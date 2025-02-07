Реал Сосьедад — Эспаньол, 9 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Посреди недели «Реал Сосьедад» благополучно пробился в полуфинал Кубка Испании по футболу, а теперь постарается на этой волне прервать серию неудач в чемпионате страны. Найдет ли на этот раз тренер басков место на поле Арсену Захаряну? Ищем ответ на этот вопрос и прикидываем шансы команд в воскресном противостоянии.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)
09.02.2025, Вс
20:30 МСК
«Эспаньол» (Барселона)
|П1 - 1.58
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 23-й тур
Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)
Главный судья: еще не назначен
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Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
06.02.2025
«Реал Сосьедад»
2:0
«Осасуна»
Кубок Испании
02.02.2025
«Осасуна»
2:1
«Реал Сосьедад»
Примера
30.01.2025
«Реал Сосьедад»
2:0
ПАОК
Лига Европы
26.01.2025
«Реал Сосьедад»
0:3
«Хетафе»
Примера
23.01.2025
«Лацио»
3:1
«Реал Сосьедад»
Лига Европы
Последние пять матчей «Эспаньола»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
01.02.2025
«Эспаньол»
1:0
«Реал»
Примера
25.01.2025
«Севилья»
1:1
«Эспаньол»
Примера
17.01.2025
«Эспаньол»
2:1
«Вальядолид»
Примера
11.01.2025
«Эспаньол»
1:1
«Леганес»
Примера
22.01.2025
«Лас-Пальмас»
1:0
«Эспаньол»
Примера
Перед 23-м туром хозяева занимают 11-е место в таблице, гости - 17-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|22
|15
|4
|3
|50-21
|49
|2. Атлетико
|22
|14
|6
|2
|37-14
|48
|3. Барселона
|22
|14
|3
|5
|60-24
|45
|4. Атлетик
|22
|11
|8
|3
|33-20
|41
|5. Вильярреал
|22
|10
|7
|5
|44-33
|37
|6. Райо Вальекано
|22
|8
|8
|6
|26-24
|32
|7. Жирона
|22
|9
|4
|9
|31-30
|31
|8. Осасуна
|22
|7
|9
|6
|27-31
|30
|9. Мальорка
|22
|9
|3
|10
|19-28
|30
|10. Бетис
|22
|7
|8
|7
|25-28
|29
|11. Реал Сосьедад
|22
|8
|4
|10
|18-19
|28
|12. Севилья
|22
|7
|7
|8
|24-30
|28
|13. Сельта
|22
|7
|4
|11
|31-35
|25
|14. Хетафе
|22
|5
|9
|8
|17-17
|24
|15. Лас-Пальмас
|22
|6
|5
|11
|27-36
|23
|16. Леганес
|22
|5
|8
|9
|19-30
|23
|17. Эспаньол
|22
|6
|5
|11
|21-33
|23
|18. Алавес
|22
|5
|6
|11
|25-34
|21
|19. Валенсия
|22
|4
|7
|11
|22-37
|19
|20. Вальядолид
|22
|4
|3
|15
|15-47
|15
Не смотрите на низкое место «Эспаньола» в таблице Примеры. В последнее время второй клуб Барселоны воспрянул духом и начал исправно набирать очки. За предыдущие четыре тура каталонцы не уступили ни разу. Мало того - обыграли лидера сезона - мадридский «Реал» - дома! Этот успех, безусловно, значительно поднял боевой дух команды. Очевидно, что в Сан-Себастьян она едет за положительным результатом. Место в таблице способствует максимальной концентрации в каждом матче.
У басков, напротив, дела в Примере не очень ладятся. Три поражения подряд отдалили «Реал Сосьедад» от зоны УЕФА. Плюс посреди недели они потратили немало энергии в кубковом четвертьфинале. Кажется, что и сил у гостей побольше, и мотивация повыше. Рискнем предположить, что «Эспаньол» и тут не проиграет.
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Телеканал «Матч ТВ» покажет встречу в Стране басков в прямом эфире. Начало трансляции запланировано на 20:20 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, HD
|Бесплатная трансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал Сосьедад»: Траоре (травма)
«Эспаньол»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Эспаньол»:
|Позиция
|«Реал Сосьедад»
|«Эспаньол»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ремиро
|1. Гарсия
|Вратарь
|Защитник
|27. Арамбуру
|23. Эль-Хилали
|Защитник
|Защитник
|5. Субельдия
|4. Кумбула
|Защитник
|Защитник
|21. Агер
|6. Кабрера
|Защитник
|Защитник
|12. Лопес
|22. Ромеро
|Защитник
|Полузащитник
|4. Субименди
|20. Крал
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Сучич
|10. Лосано
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мендес
|19. Гонсалес
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кубо
|17. Каррерас
|Нападающий
|Нападающий
|11. Бекер
|2. Фернандес
|Нападающий
|Нападающий
|10. Оярсабаль
|7. Пуадо
|Нападающий
|Главный тренер
|Иманол Альгуасиль
|Маноло Гонсалес
|Главный тренер
Несмотря на совсем свежую победу «Эспаньола» над лидером Примеры, аналитики PARI считают фаворитом в паре хозяев поля. Коэффициент на успех гостей в четыре раза превышает предложение на команду Захаряна - 6.30 против 1.58. Поставить на ничью предлагается за 3.60.
Аналитики ставят на хозяев. Статистика тоже красноречиво говорит в пользу басков: из 10 последних матчей против «Эспаньола» они выиграли восемь. Особое внимание обратим на другой тренд: в этой паре с 2017 года не было ничьих!
Медицинских противопоказаний к выходу на поле у единственного россиянина в Примере нет. Матч против «Осасуны» Захарян посмотрел со скамейки запасных, а значит, с высокой степенью вероятности получит от тренера игровые минуты в уикенд.
Партнерский проект