Ренн - ПСЖ, 8 марта: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Партнерский проект
В 25-м туре чемпионата Франции по футболу безоговорочный лидер Лиги 1 - ПСЖ - сыграет на выезде с «Ренном». За чемпионские перспективы имеющий солидный отрыв от ближайшего преследователя парижский клуб может не беспокоиться. Но хватит ли физических и психологических сил команде Луиса Энрике для победы после домашнего поражения в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов от «Ливерпуля»?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ренн» (Ренн)
08.03.2025, Сб
ПСЖ (Париж)
|П1 - 4.80
Турнир: чемпионат Франции, 25-й тур
Стадион: «Роазон Парк» (Ренн, Франция)
Главный судья: Матье Вернис
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ренн»
|23
|18
|43
|84-131
|ПСЖ
|43
|18
|23
|131-84
Последние пять матчей «Ренна»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Монпелье»
0:4
«Ренн»
Лига 1
|21.02.2025
|«Ренн»
1:0
«Реймс»
Лига 1
|16.02.2025
|«Ренн»
0:2
«Лилль»
Лига 1
|08.02.2025
|«Сент-Этьен»
0:2
«Ренн»
Лига 1
|02.02.2025
|«Ренн»
1:0
«Страсбург»
Лига 1
Последние пять игр ПСЖ
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.03.2025
|ПСЖ
0:1
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|ПСЖ
4:1
«Лилль»
Лига 1
|26.02.202
|«Стад Брьошен»
0:7
ПСЖ
Кубок Франции
|23.02.2025
|«Лион»
2:3
ПСЖ
Лига 1
|19.02.2025
|ПСЖ
7:0
«Брест»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Ренна» и ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2024
|ПСЖ
3:1
«Ренн»
Лига 1
|03.04.2024
|ПСЖ
1:0
«Ренн»
Кубок Франции
|25.02.2024
|ПСЖ
1:1
«Ренн»
Лига 1
|08.10.2023
|«Ренн»
1:3
ПСЖ
Лига 1
|19.03.2023
|ПСЖ
0:2
«Ренн»
Лига 1
Перед 25-м туром ПСЖ уверенно идет на первом месте с отрывом от ближайшего преследователя в 13 очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ПСЖ
|24
|19
|5
|0
|66-23
|62
|2. Марсель
|24
|15
|4
|5
|52-29
|49
|3. Ницца
|24
|13
|7
|4
|49-28
|46
|4. Монако
|24
|13
|4
|7
|48-31
|43
|5. Лилль
|24
|11
|8
|5
|39-27
|41
|6. Лион
|24
|11
|6
|7
|44-31
|39
|7. Страсбур
|24
|10
|7
|7
|38-32
|37
|8. Тулуза
|24
|9
|6
|9
|31-26
|33
|9. Ланс
|24
|9
|6
|9
|29-29
|33
|10. Брест
|24
|10
|3
|11
|36-40
|33
|11. Ренн
|24
|9
|2
|13
|34-32
|29
|12. Осер
|24
|7
|7
|10
|34-38
|28
|13. Анже
|24
|7
|6
|11
|26-38
|27
|14. Нант
|24
|5
|9
|10
|28-42
|24
|15. Реймс
|24
|5
|7
|12
|26-38
|22
|16. Гавр
|24
|6
|2
|16
|23-50
|20
|17. Сент-Этьен
|24
|5
|4
|15
|24-56
|19
|18. Монпелье
|24
|4
|3
|17
|21-58
|15
Превосходство парижского клуба над любым соперником в национальном первенстве сомнений не вызывает. Перед встречей в Ренне главным вопросом является не баланс сил соперников, а готовность и мотивация ПСЖ.
После неудачного первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1) подопечные Луиса Энрике не в лучшем расположении духа. Тратить силы и выкладываться ради победы на все сто перед ответной встречей с лидером Английской премьер-лиги нет никакого резона. А вот поднять себе настроение забитыми голами было бы очень кстати.
Получается, что с «Ренном» ПСЖ должен постараться сыграть максимально результативно, но на «чистых» мячах, избегая серьезных столкновений и ситуаций, в которых можно получить травму. Задача предельно понятная, но не сказать, что легко выполнимая.
«Ренн», пусть и не ровня столичному гранду, но мальчиком для битья не является. Классический середняк потерпел лишь одно крупное поражение в текущем национальном первенстве, да и в последних матчах с ПСЖ крупно не уступал. Попытка сыграть с «красно-синими» со спущенными гетрами может привести команду Луиса Энрике к очковым потерям.
Все мысли игроков парижского клуба сейчас связаны исключительно с ответной встречей с «Ливерпулем». Эту карту «Ренн» вполне может разыграть. Предположим, что хозяева могут при благоприятных обстоятельствах и не проиграть.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ренн»: Сиссе (дисквалификация). Алемдар, Сейду, Гомес (все - травма)
ПСЖ: нет потерь
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ренн» - ПСЖ:
|Позиция
|«Ренн»
ПСЖ
Позиция
|Вратарь
|1. Самба
1. Доннарумма
Вратарь
|Защитник
|22. Ассиньон
2. Хакими
Защитник
|Защитник
|97. Жак
5. Маркиньос
Защитник
|Защитник
|5. Брассье
51. Пачо
Защитник
|Полузащитник
|3. Трюффер
87. Невеш
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Руо
17. Витинья
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Джеймс
8. Руис
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фофана
10. Ли
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Матусива
7. Кварацхелия
Полузащитник
|Нападающий
|10. Блас
10. Дембеле
Нападающий
|Нападающий
|9. Калимуэндо
29. Баркола
Нападающий
|Главный тренер
|Хабиб Бей
Луис Энрике
Главный тренер
Эксперты FONBET оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 4.80. Заключить пари на ничью можно за 4.15, а на выигрыш гостей - за 1.65.
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Самый скромный коэффициент (8.00) в FONBET зафиксирован на точный счет 1:1. На 1:2 в пользу гостей можно поставить за 9.00. На 0:2 - за 9.50.
В матче с «Ливерпулем» грузинский футболист вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Парижане явно совершили дорогостоящую покупку не для того, чтобы держать Хвичу на скамейке запасных. Скорее всего Кварацхелия в Ренне вновь будет в основе.
Вытеснить из ворот Джанлуиджи Доннарумму практически невозможно. В лиге чемпионов с «Ливерпулем» играл именно итальянский голкипер. В последний раз Сафонов выходил на поле 15 февраля в выездном мате с «Тулузой», в котором голов не пропустил. Всего на счету Матвея за ПСЖ 6 матчей в Лиге 1 и одна встреча в Лиге чемпионов.
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