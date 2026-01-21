Жайме Фария – Андрей Рублев, 21 января: прогноз на второй круг Australian Open

В среду, 21 января, во втором круге Открытого чемпионата Австралии сойдутся 14-я ракетка мира Андрей Рублев и Жайме Фария, который занимает 151-ю строчку. 22-летний португалец не отличался прорывными результатами, но, может, на этом турнире он созрел для сенсации?

Дата / Время: 21.01.2026, не ранее 03:30 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк, Корт имени Маргарет Корт (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player