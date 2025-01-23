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11 января 11:52ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал - Барселона, 12 января: где смотреть финал Суперкубка Испании, прогноз, составы

Испанские гранды разыграют трофей в Саудовской Аравии
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 12 января, «Реал» и «Барселона» сразятся в финале Суперкубка Испании по футболу. Гранды Ла Лиги разыграют первый национальный трофей в наступившем году.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид)

12.01.2025, Вс

22:00 МСК

«Барселона» (Барселона)

П1 - 2.40

Х - 3.80

П2 - 2.70

Турнир: Суперкубок Испании, Финал

Стадион: «Принц Абдулла аль-Файсала» (Джидда, Саудовская Аравия)

Главный судья: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»10651101436-423
«Барселона»10151106423-436

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.01.2025«Реал»

3:0

«Мальорка»

Суперкубок Испании. Полуфинал

06.01.2025«Минера»

0:5

«Реал»

Кубок Испании

03.01.2025«Валенсия»

1:2

«Реал»

Примера

22.12.2024«Реал»

4:2

«Севилья»

Примера

18.12.2024«Реал»

3:0

«Пачука»

Межконтинентальный кубок

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.01.2025«Атлетик»

0:2

«Барселона»

Межконтинентальный кубок

04.01.2025«Барбастро»

0:4

«Барселона»

Кубок Испании

21.12.2024«Барселона»

1:2

«Атлетико»

Примера

15.12.2024«Барселона»

0:1

«Леганес»

Примера

11.12.2024«Боруссия Д»

2:3

«Барселона»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Реала» и «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.10.2024«Реал»

0:4

«Барселона»

Примера

21.04.2024«Реал»

3:2

«Барселона»

Примера

14.01.2024«Реал»

4:1

«Барселона»

Суперкубок Испании

28.10.2023«Барселона»

1:2

«Реал»

Примера

05.04.2023«Барселона»

0:4

«Реал»

Кубок Испании

Прогноз на матч

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В финале Суперкубка Испании сойдутся два испанских гранда, у которых на двоих 27 побед в престижном турнире. Минимальное преимущество у каталонцев, 14 раз завоевывавших трофей, но мадридцы могут сравняться с извечным соперником, ведь у «Реала» таких побед 13.

Эту встречу называют хорошей возможностью для подопечных Карло Анчелотти взять реванш за обидное октябрьское поражение в Примере, когда лидер испанского первенства был нещадно бит на своем поле (0:4). Но и «сине-гранатовым», выигравшим в последнем очном поединке, есть за что нанести ответный удар. Предыдущая игра извечных соперников в финале национального Суперкубка, которая состоялась в январе прошлого года в Саудовской Аравии, завершилась крупной победой «Реала» (4:1).

Прогнозировать исход матчей «Реала» и «Барселоны» - дело не самое благодарное. Баланс встреч, форма игроков и другие статистические показатели успешности здесь практически не работают. Но определенные закономерности найти можно.

Если выиграть в Саудовской Аравии может любой, причем, с любой разницей, то о том, что игра не будет низовой, можно догадываться абсолютно обоснованно. В пяти последних встречах между «Реалом» и «Барсой» рубеж в четыре гола не был преодолен лишь однажды. И ни разу на том же временном отрезке соперники на забивали меньше трех мячей на двоих. Риск, спору нет, дело благородное, но сделаем выбор в пользу осторожной ставки на то, что как минимум три гола в основное время зрители в этом матче увидят.        

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Составы команд

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Потери:

«Реал»:  Карвахаль, Милитао (оба - травмы)

«Барселона»: Кристенсен, Тер Штеген, Берналь (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Барселона»:

Позиция«Реал»

«Барселона»

Позиция

Вратарь1. Куртуа

25. Щенсны

Вратарь

Защитник23. Менди

23. Кунде

Защитник

Защитник22. Рюдигер

2. Кубарси

Защитник

Защитник14. Тчуамени

5. Мартинес

Защитник

Защитник17. Васкес

3. Бальде

Защитник

Полузащитник6. Камавинга

17. Касадо

Полузащитник

Полузащитник 8. Вальверде

8. Педри

Полузащитник 

Полузащитник5. Беллингем

6. Гави

Полузащитник

Нападающий7. Винисиус

19. Ямаль

Нападающий

Нападающий11. Родриго

11. Рафинья

Нападающий

Нападающий9. Мбаппе

9. Левандовски

Нападающий

Главный тренерКарло Анчелотти

Ханс-Дитер Флик

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Реала» в основное время аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.40, а выигрыш трофея - 1.85. На ничью в основное время можно поставить за 3.80. Выигрыш «Барселоны» котируется за 2.70, победа в турнире - 1.98.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Реал» - «Барселона»?

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Предсказать исход противостояния двух испанских грандов крайне затруднительно. Букмекеры небольшое преимущество отдают команде Карло Анчелотти.

Где бесплатно смотреть матч «Реал» - «Барселона»?

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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.

Будет ли дополнительное время в матче «Реал» - «Барселона»?

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Эксперты считают ничью наименее вероятным вариантом развития событий, предлагая за это коэффициент 3.80. Поставить на то, что ничья не случится, можно за 1.27.

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