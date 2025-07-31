Елена Рыбакина — Жаклин Кристиан, 1 августа: прогноз на матч турнира в Монреале

Безусловно, Рыбакина — спортсменка более высокого уровня. Она качественно выступила в Вашингтоне и в Монреале пока удерживает хорошую форму. Срывы никуда не делись, но всё же сомнений в выходе казахстанки в четвертый круг почти нет.

Впрочем, Кристиан не выглядит настолько безнадежным аутсайдером, как рисуют букмекеры. В нынешнем сезоне она регулярно навязывает борьбу топовым соперницам на харде. Да и терять румынке, как говорится, нечего — возможно, психологическое преимущество будет именно на её стороне.

Резюмируя, рискнем предположить, что Рыбакина пройдет дальше, но затратит на это не мене 18 геймов.