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25 апреля 11:05ГлавнаяПрогнозыФутболАргентинская Примера

Ривер Плейт - Бока Хуниорс, 27 апреля: где смотреть матч чемпионата Аргентины, прогноз, составы

Одно из самых огненных дерби в мире
Валентин Васильев

В этот уикенд состоится одно из крупнейших футбольных дерби планеты. В Буэнос-Айресе столкнутся самые титулованные клубы Аргентины - «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Попробуем предугадать развитие событий на арене «Монументаль».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес

27.04.2025, Вс

21:30 МСК

«Бока Хуниорс» (Буэнос-Айрес

П1 - 2.05

Х - 3.15

П2 - 4.10

Турнир: чемпионат Аргентины по футболу, Апертура, 15-й тур

Стадион:  «Монументаль» (Буэнос-Айрес, Аргентина)

Главный судья:  еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Ривер Плейт»787788293-312
«Бока Хуниорс»887778312-293

Последние пять матчей «Ривер Плейт»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.04.2025«Индепендьенте дель Валье»

2:2

«Ривер Плейт»

Кубок Либертадорес

18.04.2025«Химнасия и Эсгрима»

0:3

«Ривер Плейт»

Примера

14.04.2025«Ривер Плейт»

1:1

«Тальерес»

Примера

09.04.2025«Ривер Плейт»

0:0

«Барселона» Эквадор

Кубок Либертадорес

06.04.2025«Атлетико Сармьенто»

1:1

«Ривер Плейт»

Примера

Последние пять матчей «Бока Хуниорс»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025«Бока Хуниорс»

2:0

«Эстудиантес»

Примера

13.04.2025«Бельграно»

1:3

«Бока Хуниорс»

Примера

07.04.2025«Бока Хуниорс»

1:0

«Барракас»

Примера

31.03.2025«Ньэллс Олд Бойз»

2:0

«Бока Хуниорс»

Примера

17.03.2025«Бока Хуниорс»

4:0

«Дефенса и Хустисиа»

Примера

Последние пять матчей «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2024«Бока Хуниорс»

0:1

«Ривер Плейт»

Примера

21.04.2024«Ривер Плейт»

2:3

«Бока Хуниорс»

Примера

25.02.2024«Ривер Плейт»

1:1

«Бока Хуниорс»

Примера

01.10.2023«Бока Хуниорс»

0:2

«Ривер Плейт»

Примера

07.05.2023«Ривер Плейт»

1:0

«Бока Хуниорс»

Примера

Место в таблице

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На первом этапе Апертуры - весеннего чемпионата страны - 30 участников разделены на две группы, но все очки идут в зачет суммарной таблицы.

Группа А

КомандыИВНПМячиО
1. Бока Хуниорс14102222-832
2. Аргентинос Хуниорс1485119-829
3. Уракан1476119-927
4. Тигре1481517-1125
5. Расинг А1471623-1522
6. Индепендьенте Ривадавия1456315-1421
7. Эстудиантес ЛП1455418-1520
8. Барракас Сентраль1455417-1720
9. Дефенса и Хустисия1454515-1719
10. Сентраль Кордова1453619-1718
11. Ньюэллс Олд Бойз1444610-1416
12. Бельграно1436511-2115
13. Унион143479-1413
14. Банфилд1425710-1611
15. Альдосиви1423913-279

Группа B

КомандыИВНПМячиО
1. Росарио Сентраль1485120-829
2. Индепендьенте1384123-928
3. Сан-Лоренсо1475213-826
4. Ривер Плейт1467115-725
5. Депортиво Риестра1448210-720
6. Платенсе1455411-920
7. Ланус1438312-1017
8. Институто1442813-1814
9. Годой-Крус142847-1514
10. Тальерес142759-1113
11. Атлетико Сармьенто142759-1713
12. Химнасия и Эсгрима ЛП143478-1713
13. Велес Сарсфилд143295-1811
14. Атлетико Тукуман1331914-2010
15. Сан-Мартин СХ142395-149

Прогноз на матч

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До конца «весеннего» чемпионата Аргентины остается всего два тура (турнир финиширует 4 мая). В суммарной таблице «Бока» на два очка опережает «Аргентинос Хуниорс» и «Росарио Сентраль». «Ривер» пока только четвертый в своем кластере, но навредить своему самому принципиальному противнику он в состоянии. 

У тренера хозяев поля Марсело Гальярдо отличная статистика против коллеги Фернандо Гаго: четыре победы, одна ничья и ноль поражений. Естественно, он постарается сделать ее еще краше (для себя).

Но «Бока» в хорошей форме: из пяти предыдущих матчей четыре выиграла, причем три - всухую. У «Ривера» за пять игр в двух турнирах вообще ни одного поражения. Вот только победа - всего одна, остальные ничьи.

Столкновения грандов неизменно проходят в напряженной борьбе и нечасто изобилуют голами. За полдесятка последних  дерби лишь одно было верховым. Поэтому в качестве прогноза выбираем тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России аргентинский футбол официально транслирует онлайн-кинотеатр Okko.

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Составы команд

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Потери

«Ривер Плейт»: Борха, Диас, Мартинес, Меса, Галоппо, Руберто  (все - травмы)

«Бока Хуниорс»:  Ромеро, Эррера, Хименес, Доменек, Фигал, Аларкон (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс»:

Позиция«Ривер Плейт»«Бока Хуниорс»Позиция
Вратарь1. Армани25. МаркесинВратарь
Защитник3. Монтьель6. РохоЗащитник
Защитник6. Песселья23. БланкоЗащитник
Защитник28. Куарта17. АлдвинкулаЗащитник
Защитник21. Акунья5. БаттальяЗащитник
Полузащитник 31. Симон30. БельмонтеПолузащитник
Полузащитник 24. Перес43. ДельгадоПолузащитник 
Полузащитник22. Кастаньо22. СенонПолузащитник
Полузащитник30. Мастантуоно8. ПаласиосПолузащитник
Нападающий15. Дриусси10. КаваниНападающий
Нападающий11. Колидио16. МерентьельНападающий
Главный тренерМарсело ГальярдоФернандо ГагоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET  удвоит номинал удачного пари на хозяев поля. Коэффициент на победу «Боки» - в два раза выше. Ничья идет за 3.15.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 6.00 установлен на 1:0 и 0:0. 

Кто сейчас чемпион Аргентины?

В настоящее время титулом владеет «Велес Сарсфилд». До 2024 года «Бока» с «Ривером» четыре сезона брали золото попеременно. 

Что такое Апертура и Клаусура?

Фактически это первая и вторая половина сезона в Аргентине. 

Кто чаще всего выигрывал чемпионат Аргентины?

В воскресенье в столице сойдутся самые успешные клубы страны. На двоих они собрали уже 73 чемпионских трофея: «Ривер» - 38, и «Бока» - 35.

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