Ривер Плейт - Бока Хуниорс, 27 апреля: где смотреть матч чемпионата Аргентины, прогноз, составы

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В этот уикенд состоится одно из крупнейших футбольных дерби планеты. В Буэнос-Айресе столкнутся самые титулованные клубы Аргентины - «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Попробуем предугадать развитие событий на арене «Монументаль».
Турнир: чемпионат Аргентины по футболу, Апертура, 15-й тур
Стадион: «Монументаль» (Буэнос-Айрес, Аргентина)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Ривер Плейт»
|78
|77
|88
|293-312
|«Бока Хуниорс»
|88
|77
|78
|312-293
Последние пять матчей «Ривер Плейт»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.04.2025
|«Индепендьенте дель Валье»
2:2
«Ривер Плейт»
Кубок Либертадорес
|18.04.2025
|«Химнасия и Эсгрима»
0:3
«Ривер Плейт»
Примера
|14.04.2025
|«Ривер Плейт»
1:1
«Тальерес»
Примера
|09.04.2025
|«Ривер Плейт»
0:0
«Барселона» Эквадор
Кубок Либертадорес
|06.04.2025
|«Атлетико Сармьенто»
1:1
«Ривер Плейт»
Примера
Последние пять матчей «Бока Хуниорс»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Бока Хуниорс»
2:0
«Эстудиантес»
Примера
|13.04.2025
|«Бельграно»
1:3
«Бока Хуниорс»
Примера
|07.04.2025
|«Бока Хуниорс»
1:0
«Барракас»
Примера
|31.03.2025
|«Ньэллс Олд Бойз»
2:0
«Бока Хуниорс»
Примера
|17.03.2025
|«Бока Хуниорс»
4:0
«Дефенса и Хустисиа»
Примера
Последние пять матчей «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.09.2024
|«Бока Хуниорс»
0:1
«Ривер Плейт»
Примера
|21.04.2024
|«Ривер Плейт»
2:3
«Бока Хуниорс»
Примера
|25.02.2024
|«Ривер Плейт»
1:1
«Бока Хуниорс»
Примера
|01.10.2023
|«Бока Хуниорс»
0:2
«Ривер Плейт»
Примера
|07.05.2023
|«Ривер Плейт»
1:0
«Бока Хуниорс»
Примера
На первом этапе Апертуры - весеннего чемпионата страны - 30 участников разделены на две группы, но все очки идут в зачет суммарной таблицы.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1. Бока Хуниорс
|14
|10
|2
|2
|22-8
|32
|2. Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|5
|1
|19-8
|29
|3. Уракан
|14
|7
|6
|1
|19-9
|27
|4. Тигре
|14
|8
|1
|5
|17-11
|25
|5. Расинг А
|14
|7
|1
|6
|23-15
|22
|6. Индепендьенте Ривадавия
|14
|5
|6
|3
|15-14
|21
|7. Эстудиантес ЛП
|14
|5
|5
|4
|18-15
|20
|8. Барракас Сентраль
|14
|5
|5
|4
|17-17
|20
|9. Дефенса и Хустисия
|14
|5
|4
|5
|15-17
|19
|10. Сентраль Кордова
|14
|5
|3
|6
|19-17
|18
|11. Ньюэллс Олд Бойз
|14
|4
|4
|6
|10-14
|16
|12. Бельграно
|14
|3
|6
|5
|11-21
|15
|13. Унион
|14
|3
|4
|7
|9-14
|13
|14. Банфилд
|14
|2
|5
|7
|10-16
|11
|15. Альдосиви
|14
|2
|3
|9
|13-27
|9
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1. Росарио Сентраль
|14
|8
|5
|1
|20-8
|29
|2. Индепендьенте
|13
|8
|4
|1
|23-9
|28
|3. Сан-Лоренсо
|14
|7
|5
|2
|13-8
|26
|4. Ривер Плейт
|14
|6
|7
|1
|15-7
|25
|5. Депортиво Риестра
|14
|4
|8
|2
|10-7
|20
|6. Платенсе
|14
|5
|5
|4
|11-9
|20
|7. Ланус
|14
|3
|8
|3
|12-10
|17
|8. Институто
|14
|4
|2
|8
|13-18
|14
|9. Годой-Крус
|14
|2
|8
|4
|7-15
|14
|10. Тальерес
|14
|2
|7
|5
|9-11
|13
|11. Атлетико Сармьенто
|14
|2
|7
|5
|9-17
|13
|12. Химнасия и Эсгрима ЛП
|14
|3
|4
|7
|8-17
|13
|13. Велес Сарсфилд
|14
|3
|2
|9
|5-18
|11
|14. Атлетико Тукуман
|13
|3
|1
|9
|14-20
|10
|15. Сан-Мартин СХ
|14
|2
|3
|9
|5-14
|9
До конца «весеннего» чемпионата Аргентины остается всего два тура (турнир финиширует 4 мая). В суммарной таблице «Бока» на два очка опережает «Аргентинос Хуниорс» и «Росарио Сентраль». «Ривер» пока только четвертый в своем кластере, но навредить своему самому принципиальному противнику он в состоянии.
У тренера хозяев поля Марсело Гальярдо отличная статистика против коллеги Фернандо Гаго: четыре победы, одна ничья и ноль поражений. Естественно, он постарается сделать ее еще краше (для себя).
Но «Бока» в хорошей форме: из пяти предыдущих матчей четыре выиграла, причем три - всухую. У «Ривера» за пять игр в двух турнирах вообще ни одного поражения. Вот только победа - всего одна, остальные ничьи.
Столкновения грандов неизменно проходят в напряженной борьбе и нечасто изобилуют голами. За полдесятка последних дерби лишь одно было верховым. Поэтому в качестве прогноза выбираем тотал меньше 2.5.
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Потери
«Ривер Плейт»: Борха, Диас, Мартинес, Меса, Галоппо, Руберто (все - травмы)
«Бока Хуниорс»: Ромеро, Эррера, Хименес, Доменек, Фигал, Аларкон (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс»:
|Позиция
|«Ривер Плейт»
|«Бока Хуниорс»
|Позиция
|Вратарь
|1. Армани
|25. Маркесин
|Вратарь
|Защитник
|3. Монтьель
|6. Рохо
|Защитник
|Защитник
|6. Песселья
|23. Бланко
|Защитник
|Защитник
|28. Куарта
|17. Алдвинкула
|Защитник
|Защитник
|21. Акунья
|5. Батталья
|Защитник
|Полузащитник
|31. Симон
|30. Бельмонте
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Перес
|43. Дельгадо
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Кастаньо
|22. Сенон
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Мастантуоно
|8. Паласиос
|Полузащитник
|Нападающий
|15. Дриусси
|10. Кавани
|Нападающий
|Нападающий
|11. Колидио
|16. Мерентьель
|Нападающий
|Главный тренер
|Марсело Гальярдо
|Фернандо Гаго
|Главный тренер
FONBET удвоит номинал удачного пари на хозяев поля. Коэффициент на победу «Боки» - в два раза выше. Ничья идет за 3.15.
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В линии на точный счет минимальный коэффициент 6.00 установлен на 1:0 и 0:0.
В настоящее время титулом владеет «Велес Сарсфилд». До 2024 года «Бока» с «Ривером» четыре сезона брали золото попеременно.
Фактически это первая и вторая половина сезона в Аргентине.
В воскресенье в столице сойдутся самые успешные клубы страны. На двоих они собрали уже 73 чемпионских трофея: «Ривер» - 38, и «Бока» - 35.
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