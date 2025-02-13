Елена Рыбакина — Ига Швентек, 13 февраля: прогноз на четвертьфинал турнира в Дохе

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В четверг, 13 февраля, казахстанка Елена Рыбакина и полька Ига Швёнтек оспорят путевку в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в катарской Дохе. Сумеет ли уроженка Москвы остановить вторую ракетку мира?
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Дата / Время: 13.02.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Khalifa International Tennis and Squash Complex», Grandstand №1 (Доха, Катар)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Елена Рыбакина (25 лет, 7-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Ига Швентек (23 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница восьми турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. На харде взяла четыре титула. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до полуфинала в Абу-Даби, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала десять побед при трех поражениях. В прошлом сезоне на турнире в Дохе дошла до финала, где уступила Швёнтек.
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Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла пять турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 12 титулов взяла на харде. В 2025 году дошла до полуфинала Australian Open, одержала 11 побед при двух поражениях. Турнир в Дохе выигрывала в трех предыдущих сезонах.
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Соперницы провели семь официальных очных матчей. На грунте обе встречи остались за Рыбакиной. На харде казахстанка выиграла два раза, полька — три.
Букмекеры считают Швёнтек фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,47 на её победу и 2,85 на успех Рыбакиной.
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Последний очный матч спортсменок длился 23 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,95 на ТМ (21,5).
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Рыбакина — одна из самых неудобных соперниц для Швёнтек. Однако старт сезона получился для казахстанки сложным: тянется чехарда с тренерами, по-прежнему есть вопросы к здоровью. В Дохе седьмая ракетка в целом выглядит хорошо, но срывы случаются регулярно.
Ключевой момент — первая подача, которая у Рыбакиной на турнире сбоит. Если казахстанка улучшит этот аспект, то появятся осязаемые шансы не только забрать сет, но и одержать итоговую победу.
Впрочем, даже если Швёнтек выиграет в двух сетах, вряд ли это будет разгромом. Шесть из семи её официальных матчей с Рыбакиной длились минимум 20 геймов. Играем соответствующий тотал и сейчас.
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