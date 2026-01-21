Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 января 12:22ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Жайме Фария – Андрей Рублев, 21 января: прогноз на второй круг Australian Open

Квалифаер заставит россиянина понервничать?
Валентин Васильев
Источник: ATP
Источник: ATP

В среду, 21 января, во втором круге Открытого чемпионата Австралии сойдутся 14-я ракетка мира Андрей Рублев и Жайме Фария, который занимает 151-ю строчку. 22-летний португалец не отличался прорывными результатами, но, может, на этом турнире он созрел для сенсации?

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Дата / Время: 21.01.2026, не ранее 03:30 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк, Корт имени Маргарет Корт (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

Андрей Рублев (28 лет, 14-я ракетка мира, 13-й номер посева)

  • 1-й круг: Маттео Арнальди – 6:4, 6:2, 6:3

Жайме Фария (22 года, 151-я ракетка мира, Q)

  • 1-й круг: Александр Блокс – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Победитель этого матча выходит на сильнейшего в паре Франсиско Серундуло (Аргентина, 18) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)

Жайме Фария

Свернуть

У португальца пока нет титулов уровня ATP. Своего лучшего места в рейтинге он достиг, когда поднялся на 87-ю строчку в феврале 2025-го. Это ему удалось как раз после Australian Open, где он вышел во второй круг, победив россиянина Павла Котова на старте. С турнира его выбил Новак Джокович. После австралийского «Шлема» он также дошел до четвертьфинала на грунтовом турнире ATP-500 в Рио. На остальных мэйджорах Фария вылетал в первых кругах.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Андрей Рублев

Свернуть

На счету россиянина 17 титулов в одиночном разряде, из которых два «Мастерса». Последний выигранный турнир – ATP-500 в Дохе. Максимальный рейтинг Рублева – пятое место, текущий – 14-е. На Australian Open россиянин трижды доходил до четвертьфинала. В прошлом году он вылетел в первом круге молодой звезды Жоао Фонсеки.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Это будет первый матч соперников.

Ставки на исход

Свернуть

Эксперты «БЕТСИТИ» выставили Рублева фаворитом встречи, предложив за его победу коэффициент 1,11. Победа Фарии оценивается в 6,60.

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Ставки на тоталы

Свернуть

БК «БЕТСИТИ» установил минимальный тотал по геймам на уровне 31,5. За ТБ дают коэффициент 1,60, за ТМ - 2,20.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа ФарииПобеда РублеваТБ (31,5)ТМ (31,5)
«БЕТСИТИ»6,601,111,602,20

Прогноз и ставка

Свернуть

В тренерском штабе Рублева с апреля находится Марат Сафин - двукратный чемпион ТБШ, включая Australian Open-2005. В прошлом году после Австралии Рублев на остальных мэйджорах дошел до четвертого круга, дважды сыграл четвертьфиналы на «Мастерсах» и закончил год на 16-й позиции. Эти результаты сильно хуже, чем в лучшие годы. Однако в первом круге AO-2026 он уверенно разобрался с неприятным для себя соперником Маттео Арнальди.

Португалец уверенно выиграл три матча квалификации и победил в первом круге игрока конца первой сотни. Но за свою карьеру он не отличался прорывными результатами и громкими апсетами. Фария может довести какой-то из сетов до тай-брейка, но Рублев должен закрывать в трех.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer38 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer160 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё