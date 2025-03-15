Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
15 марта 12:18ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Рома - Кальяри, 16 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Римляне могут вплотную приблизиться к еврокубковой зоне
Руслан Ипполитов

В воскресенье в Риме местная «Рома» принимает «Кальяри». После досадного вылета из Лиги Европы, где команда Клаудио Раньери не  смогла в первом раунде плей-офф пройти «Атлетик», римляне имеют возможность извиниться перед своими болельщиками за не самую удачную еврокубковую кампанию. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на стадионе «Олимпико».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рома» (Рим)

16.03.2025, ВС
18:00 МСК

«Кальяри» (Кальяри)

П1 - 1.50

Х - 4.20

П2 - 6.90

🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI

Турнир: чемпионат Италии, 29-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный судья: Марко Пиччинини

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рома»452924160-116
«Кальяри»242945116-160

Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.03.2025«Атлетик»

3:1

«Рома»

Лига Европы

09.03.2025«Эмполи»

0:1

«Рома»

Серия А

06.03.2025«Рома»

2:1

«Атлетик»

Лига Европы

02.03.2025«Рома»

2:1

«Комо»

Серия А

24.02.2025«Рома»

4:0

«Монца»

Серия А

Последние пять игр «Кальяри»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2025«Кальяри»

1:1

«Дженоа»

Серия А

02.03.2025«Болонья»

2:1

«Кальяри»

Серия А

23.02.2025«Кальяри»

0:1

«Ювентус»

Серия А

15.02.2025«Аталанта»

0:0

«Кальяри»

Серия А

09.02.2025«Кальяри»

2:1

«Парма»

Серия А

Последние пять игр «Ромы» и «Кальяри»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.08.2024

«Кальяри»

0:0

«Рома»

Серия А

05.02.2024

«Рома»

4:0

«Кальяри»

Серия А

08.10.2023

«Кальяри»

1:4

«Рома»

Серия А

16.01.2022

«Рома»

1:0

«Кальяри»

Серия А

27.10.2021

«Кальяри»

1:2

«Рома»

Серия А

Прогноз на матч «Фиорентина» - «Ювентус»

Турнирное положение

Свернуть

После 27 туров «Рома» занимают 7-е место, а «Кальяри» - 14-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер28187363-2761
2. Наполи28186445-2360
3. Аталанта28177463-2658
4. Ювентус281313245-2552
5. Лацио28156750-3651
6. Болонья281311444-3450
7. Рома28137843-3046
8. Фиорентина28136943-3045
9. Милан28128842-3244
10. Удинезе281171035-3840
11. Торино28811933-3435
12. Дженоа287111026-3632
13. Комо28781334-4429
14. Кальяри28681428-4326
15. Верона28821828-5826
16. Лечче28671520-4625
17. Парма28591434-4824
18. Эмполи284101423-4522
19. Венеция283101523-4219
20. Монца28281823-4814

Прогноз на матч

Свернуть

После возвращения на пост главного тренера Клаудио Раньери болельщики «Ромы» начали забывать, что такое поражения. Но на неделе римляне крайне обидно проиграли в Бильбао, уступив местному «Атлетику» дорогу в четвертьфинал Лиги Европы. Поверить, что столичный клуб потерпит второе поражение за неделю крайне сложно, да и ближайший соперник, признаем, не самый сложный.

«Кальяри» демонстрирует довольно качественный футбол, но выше головы команде Давиде Никола не прыгнуть. Общий уровень исполнителей не позволяет красно-синим ставить высокие задачи. Зацепить очки в матчах с более статусными противниками «Кальяри» способен, но поставить этот процесс на поток нет никакой возможности.

У гостей довольно скромный показатель результативности (ровно один усредненный гол за игру), соответствующий занимаемому командой месту в турнирной таблице. Вполне резонным представляется предположение, что в воскресенье «Рома» одержит на своем поле победу, не пропустив при этом ни одного мяча.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом событий на «Олимпико» можно на сайтах некоторых официальных букмекерских контор. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Рома»:  Челик (травма)

«Кальяри»: Лувумбу (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Кальяри»:

Позиция«Рома»

«Кальяри»

Позиция

Вратарь99. Свилар

25. Каприле

Вратарь

Защитник15. Хуммельс

33. Оберт

Защитник

Защитник23. Манчини

6. Луперто

Защитник

Защитник5. Н'Дика

26. Мина

Защитник

Полузащитник3. Анхелиньо

28. Цаппа

Защитник

Полузащитник 2. Ренш

14. Дейола

Полузащитник

Полузащитник 4. Кристанте

29. Макумбу 

Полузащитник 

Полузащитник16. Паредес

19. Цортеа

Полузащитник

Полузащитник35. Бальданце

10. Виола

Полузащитник

Полузащитник21. Дибала

9. Коман

Нападающий

Нападающий11. Довбик

91. Пикколи

Нападающий

Главный тренерКлаудио Раньери

Давиде Никола

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты PARI оценивают шансы «Ромы» на победу коэффициентом 1.50. Заключить пари на ничью можно за 4.20, а на выигрыш гостей - за солидные 6.90.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Рома» - «Кальяри»?

Наиболее вероятным исходом аналитики называют победу римлян со счетом 1:0 или 2:0. Удачная ставка на любой из этих вариантов будет семикратно увеличена букмекером. 

Где бесплатно смотреть матч «Рома» - «Кальяри»?

Следить за ходом событий на «Олимпико» можно на сайтах некоторых официальных букмекерских контор. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

Кто выиграет чемпионат Италии?

Тройка главных претендентов на трофей от PARI выглядит так:

«Интер» - 1.60

«Наполи» - 3.05

«Аталанта» - 8.50

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров