Ривер Плейт - Бока Хуниорс, 27 апреля: где смотреть матч чемпионата Аргентины, прогноз, составы

До конца «весеннего» чемпионата Аргентины остается всего два тура (турнир финиширует 4 мая). В суммарной таблице «Бока» на два очка опережает «Аргентинос Хуниорс» и «Росарио Сентраль». «Ривер» пока только четвертый в своем кластере, но навредить своему самому принципиальному противнику он в состоянии.

У тренера хозяев поля Марсело Гальярдо отличная статистика против коллеги Фернандо Гаго: четыре победы, одна ничья и ноль поражений. Естественно, он постарается сделать ее еще краше (для себя).

Но «Бока» в хорошей форме: из пяти предыдущих матчей четыре выиграла, причем три - всухую. У «Ривера» за пять игр в двух турнирах вообще ни одного поражения. Вот только победа - всего одна, остальные ничьи.

Столкновения грандов неизменно проходят в напряженной борьбе и нечасто изобилуют голами. За полдесятка последних дерби лишь одно было верховым. Поэтому в качестве прогноза выбираем тотал меньше 2.5.