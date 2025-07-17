Андрей Рублев — Алекс Эрнандес, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Лос-Кабосе

17 июля свой дебютный матч на турнире в мексиканском Лос-Кабосе проведет первый номер посева - Андрей Рублев. Россиянин был освобожден от участия в первом раунде, а во втором его соперником станет местный теннисист - Алекс Эрнандес, занимающий 493-ю строчку в рейтинге АТР. Присматриваемся к привлекательным котировкам букмекеров.

Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 04:00 по московскому времени

Арена: «Дельмар Интернешнл Скул»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Андрей Рублев (27 лет, 10-я ракетка мира)

1-й круг: освобожден

Алекс Эрнандес (26 лет, 493-я ракетка мира)