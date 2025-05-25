Андрей Рублев — Флавио Коболли, 24 мая: прогноз на финал турнира в Гамбурге

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В субботу, 24 мая, Андрей Рублёв поборется за титул на грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге. Его соперником по решающему матчу будет итальянец Флавио Коболли. Сумеет ли вторая ракетка России взять второй трофей в сезоне?
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Дата / Время: 24.05.2025, не ранее 15:30 по московскому времени
Арена: «Ротербаум», Центральный корт (Гамбург, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom
Андрей Рублёв (27 лет, 17-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Флавио Коболли (23 года, 35-я ракетка мира)
Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть — на грунте. В нынешнем сезоне победил на хардовых соревнованиях в Дохе, дошел до полуфинала в Монпелье, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 15 побед при 11 поражениях. Турнир в Гамбурге выигрывал в 2020-м, а в прошлом сезоне там не выступал.
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Единственный титул на уровне ATP выиграл в нынешнем сезоне — на грунте в Бухаресте. На других турнирах до высоких стадий не доходил, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 13 побед при 12 поражениях. На турнире в Гамбурге выступал ранее только в прошлом сезоне, когда вылетел во втором круге.
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Соперники ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают россиянина фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,42 на его победу и 3,05 на успех итальянца.
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Букмекеры считают, что матч продлится не мене двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,04 на ТБ (22,5) и 1,85 на ТМ (22,5).
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Похоже, Рублёв не только всерьёз настроен взять титул в Гамбурге, но и готов к этому функционально. Он сам говорит, что после падения в рейтинге необходимо возвращать очки, и турнир в Германии — отличная возможность для этого. Тем более что прогнозировать результаты россиянина на «Ролан Гаррос» непросто.
Коболли, конечно, будет упираться, находясь в шаге от титула, но уж слишком явно он уступает Рублёву в опыте подобных матчей. Пока итальянец заметно сыроват на фоне игроков из первой десятки (или тех, кто недавно там был). Полагаем, что россиянин возьмет свое — пусть и, возможно, в довольно конкурентной борьбе.
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