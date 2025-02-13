Елена Рыбакина — Ига Швентек, 13 февраля: прогноз на четвертьфинал турнира в Дохе

Рыбакина — одна из самых неудобных соперниц для Швёнтек. Однако старт сезона получился для казахстанки сложным: тянется чехарда с тренерами, по-прежнему есть вопросы к здоровью. В Дохе седьмая ракетка в целом выглядит хорошо, но срывы случаются регулярно.

Ключевой момент — первая подача, которая у Рыбакиной на турнире сбоит. Если казахстанка улучшит этот аспект, то появятся осязаемые шансы не только забрать сет, но и одержать итоговую победу.

Впрочем, даже если Швёнтек выиграет в двух сетах, вряд ли это будет разгромом. Шесть из семи её официальных матчей с Рыбакиной длились минимум 20 геймов. Играем соответствующий тотал и сейчас.