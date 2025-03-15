Рома - Кальяри, 16 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

После возвращения на пост главного тренера Клаудио Раньери болельщики «Ромы» начали забывать, что такое поражения. Но на неделе римляне крайне обидно проиграли в Бильбао, уступив местному «Атлетику» дорогу в четвертьфинал Лиги Европы. Поверить, что столичный клуб потерпит второе поражение за неделю крайне сложно, да и ближайший соперник, признаем, не самый сложный.

«Кальяри» демонстрирует довольно качественный футбол, но выше головы команде Давиде Никола не прыгнуть. Общий уровень исполнителей не позволяет красно-синим ставить высокие задачи. Зацепить очки в матчах с более статусными противниками «Кальяри» способен, но поставить этот процесс на поток нет никакой возможности.

У гостей довольно скромный показатель результативности (ровно один усредненный гол за игру), соответствующий занимаемому командой месту в турнирной таблице. Вполне резонным представляется предположение, что в воскресенье «Рома» одержит на своем поле победу, не пропустив при этом ни одного мяча.