрации в каждом матче.

У басков, напротив, дела в Примере не очень ладятся. Три поражения подряд отдалили «Реал Сосьедад» от зоны УЕФА. Плюс посреди недели они потратили немало энергии в кубковом четвертьфинале. Кажется, что и сил у гостей побольше, и мотивация повыше. Рискнем предположить, что «Эспаньол» и тут не проиграет.