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13 февраля 6:01ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Елена Рыбакина — Ига Швентек, 13 февраля: прогноз на четвертьфинал турнира в Дохе

Седьмая и вторая ракетки мира
Александр Бокулёв
Рыбакина - Швентек
Рыбакина - Швентек

В четверг, 13 февраля, казахстанка Елена Рыбакина и полька Ига Швёнтек оспорят путевку в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в катарской Дохе. Сумеет ли уроженка Москвы остановить вторую ракетку мира?

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Дата / Время: 13.02.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Khalifa International Tennis and Squash Complex», Grandstand №1 (Доха, Катар)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Елена Рыбакина (25 лет, 7-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Питон Стирнс (США) — 6:2, 6:4
  • 3-й круг: Ребекка Шрамкова (Словакия) — 7:6 (7:1), 6:2

Ига Швентек (23 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Мария Саккари (Греция) — 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Линда Носкова (Чехия) — 6:7 (1:7), 6:4, 6:4

Елена Рыбакина

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Победительница восьми турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. На харде взяла четыре титула. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до полуфинала в Абу-Даби, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала десять побед при трех поражениях. В прошлом сезоне на турнире в Дохе дошла до финала, где уступила Швёнтек.

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Ига Швёнтек

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Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла пять турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 12 титулов взяла на харде. В 2025 году дошла до полуфинала Australian Open, одержала 11 побед при двух поражениях. Турнир в Дохе выигрывала в трех предыдущих сезонах.

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Личные встречи

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Соперницы провели семь официальных очных матчей. На грунте обе встречи остались за Рыбакиной. На харде казахстанка выиграла два раза, полька — три.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Швёнтек фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,47 на её победу и 2,85 на успех Рыбакиной.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок длился 23 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,95 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа РыбакинойПобеда ШвёнтекТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,851,471,931,95

Прогноз и ставка

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Рыбакина — одна из самых неудобных соперниц для Швёнтек. Однако старт сезона получился для казахстанки сложным: тянется чехарда с тренерами, по-прежнему есть вопросы к здоровью. В Дохе седьмая ракетка в целом выглядит хорошо, но срывы случаются регулярно. 

Ключевой момент — первая подача, которая у Рыбакиной на турнире сбоит. Если казахстанка улучшит этот аспект, то появятся осязаемые шансы не только забрать сет, но и одержать итоговую победу.

Впрочем, даже если Швёнтек выиграет в двух сетах, вряд ли это будет разгромом. Шесть из семи её официальных матчей с Рыбакиной длились минимум 20 геймов. Играем соответствующий тотал и сейчас.

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