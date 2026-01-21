Жайме Фария – Андрей Рублев, 21 января: прогноз на второй круг Australian Open

Партнерский проект
В среду, 21 января, во втором круге Открытого чемпионата Австралии сойдутся 14-я ракетка мира Андрей Рублев и Жайме Фария, который занимает 151-ю строчку. 22-летний португалец не отличался прорывными результатами, но, может, на этом турнире он созрел для сенсации?
Дата / Время: 21.01.2026, не ранее 03:30 по московскому времени
Арена: Мельбурн Парк, Корт имени Маргарет Корт (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Андрей Рублев (28 лет, 14-я ракетка мира, 13-й номер посева)
Жайме Фария (22 года, 151-я ракетка мира, Q)
Победитель этого матча выходит на сильнейшего в паре Франсиско Серундуло (Аргентина, 18) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
У португальца пока нет титулов уровня ATP. Своего лучшего места в рейтинге он достиг, когда поднялся на 87-ю строчку в феврале 2025-го. Это ему удалось как раз после Australian Open, где он вышел во второй круг, победив россиянина Павла Котова на старте. С турнира его выбил Новак Джокович. После австралийского «Шлема» он также дошел до четвертьфинала на грунтовом турнире ATP-500 в Рио. На остальных мэйджорах Фария вылетал в первых кругах.
На счету россиянина 17 титулов в одиночном разряде, из которых два «Мастерса». Последний выигранный турнир – ATP-500 в Дохе. Максимальный рейтинг Рублева – пятое место, текущий – 14-е. На Australian Open россиянин трижды доходил до четвертьфинала. В прошлом году он вылетел в первом круге молодой звезды Жоао Фонсеки.
Это будет первый матч соперников.
Эксперты «БЕТСИТИ» выставили Рублева фаворитом встречи, предложив за его победу коэффициент 1,11. Победа Фарии оценивается в 6,60.
БК «БЕТСИТИ» установил минимальный тотал по геймам на уровне 31,5. За ТБ дают коэффициент 1,60, за ТМ - 2,20.
В тренерском штабе Рублева с апреля находится Марат Сафин - двукратный чемпион ТБШ, включая Australian Open-2005. В прошлом году после Австралии Рублев на остальных мэйджорах дошел до четвертого круга, дважды сыграл четвертьфиналы на «Мастерсах» и закончил год на 16-й позиции. Эти результаты сильно хуже, чем в лучшие годы. Однако в первом круге AO-2026 он уверенно разобрался с неприятным для себя соперником Маттео Арнальди.
Португалец уверенно выиграл три матча квалификации и победил в первом круге игрока конца первой сотни. Но за свою карьеру он не отличался прорывными результатами и громкими апсетами. Фария может довести какой-то из сетов до тай-брейка, но Рублев должен закрывать в трех.