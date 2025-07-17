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15 июля 11:49ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Андрей Рублев — Алекс Эрнандес, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Лос-Кабосе

У 10-й ракетки мира явно проходной соперник
Руслан Ипполитов

17 июля свой дебютный матч на турнире в мексиканском Лос-Кабосе проведет первый номер посева - Андрей Рублев. Россиянин был освобожден от участия в первом раунде, а во втором его соперником станет местный теннисист - Алекс Эрнандес, занимающий 493-ю строчку в рейтинге АТР. Присматриваемся к привлекательным котировкам букмекеров.

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Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 04:00 по московскому времени

Арена: «Дельмар Интернешнл Скул»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Андрей Рублев (27 лет, 10-я ракетка мира)

  • 1-й круг: освобожден

Алекс Эрнандес (26 лет, 493-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Таро Дэниэл (Япония, 151) — 3:6, 7:5, 6:4

Андрей Рублев (Россия)

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Олимпийский чемпион-2020 в миксте. Победитель 17 турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. Наивысшее место в мировом рейтинге - 5. В текущем сезоне выиграл 20 матчей, потерпев 15 поражений. Финалист турниров в Гамбурге (грунт) и Дохе (хард). Полуфиналист турнира в Монпелье (хард). Четвертьфиналист турнира в Роттердаме (хард). На «Ролан Гаррос» дошел до четвертого круга, в котором уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру. На Australian Open выбыл после первого матча. На Уимблдоне в 4-м круге уступил второй ракетке мира - Карлосу Алькарасу.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Алекс Эрнандес (Мексика)

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Профессионал с 2016 года. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 493. Побед на турнирах АТР на своем счету не имеет. Мексиканский турнир - первый турнир АТР в сезоне, в котором теннисист принимает участие.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Раньше соперники на кортах не встречались никогда.

Ставки на исход

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БК FONBET не сомневается в разгромной победе россиянина, что выражено в коэффициентах. Вероятность победы Рублева оценена мизерным коэффициентом 1,03. Успешная ставка на Эрнандеса обещает расчет пари по кричащему коэффициенту 13.00.

Ставки на тотал

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Тотал больше 17.5 можно взять за 1.85. Тотал меньше 17.5 предложен с кэфом 1,95

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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 Победа РублеваПобеда ЭрнандесаТБ 17.5ТМ 17.5
FONBET13,001,031.851.95

Прогноз и ставка

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Вряд ли встреча игрока из топ-10 мирового рейтинга с теннисистом, замыкающим пятую сотню АТР, сулит интригу. Разница лишь в том, сколько геймов россиянин позволит взять мексиканцу. Эрнандесу в первом матче на турнире здорово помогли трибуны, заставившие его сражаться после проигранного первого сета. Вряд ли публика, которая несомненно будет шумно поддерживать своего соотечественника, сможет стать серьезной проблемой для Андрея. А вот на руку Хуану Пабло подобная атмосфера точно может сыграть.

Почти нет сомнений, что Рублев победит уверенно в двух сетах. Но несколько своих подач Эрнандес взять на домашнем корте способен. Наш выбор тотал геймов в матче больше 17.5. 

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