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31 июля 12:48ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Елена Рыбакина — Жаклин Кристиан, 1 августа: прогноз на матч турнира в Монреале

Первая ракетка Казахстана в борьбе за четвертый круг
Александр Бокулёв

В ночь на пятницу, 1 августа, по московскому времени Елена Рыбакина сыграет в третьем круге хардового турнира WTA 1000 в Монреале с румынкой Жаклин Кристиан. Чем завершится противостояние первых ракеток Казахстана и Румынии?

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Дата / Время: 01.08.2025, не ранее 03:00 по московскому времени

Арена: Uniprix Stadium, Центральный корт (Монреаль, Канада)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

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Елена Рыбакина (26 лет, 12-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Хейли Баптист (США) — 6:4, 6:3

Жаклин Кристиан (27 лет, 52-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Марина Стакушич (Канада) — 2:6, 6:2, 6:2
  • 2-й круг: Линда Носкова (Чехия, 20) — 6:3, 6:4

Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Даяна Ястремская (Украина, 30) — Эмма Наварро (США, 8)

Елена Рыбакина

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Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Четыре титула взяла на харде. В нынешнем сезоне стала победительницей грунтового турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби и Вашингтоне. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 34 победы при 14 поражениях. На турнире в Монреале лучший результат показала в 2023-м, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне пропустила эти соревнования.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Жаклин Кристиан

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Не поднималась выше 49-го места в мировом рейтинге и не брала титулов на уровне WTA. В нынешнем сезоне на грунте дошла до финала в Рабате и полуфинала в Яссах. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в третьем круге, на Уимблдоне в первом. Всего в 2025 году одержала 26 побед при 16 поражениях. В турнире в Монреале участвует впервые.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки ранее провели два официальных очных матча. В 2019-м Рыбакина обыграла соперницу на грунте, в 2022-м Кристиан взяла реванш на харде.

Ставки на исход

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Букмекеры считают казахстанку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,13 на её победу и 6,00 на успех румынки.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,96 на ТБ (19,5) и 1,84 на ТМ (19,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа РыбакинойПобеда КристианТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1,136,001,961,84

Прогноз и ставка

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Безусловно, Рыбакина — спортсменка более высокого уровня. Она качественно выступила в Вашингтоне и в Монреале пока удерживает хорошую форму. Срывы никуда не делись, но всё же сомнений в выходе казахстанки в четвертый круг почти нет.

Впрочем, Кристиан не выглядит настолько безнадежным аутсайдером, как рисуют букмекеры. В нынешнем сезоне она регулярно навязывает борьбу топовым соперницам на харде. Да и терять румынке, как говорится, нечего — возможно, психологическое преимущество будет именно на её стороне.

Резюмируя, рискнем предположить, что Рыбакина пройдет дальше, но затратит на это не мене 18 геймов.

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