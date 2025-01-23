Реал - Барселона, 12 января: где смотреть финал Суперкубка Испании, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 12 января, «Реал» и «Барселона» сразятся в финале Суперкубка Испании по футболу. Гранды Ла Лиги разыграют первый национальный трофей в наступившем году.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид)
12.01.2025, Вс
22:00 МСК
«Барселона» (Барселона)
|П1 - 2.40
Турнир: Суперкубок Испании, Финал
Стадион: «Принц Абдулла аль-Файсала» (Джидда, Саудовская Аравия)
Главный судья: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|106
|51
|101
|436-423
|«Барселона»
|101
|51
|106
|423-436
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.01.2025
|«Реал»
3:0
«Мальорка»
Суперкубок Испании. Полуфинал
|06.01.2025
|«Минера»
0:5
«Реал»
Кубок Испании
|03.01.2025
|«Валенсия»
1:2
«Реал»
Примера
|22.12.2024
|«Реал»
4:2
«Севилья»
Примера
|18.12.2024
|«Реал»
3:0
«Пачука»
Межконтинентальный кубок
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.01.2025
|«Атлетик»
0:2
«Барселона»
Межконтинентальный кубок
|04.01.2025
|«Барбастро»
0:4
«Барселона»
Кубок Испании
|21.12.2024
|«Барселона»
1:2
«Атлетико»
Примера
|15.12.2024
|«Барселона»
0:1
«Леганес»
Примера
|11.12.2024
|«Боруссия Д»
2:3
«Барселона»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Реала» и «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.10.2024
|«Реал»
0:4
«Барселона»
Примера
|21.04.2024
|«Реал»
3:2
«Барселона»
Примера
|14.01.2024
|«Реал»
4:1
«Барселона»
Суперкубок Испании
|28.10.2023
|«Барселона»
1:2
«Реал»
Примера
|05.04.2023
|«Барселона»
0:4
«Реал»
Кубок Испании
В финале Суперкубка Испании сойдутся два испанских гранда, у которых на двоих 27 побед в престижном турнире. Минимальное преимущество у каталонцев, 14 раз завоевывавших трофей, но мадридцы могут сравняться с извечным соперником, ведь у «Реала» таких побед 13.
Эту встречу называют хорошей возможностью для подопечных Карло Анчелотти взять реванш за обидное октябрьское поражение в Примере, когда лидер испанского первенства был нещадно бит на своем поле (0:4). Но и «сине-гранатовым», выигравшим в последнем очном поединке, есть за что нанести ответный удар. Предыдущая игра извечных соперников в финале национального Суперкубка, которая состоялась в январе прошлого года в Саудовской Аравии, завершилась крупной победой «Реала» (4:1).
Прогнозировать исход матчей «Реала» и «Барселоны» - дело не самое благодарное. Баланс встреч, форма игроков и другие статистические показатели успешности здесь практически не работают. Но определенные закономерности найти можно.
Если выиграть в Саудовской Аравии может любой, причем, с любой разницей, то о том, что игра не будет низовой, можно догадываться абсолютно обоснованно. В пяти последних встречах между «Реалом» и «Барсой» рубеж в четыре гола не был преодолен лишь однажды. И ни разу на том же временном отрезке соперники на забивали меньше трех мячей на двоих. Риск, спору нет, дело благородное, но сделаем выбор в пользу осторожной ставки на то, что как минимум три гола в основное время зрители в этом матче увидят.
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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Реал»: Карвахаль, Милитао (оба - травмы)
«Барселона»: Кристенсен, Тер Штеген, Берналь (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Барселона»:
|Позиция
|«Реал»
«Барселона»
Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
25. Щенсны
Вратарь
|Защитник
|23. Менди
23. Кунде
Защитник
|Защитник
|22. Рюдигер
2. Кубарси
Защитник
|Защитник
|14. Тчуамени
5. Мартинес
Защитник
|Защитник
|17. Васкес
3. Бальде
Защитник
|Полузащитник
|6. Камавинга
17. Касадо
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
8. Педри
Полузащитник
|Полузащитник
|5. Беллингем
6. Гави
Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус
19. Ямаль
Нападающий
|Нападающий
|11. Родриго
11. Рафинья
Нападающий
|Нападающий
|9. Мбаппе
9. Левандовски
Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Вероятность победы «Реала» в основное время аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.40, а выигрыш трофея - 1.85. На ничью в основное время можно поставить за 3.80. Выигрыш «Барселоны» котируется за 2.70, победа в турнире - 1.98.
Предсказать исход противостояния двух испанских грандов крайне затруднительно. Букмекеры небольшое преимущество отдают команде Карло Анчелотти.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.
Эксперты считают ничью наименее вероятным вариантом развития событий, предлагая за это коэффициент 3.80. Поставить на то, что ничья не случится, можно за 1.27.
Партнерский проект