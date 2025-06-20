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19 июня 14:14ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Хольгер Руне — Роберто Баутиста-Агут, 20 июня: прогноз на четвертьфинал турнира в Лондоне

Битва поколений
Руслан Ипполитов

20 июня в четвертьфинале лондонского турнира встретятся Хольгер Руне и Роберто Баутиста-Агут. Занимающий место в первой десятке мирового рейтинга датчанин годится 37-летнему испанцу в сыновья, но именно он будет фаворитом предстоящей встречи. Присматриваемся к привлекательным котировкам букмекеров перед началом матча.

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Дата / Время: 20.06.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: «Квинз Клаб» (Лондон, Англия)

Прямая трансляция: Трансляцию матча можно найти на порталах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

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Хольгер Руне (22 года, 9-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Кристофер Оконнелл (Австралия, 82) — 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Маккензи Макдональд (США, 99) — 2:6, 6:1, 6:1

Роберто Баутиста-Агут (37 лет, 51-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Нуну Боржеш (Португалия, 41) — 6:7, 7:5, 6:4
  • 2-й круг: Якуб Меншик (Чехия, 19) — 3:6, 6:3, 7:5

Хольгер Руне

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За пять лет профессиональной карьеры 22-летний теннисист уже успел побывать на 4-й строчке рейтинга АТР и выиграть 5 титульных матчей. В текущем сезоне датчанин побеждал в Барселоне (грунт) и играл в финале Индиан-Уэллса (хард). На «Ролан Гаррос» сошел с дистанции в 4-м круге, а на Australian Open показал идентичный результат. Всего в сезоне провел 32 матча (20 побед - 12 поражений).

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Роберто Баутиста-Агут

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За 20 лет в профессиональном теннисе испанец 12 раз побеждал в одиночных разрядах турниров АТР. В этом году на «Ролан Гаррос» Роберто вылетел после первого же матча, а на Australian Open так же не смог преодолеть первый раунд. В сезоне У Баутисты-Агута 7 побед и 15 проигрышей в 22 матчах. Лишь дважды в 2025 году спортсмен проходил на турнирах дальше второго круга, когда он выходил в четвертьфиналы в Гамбурге (Грунт). Второй раз случился на текущем турнире в Лондоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет уже четвертый матч датчанина и испанца. Все предыдущие встречи выигрывал Руне. Последний очный поединок состоялся совсем недавно. В конце мая Хольгер выбил опытного соперника в первом раунде «Ролан Гаррос» (грунт).

Ставки на исход

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В рейтинге соперников разделяет более 40 строчек. Не удивительно, что букмекеры считают шансы датчанина на победу более высокими. PARI предлагает весьма скромный коэффициент 1,34 на успех Хольгера Руне. На выигрыш Баутисты-Агута можно поставить за солидные 3.25.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Ставки на тоталы

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Аналитики PARI предлагают коэффициенты 1,83 на ТБ (22,5) и 1,98 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI

Коэффициенты букмекеров

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 Победа РунеПобеда Баутисты-АгутаТБ (22,5)ТМ (22,5)
PARI1,343,251,831,98

Прогноз и ставка

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В предыдущем раунде Руне заставил здорово понервничать своих болельщиков, отдав первый сет (2:6) 99-й ракетке мира Маккензи Макдональду, но затем испанец просто вынес американца, позволив тому взять лишь по гейму в каждом из последующих сетов. Имя фаворита предстоящей встречи очевидно, но Баутиста-Агута может приготовить сюрпризы для соперника из топ-10 АТР.

Роберто 37, но самая успешная стадия его карьеры пришлась на последние 10 лет. Все победы на турнирах пришлись именно на этот временной отрезок, да и максимальное место в рейтинге (9) он занял в возрасте уже за 30. Но взять хотя бы сет у статусного противника испанцу будет затруднительно. Справиться с мощными ударами навылет и четкой реализацией брейк-пойнтов, демонстрируемыми датчанином в предыдущей игре в Лондоне, у Баутисты-Агуты практически нет шансов.

Остается лишь гадать, насколько уверенной выйдет победа фаворита. Рискнем предположить, что фору в 3,5 гейма испанец обеспечить сможет. PARI предлагает двукратное увеличение номинала ставки на такой вариант. Не станем проходить мимо.

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