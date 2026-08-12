Родина — Акрон, 15 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

«Родина» является номинальным хозяином поля, и у команды есть отличная возможность взять реванш за летнее разгромное поражение. Москвичи играют дома и будут действовать первым номером.

В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем победу «Родины» с коэффициентом 2.50 в БК «Винлайн».