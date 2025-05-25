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24 мая 8:03ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Андрей Рублев — Флавио Коболли, 24 мая: прогноз на финал турнира в Гамбурге

Россиянин в шаге от второго титула в сезоне
Александр Бокулёв

В субботу, 24 мая, Андрей Рублёв поборется за титул на грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге. Его соперником по решающему матчу будет итальянец Флавио Коболли. Сумеет ли вторая ракетка России взять второй трофей в сезоне?

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Дата / Время: 24.05.2025, не ранее 15:30 по московскому времени

Арена: «Ротербаум», Центральный корт (Гамбург, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom

Турнирная сетка

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Андрей Рублёв (27 лет, 17-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:4, 6:3
  • 2-й круг: Юстин Энгель (Германия) — 6:3, 7:5
  • 1/4 финала: Лучано Дардери (Италия) — 6:1, 3:6, 6:3
  • 1/2 финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — 6:1, 6:4

Флавио Коболли (23 года, 35-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Виталий Сачко (Украина) — 5:7, 6:2, 6:2
  • 2-й круг: Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 5) — 6:4, 7:5
  • 1/4 финала: Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 7:6 (7:4), 6:0
  • 1/2 финала: Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 2:6, 7:5, 6:4

Андрей Рублёв

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Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть — на грунте. В нынешнем сезоне победил на хардовых соревнованиях в Дохе, дошел до полуфинала в Монпелье, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 15 побед при 11 поражениях. Турнир в Гамбурге выигрывал в 2020-м, а в прошлом сезоне там не выступал.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Флавио Коболли

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Единственный титул на уровне ATP выиграл в нынешнем сезоне — на грунте в Бухаресте. На других турнирах до высоких стадий не доходил, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 13 побед при 12 поражениях. На турнире в Гамбурге выступал ранее только в прошлом сезоне, когда вылетел во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры считают россиянина фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,42 на его победу и 3,05 на успех итальянца.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

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Букмекеры считают, что матч продлится не мене двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,04 на ТБ (22,5) и 1,85 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа РублёваПобеда КоболлиТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,423,052,041,85

Прогноз и ставка

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Похоже, Рублёв не только всерьёз настроен взять титул в Гамбурге, но и готов к этому функционально. Он сам говорит, что после падения в рейтинге необходимо возвращать очки, и турнир в Германии — отличная возможность для этого. Тем более что прогнозировать результаты россиянина на «Ролан Гаррос» непросто. 

Коболли, конечно, будет упираться, находясь в шаге от титула, но уж слишком явно он уступает Рублёву в опыте подобных матчей. Пока итальянец заметно сыроват на фоне игроков из первой десятки (или тех, кто недавно там был). Полагаем, что россиянин возьмет свое — пусть и, возможно, в довольно конкурентной борьбе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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