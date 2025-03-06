Ренн - ПСЖ, 8 марта: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Превосходство парижского клуба над любым соперником в национальном первенстве сомнений не вызывает. Перед встречей в Ренне главным вопросом является не баланс сил соперников, а готовность и мотивация ПСЖ.

После неудачного первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1) подопечные Луиса Энрике не в лучшем расположении духа. Тратить силы и выкладываться ради победы на все сто перед ответной встречей с лидером Английской премьер-лиги нет никакого резона. А вот поднять себе настроение забитыми голами было бы очень кстати.

Получается, что с «Ренном» ПСЖ должен постараться сыграть максимально результативно, но на «чистых» мячах, избегая серьезных столкновений и ситуаций, в которых можно получить травму. Задача предельно понятная, но не сказать, что легко выполнимая.

«Ренн», пусть и не ровня столичному гранду, но мальчиком для битья не является. Классический середняк потерпел лишь одно крупное поражение в текущем национальном первенстве, да и в последних матчах с ПСЖ крупно не уступал. Попытка сыграть с «красно-синими» со спущенными гетрами может привести команду Луиса Энрике к очковым потерям.

Все мысли игроков парижского клуба сейчас связаны исключительно с ответной встречей с «Ливерпулем». Эту карту «Ренн» вполне может разыграть. Предположим, что хозяева могут при благоприятных обстоятельствах и не проиграть.