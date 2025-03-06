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6 марта 10:30ГлавнаяПрогнозыФутболЛига 1

Ренн - ПСЖ, 8 марта: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Остались ли силы у ПСЖ после «Ливерпуля»?
Руслан Ипполитов

В 25-м туре чемпионата Франции по футболу безоговорочный лидер Лиги 1 - ПСЖ - сыграет на выезде с «Ренном». За чемпионские перспективы имеющий солидный отрыв от ближайшего преследователя парижский клуб может не беспокоиться. Но хватит ли физических и психологических сил команде Луиса Энрике для победы после домашнего поражения в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов от «Ливерпуля»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ренн» (Ренн)

08.03.2025, Сб
19:00 МСК

ПСЖ (Париж)

П1 - 4.80

Х - 4.15

П2 - 1.65

Турнир: чемпионат Франции, 25-й тур

Стадион: «Роазон Парк» (Ренн, Франция)

Главный судья: Матье Вернис

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ренн»23184384-131
ПСЖ431823131-84

Последние пять матчей «Ренна»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Монпелье»

0:4

«Ренн»

Лига 1

21.02.2025«Ренн»

1:0

«Реймс»

Лига 1

16.02.2025«Ренн»

0:2

«Лилль»

Лига 1

08.02.2025«Сент-Этьен»

0:2

«Ренн»

Лига 1

02.02.2025«Ренн»

1:0

«Страсбург»

Лига 1

Последние пять игр ПСЖ

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.03.2025ПСЖ

0:1

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

01.03.2025ПСЖ

4:1

«Лилль»

Лига 1

26.02.202«Стад Брьошен»

0:7

ПСЖ

Кубок Франции

23.02.2025«Лион»

2:3

ПСЖ

Лига 1

19.02.2025ПСЖ

7:0

«Брест»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Ренна» и ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2024ПСЖ

3:1

«Ренн»

Лига 1

03.04.2024ПСЖ

1:0

«Ренн»

Кубок Франции

25.02.2024ПСЖ

1:1

«Ренн»

Лига 1

08.10.2023«Ренн»

1:3

ПСЖ

Лига 1

19.03.2023ПСЖ

0:2

«Ренн»

Лига 1

Турнирное положение

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Перед 25-м туром ПСЖ уверенно идет на первом месте с отрывом от ближайшего преследователя в 13 очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. ПСЖ24195066-2362
2. Марсель24154552-2949
3. Ницца24137449-2846
4. Монако24134748-3143
5. Лилль24118539-2741
6. Лион24116744-3139
7. Страсбур24107738-3237
8. Тулуза2496931-2633
9. Ланс2496929-2933
10. Брест241031136-4033
11. Ренн24921334-3229
12. Осер24771034-3828
13. Анже24761126-3827
14. Нант24591028-4224
15. Реймс24571226-3822
16. Гавр24621623-5020
17. Сент-Этьен24541524-5619
18. Монпелье24431721-5815

Прогноз на матч

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Превосходство парижского клуба над любым соперником в национальном первенстве сомнений не вызывает. Перед встречей в Ренне главным вопросом является не баланс сил соперников, а готовность и мотивация ПСЖ.

После неудачного первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1) подопечные Луиса Энрике не в лучшем расположении духа. Тратить силы и выкладываться ради победы на все сто перед ответной встречей с лидером Английской премьер-лиги нет никакого резона. А вот поднять себе настроение забитыми голами было бы очень кстати.

Получается, что с «Ренном» ПСЖ должен постараться сыграть максимально результативно, но на «чистых» мячах, избегая серьезных столкновений и ситуаций, в которых можно получить травму. Задача предельно понятная, но не сказать, что легко выполнимая.

«Ренн», пусть и не ровня столичному гранду, но мальчиком для битья не является. Классический середняк потерпел лишь одно крупное поражение в текущем национальном первенстве, да и в последних матчах с ПСЖ крупно не уступал. Попытка сыграть с «красно-синими» со спущенными гетрами может привести команду Луиса Энрике к очковым потерям.

Все мысли игроков парижского клуба сейчас связаны исключительно с ответной встречей с «Ливерпулем». Эту карту «Ренн» вполне может разыграть. Предположим, что хозяева могут при благоприятных обстоятельствах и не проиграть.  

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Следить за ходом матча можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на некоторых сайтах официальных букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ренн»: Сиссе (дисквалификация). Алемдар, Сейду, Гомес (все - травма)

ПСЖ:  нет потерь

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ренн» - ПСЖ:

Позиция«Ренн»

ПСЖ

Позиция

Вратарь1. Самба

1. Доннарумма

Вратарь

Защитник22. Ассиньон

2. Хакими

Защитник

Защитник97. Жак

5. Маркиньос

Защитник

Защитник5. Брассье

51. Пачо

Защитник

Полузащитник3. Трюффер

87. Невеш

Полузащитник

Полузащитник 24. Руо

17. Витинья

Полузащитник

Полузащитник 17. Джеймс

8. Руис

Полузащитник 

Полузащитник8. Фофана

10. Ли

Полузащитник

Полузащитник6. Матусива

7. Кварацхелия

Полузащитник

Нападающий10. Блас

10. Дембеле

Нападающий

Нападающий9. Калимуэндо

29. Баркола

Нападающий

Главный тренерХабиб Бей

Луис Энрике

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 4.80. Заключить пари на ничью можно за 4.15, а на выигрыш гостей - за 1.65.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч  «Ренн» - «ПСЖ»?

Самый скромный коэффициент (8.00) в FONBET зафиксирован на точный счет 1:1. На 1:2 в пользу гостей можно поставить за 9.00. На 0:2 - за 9.50.

Сыграет ли Хвича Кварацхелия?

В матче с «Ливерпулем» грузинский футболист вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Парижане явно совершили дорогостоящую покупку не для того, чтобы держать Хвичу на скамейке запасных. Скорее всего Кварацхелия в Ренне вновь будет в основе.

Сыграет ли Матвей Сафонов?

Вытеснить из ворот Джанлуиджи Доннарумму практически невозможно. В лиге чемпионов с «Ливерпулем» играл именно итальянский голкипер. В последний раз Сафонов выходил на поле 15 февраля в выездном мате с «Тулузой», в котором голов не пропустил. Всего на счету Матвея за ПСЖ 6 матчей в Лиге 1 и одна встреча в Лиге чемпионов.

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