Андрей Рублев — Флавио Коболли, 24 мая: прогноз на финал турнира в Гамбурге

Похоже, Рублёв не только всерьёз настроен взять титул в Гамбурге, но и готов к этому функционально. Он сам говорит, что после падения в рейтинге необходимо возвращать очки, и турнир в Германии — отличная возможность для этого. Тем более что прогнозировать результаты россиянина на «Ролан Гаррос» непросто.

Коболли, конечно, будет упираться, находясь в шаге от титула, но уж слишком явно он уступает Рублёву в опыте подобных матчей. Пока итальянец заметно сыроват на фоне игроков из первой десятки (или тех, кто недавно там был). Полагаем, что россиянин возьмет свое — пусть и, возможно, в довольно конкурентной борьбе.