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7 февраля 6:58ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал Сосьедад — Эспаньол, 9 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Еще один «Реал» для «Эспаньола»
Валентин Васильев

Посреди недели «Реал Сосьедад» благополучно пробился в полуфинал Кубка Испании по футболу, а теперь постарается на этой волне прервать серию неудач в чемпионате страны. Найдет ли на этот раз тренер басков место на поле Арсену Захаряну? Ищем ответ на этот вопрос и прикидываем шансы команд в воскресном противостоянии. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)

09.02.2025, Вс

20:30 МСК

«Эспаньол» (Барселона)

П1 - 1.58

Х - 3.80

П2 - 6.30

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 23-й тур

Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.02.2025

«Реал Сосьедад»

2:0

«Осасуна»

Кубок Испании

02.02.2025

«Осасуна»

2:1

«Реал Сосьедад»

Примера

30.01.2025

«Реал Сосьедад»

2:0

ПАОК

Лига Европы

26.01.2025

«Реал Сосьедад»

0:3

«Хетафе»

Примера

23.01.2025

«Лацио»

3:1

«Реал Сосьедад»

Лига Европы

Последние пять матчей «Эспаньола»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025

«Эспаньол»

1:0

«Реал»

Примера

25.01.2025

«Севилья»

1:1

«Эспаньол»

Примера

17.01.2025

«Эспаньол»

2:1

«Вальядолид»

Примера

11.01.2025

«Эспаньол»

1:1

«Леганес»

Примера

22.01.2025

«Лас-Пальмас»

1:0

«Эспаньол»

Примера

Место в таблице

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Перед 23-м туром хозяева занимают 11-е место в таблице, гости - 17-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид22154350-2149
2. Атлетико22146237-1448
3. Барселона22143560-2445
4. Атлетик22118333-2041
5. Вильярреал22107544-3337
6. Райо Вальекано2288626-2432
7. Жирона2294931-3031
8. Осасуна2279627-3130
9. Мальорка22931019-2830
10. Бетис2278725-2829
11. Реал Сосьедад22841018-1928
12. Севилья2277824-3028
13. Сельта22741131-3525
14. Хетафе2259817-1724
15. Лас-Пальмас22651127-3623
16. Леганес2258919-3023
17. Эспаньол22651121-3323
18. Алавес22561125-3421
19. Валенсия22471122-3719
20. Вальядолид22431515-4715

Прогноз на матч

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Не смотрите на низкое место «Эспаньола» в таблице Примеры. В последнее время второй клуб Барселоны воспрянул духом и начал исправно набирать очки. За предыдущие четыре тура каталонцы не уступили ни разу. Мало того - обыграли лидера сезона - мадридский «Реал» - дома! Этот успех, безусловно, значительно поднял боевой дух команды. Очевидно, что в Сан-Себастьян она едет за положительным результатом. Место в таблице способствует максимальной концентрации в каждом матче. 

У басков, напротив, дела в Примере не очень ладятся. Три поражения подряд отдалили «Реал Сосьедад» от зоны УЕФА. Плюс посреди недели они потратили немало энергии в кубковом четвертьфинале. Кажется, что и сил у гостей побольше, и мотивация повыше. Рискнем предположить, что «Эспаньол» и тут не проиграет.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Телеканал «Матч ТВ»  покажет встречу в Стране басков в прямом эфире. Начало трансляции запланировано на 20:20 по московскому времени.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, HDБесплатная трансляция
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Реал Сосьедад»: Траоре (травма)

«Эспаньол»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Эспаньол»:

Позиция«Реал Сосьедад»«Эспаньол»Позиция
Вратарь1. Ремиро1. ГарсияВратарь
Защитник27. Арамбуру23. Эль-ХилалиЗащитник
Защитник5. Субельдия4. КумбулаЗащитник
Защитник21. Агер6. КабрераЗащитник
Защитник12. Лопес22. РомероЗащитник
Полузащитник 4. Субименди20. КралПолузащитник
Полузащитник 24. Сучич10. ЛосаноПолузащитник 
Полузащитник23. Мендес19. ГонсалесПолузащитник
Полузащитник14. Кубо17. КаррерасНападающий
Нападающий11. Бекер2. ФернандесНападающий
Нападающий10. Оярсабаль7. ПуадоНападающий
Главный тренерИманол АльгуасильМаноло ГонсалесГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Несмотря на совсем свежую победу «Эспаньола» над лидером Примеры, аналитики PARI считают фаворитом в паре хозяев поля. Коэффициент на успех гостей в четыре раза превышает предложение на команду Захаряна - 6.30 против 1.58. Поставить на ничью предлагается за 3.60.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Реал Сосьедад» - «Эспаньол»?

Аналитики ставят на хозяев. Статистика тоже красноречиво говорит в пользу басков: из 10 последних матчей против «Эспаньола» они выиграли восемь. Особое внимание обратим на другой тренд: в этой паре с 2017 года не было ничьих!

Будет ли играть Арсен Захарян?

Медицинских противопоказаний к выходу на поле у единственного россиянина в Примере нет. Матч против «Осасуны» Захарян посмотрел со скамейки запасных, а значит, с высокой степенью вероятности получит от тренера игровые минуты в уикенд.

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