Рома - Кальяри, 16 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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В воскресенье в Риме местная «Рома» принимает «Кальяри». После досадного вылета из Лиги Европы, где команда Клаудио Раньери не смогла в первом раунде плей-офф пройти «Атлетик», римляне имеют возможность извиниться перед своими болельщиками за не самую удачную еврокубковую кампанию. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на стадионе «Олимпико».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Рома» (Рим)
16.03.2025, ВС
«Кальяри» (Кальяри)
|П1 - 1.50
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Турнир: чемпионат Италии, 29-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный судья: Марко Пиччинини
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рома»
|45
|29
|24
|160-116
|«Кальяри»
|24
|29
|45
|116-160
Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.03.2025
|«Атлетик»
3:1
«Рома»
Лига Европы
|09.03.2025
|«Эмполи»
0:1
«Рома»
Серия А
|06.03.2025
|«Рома»
2:1
«Атлетик»
Лига Европы
|02.03.2025
|«Рома»
2:1
«Комо»
Серия А
|24.02.2025
|«Рома»
4:0
«Монца»
Серия А
Последние пять игр «Кальяри»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2025
|«Кальяри»
1:1
«Дженоа»
Серия А
|02.03.2025
|«Болонья»
2:1
«Кальяри»
Серия А
|23.02.2025
|«Кальяри»
0:1
«Ювентус»
Серия А
|15.02.2025
|«Аталанта»
0:0
«Кальяри»
Серия А
|09.02.2025
|«Кальяри»
2:1
«Парма»
Серия А
Последние пять игр «Ромы» и «Кальяри»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
18.08.2024
«Кальяри»
0:0
«Рома»
Серия А
05.02.2024
«Рома»
4:0
«Кальяри»
Серия А
08.10.2023
«Кальяри»
1:4
«Рома»
Серия А
16.01.2022
«Рома»
1:0
«Кальяри»
Серия А
27.10.2021
«Кальяри»
1:2
«Рома»
Серия А
Прогноз на матч «Фиорентина» - «Ювентус»
После 27 туров «Рома» занимают 7-е место, а «Кальяри» - 14-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|28
|18
|7
|3
|63-27
|61
|2. Наполи
|28
|18
|6
|4
|45-23
|60
|3. Аталанта
|28
|17
|7
|4
|63-26
|58
|4. Ювентус
|28
|13
|13
|2
|45-25
|52
|5. Лацио
|28
|15
|6
|7
|50-36
|51
|6. Болонья
|28
|13
|11
|4
|44-34
|50
|7. Рома
|28
|13
|7
|8
|43-30
|46
|8. Фиорентина
|28
|13
|6
|9
|43-30
|45
|9. Милан
|28
|12
|8
|8
|42-32
|44
|10. Удинезе
|28
|11
|7
|10
|35-38
|40
|11. Торино
|28
|8
|11
|9
|33-34
|35
|12. Дженоа
|28
|7
|11
|10
|26-36
|32
|13. Комо
|28
|7
|8
|13
|34-44
|29
|14. Кальяри
|28
|6
|8
|14
|28-43
|26
|15. Верона
|28
|8
|2
|18
|28-58
|26
|16. Лечче
|28
|6
|7
|15
|20-46
|25
|17. Парма
|28
|5
|9
|14
|34-48
|24
|18. Эмполи
|28
|4
|10
|14
|23-45
|22
|19. Венеция
|28
|3
|10
|15
|23-42
|19
|20. Монца
|28
|2
|8
|18
|23-48
|14
После возвращения на пост главного тренера Клаудио Раньери болельщики «Ромы» начали забывать, что такое поражения. Но на неделе римляне крайне обидно проиграли в Бильбао, уступив местному «Атлетику» дорогу в четвертьфинал Лиги Европы. Поверить, что столичный клуб потерпит второе поражение за неделю крайне сложно, да и ближайший соперник, признаем, не самый сложный.
«Кальяри» демонстрирует довольно качественный футбол, но выше головы команде Давиде Никола не прыгнуть. Общий уровень исполнителей не позволяет красно-синим ставить высокие задачи. Зацепить очки в матчах с более статусными противниками «Кальяри» способен, но поставить этот процесс на поток нет никакой возможности.
У гостей довольно скромный показатель результативности (ровно один усредненный гол за игру), соответствующий занимаемому командой месту в турнирной таблице. Вполне резонным представляется предположение, что в воскресенье «Рома» одержит на своем поле победу, не пропустив при этом ни одного мяча.
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Следить за ходом событий на «Олимпико» можно на сайтах некоторых официальных букмекерских контор. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рома»: Челик (травма)
«Кальяри»: Лувумбу (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Кальяри»:
|Позиция
|«Рома»
«Кальяри»
Позиция
|Вратарь
|99. Свилар
25. Каприле
Вратарь
|Защитник
|15. Хуммельс
33. Оберт
Защитник
|Защитник
|23. Манчини
6. Луперто
Защитник
|Защитник
|5. Н'Дика
26. Мина
Защитник
|Полузащитник
|3. Анхелиньо
28. Цаппа
Защитник
|Полузащитник
|2. Ренш
14. Дейола
Полузащитник
|Полузащитник
|4. Кристанте
29. Макумбу
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Паредес
19. Цортеа
Полузащитник
|Полузащитник
|35. Бальданце
10. Виола
Полузащитник
|Полузащитник
|21. Дибала
9. Коман
Нападающий
|Нападающий
|11. Довбик
91. Пикколи
Нападающий
|Главный тренер
|Клаудио Раньери
Давиде Никола
Главный тренер
Эксперты PARI оценивают шансы «Ромы» на победу коэффициентом 1.50. Заключить пари на ничью можно за 4.20, а на выигрыш гостей - за солидные 6.90.
Наиболее вероятным исходом аналитики называют победу римлян со счетом 1:0 или 2:0. Удачная ставка на любой из этих вариантов будет семикратно увеличена букмекером.
Следить за ходом событий на «Олимпико» можно на сайтах некоторых официальных букмекерских контор. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
Тройка главных претендентов на трофей от PARI выглядит так:
«Интер» - 1.60
«Наполи» - 3.05
«Аталанта» - 8.50
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