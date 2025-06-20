Хольгер Руне — Роберто Баутиста-Агут, 20 июня: прогноз на четвертьфинал турнира в Лондоне

В предыдущем раунде Руне заставил здорово понервничать своих болельщиков, отдав первый сет (2:6) 99-й ракетке мира Маккензи Макдональду, но затем испанец просто вынес американца, позволив тому взять лишь по гейму в каждом из последующих сетов. Имя фаворита предстоящей встречи очевидно, но Баутиста-Агута может приготовить сюрпризы для соперника из топ-10 АТР.

Роберто 37, но самая успешная стадия его карьеры пришлась на последние 10 лет. Все победы на турнирах пришлись именно на этот временной отрезок, да и максимальное место в рейтинге (9) он занял в возрасте уже за 30. Но взять хотя бы сет у статусного противника испанцу будет затруднительно. Справиться с мощными ударами навылет и четкой реализацией брейк-пойнтов, демонстрируемыми датчанином в предыдущей игре в Лондоне, у Баутисты-Агуты практически нет шансов.

Остается лишь гадать, насколько уверенной выйдет победа фаворита. Рискнем предположить, что фору в 3,5 гейма испанец обеспечить сможет. PARI предлагает двукратное увеличение номинала ставки на такой вариант. Не станем проходить мимо.