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ГлавнаяПрогнозыРодина — Акрон, 15 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Родина — Акрон, 15 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Обновлено:
Сможет ли «Родина» повторить результат предыдущего тура?
Валентин Васильев

Родина — Акрон

 

команды

15 августа 2026 (14:00) МСК

 

начало

Арена Химки, Химки

 

место проведения

БК Винлайн

 

прямая трансляция

ТБ (2,5)

 

прогноз

1.85

 

коэффициент

Winline
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Родина — Акрон

15 августа 2026 года на стадионе «Арена Химки» состоится матч 4-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором встретятся московская «Родина» и тольяттинский «Акрон».

Исход

Коэффициент

Букмекер

П1

2.50

Винлайн

Х

3.60

Винлайн

П2

2.75

Винлайн

Обе команды стремятся закрепиться в лиге и набрать важные очки, поэтому ожидаем бескомпромиссной борьбы.

Где смотреть матч Родина — Акрон

Традиционно игры РПЛ можно посмотреть на каналах холдинга «Матч ТВ». Кроме того, легальная букмекерская контора «Винлайн» предлагает прямую трансляцию встречи в хорошем качестве на своем официальном сайте.

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Родина

Команда стартовала в новом сезоне РПЛ с заметным энтузиазмом, но в обороне испытывает определенные проблемы, пропустив уже 8 мячей в 3 стартовых турах. 

Последние 5 матчей Родина

09.08.2026РПЛЗенит — Родина — 1:2
04.08.2026Кубок РоссииРодина — Рубин — 5:0
31.07.2026РПЛРодина — Ростов — 2:4
25.07.2026РПЛСпартак Москва — Родина — 3:0
02.07.2026ТоварищескийРодина — Акрон — 0:5

На старте сезона москвичи уже успели показать, что умеют забивать, но стабильности в защите пока не хватает. Домашние стены «Арены Химки» должны помочь москвичам обрести уверенность и навязать борьбу любому сопернику за счет быстрых контратак.

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Акрон

Для тольяттинского «Акрона» старт в элите российского футбола выдался экстремально сложным. Команда пропустила 7 мячей в первых матчах, но сумела проявить характер и добыть первую историческую ничью в РПЛ против «Локомотива». 

Последние 5 матчей Акрон

08.08.2026РПЛЛокомотив — Акрон — 0:0
04.08.2026Кубок РоссииАкрон — Ростов — 0:4
01.08.2026РПЛАкрон — Рубин — 1:2
25.07.2026РПЛАкрон — Зенит — 0:5
18.07.2026ТоварищескийАкрон — Крылья Советов — 2:1

Предстоящая гостевая встреча станет для команды шансом набрать очередные очки.

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Очные встречи

Последний раз эти команды встречались совсем недавно, 2 июля 2026 года в рамках летнего контрольного матча. Тогда «Акрон» деклассировал своего соперника, отправив в его ворота пять безответных мячей. В официальных матчах прошлых сезонов Первой лиги команды демонстрировали более низовой и закрытый футбол.

Последние 5 очных встреч

02.07.2026ТоварищескийРодина — Акрон — 0:5
23.01.2025ТоварищескийАкрон — Родина — 2:2
03.03.2024Первая лигаАкрон — Родина — 0:2
14.10.2023Первая лигаРодина — Акрон — 0:1
01.04.2023Первая лигаРодина — Акрон — 1:3

Историческое противостояние этих клубов в последние годы носит переменный характер. Несмотря на очное поражение со счетом 0:5, «Родина» в прошлом туре смогла переиграть не середняка РПЛ, а действующего чемпиона, питерский «Зенит». Причем сделал это дебютант на выезде, в превосходной манере, реализовав все свои моменты.

Прогнозы на матч

Мы подготовили 3 прогноза на матч «Родина» — «Акрон». Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.

Консервативный прогноз на матч Родина — Акрон

Обе команды испытывают колоссальные проблемы в обороне и регулярно пропускают, что делает пари на голы весьма привлекательным.

Самой логичной ставкой выглядит тотал больше (2,5) с коэффициентом 1.85 в букмекерской конторе «Винлайн».

Сбалансированный прогноз на матч Родина — Акрон

«Родина» является номинальным хозяином поля, и у команды есть отличная возможность взять реванш за летнее разгромное поражение. Москвичи играют дома и будут действовать первым номером.

В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем победу «Родины» с коэффициентом 2.50 в БК «Винлайн».

Рискованный прогноз на матч Родина — Акрон

Учитывая результат недавнего товарищеского матча и то, что «Акрон» только что добыл тяжелую нулевую ничью с «Локомотивом» на выезде, тольяттинцы могут снова удивить и зацепиться за очки.

Можно рискнуть и поставить на победу «Акрона» (П2) с высоким коэффициентом 2.75 в БК «Винлайн».

Прогноз на точный счет в матче Родина — Акрон

Ожидаемый счет — 2:2 (кеф — 14.00 в БК «Винлайн») или 2:1 в пользу «Родины» (кеф — 8.50 в БК «Винлайн»).

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