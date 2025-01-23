Реал - Барселона, 12 января: где смотреть финал Суперкубка Испании, прогноз, составы

В финале Суперкубка Испании сойдутся два испанских гранда, у которых на двоих 27 побед в престижном турнире. Минимальное преимущество у каталонцев, 14 раз завоевывавших трофей, но мадридцы могут сравняться с извечным соперником, ведь у «Реала» таких побед 13.

Эту встречу называют хорошей возможностью для подопечных Карло Анчелотти взять реванш за обидное октябрьское поражение в Примере, когда лидер испанского первенства был нещадно бит на своем поле (0:4). Но и «сине-гранатовым», выигравшим в последнем очном поединке, есть за что нанести ответный удар. Предыдущая игра извечных соперников в финале национального Суперкубка, которая состоялась в январе прошлого года в Саудовской Аравии, завершилась крупной победой «Реала» (4:1).

Прогнозировать исход матчей «Реала» и «Барселоны» - дело не самое благодарное. Баланс встреч, форма игроков и другие статистические показатели успешности здесь практически не работают. Но определенные закономерности найти можно.

Если выиграть в Саудовской Аравии может любой, причем, с любой разницей, то о том, что игра не будет низовой, можно догадываться абсолютно обоснованно. В пяти последних встречах между «Реалом» и «Барсой» рубеж в четыре гола не был преодолен лишь однажды. И ни разу на том же временном отрезке соперники на забивали меньше трех мячей на двоих. Риск, спору нет, дело благородное, но сделаем выбор в пользу осторожной ставки на то, что как минимум три гола в основное время зрители в этом матче увидят.