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3 января 16:43ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Арина Соболенко — Мирра Андреева, 4 января: прогноз на полуфинал турнира в Брисбене

Главный матч первых соревнований сезона?
Александр Бокулёв

В субботу, 4 января, путевку в финал хардового турнира WTA 500 в Брисбене оспорят белоруска Арина Соболенко и россиянка Мирра Андреева. Кто окажется сильнее в противостоянии первой ракетки мира и одной из главных звезд молодого поколения?

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Дата / Время: 04.01.2025, не ранее 11:30 по московскому времени

Арена: Теннисный центр Квинсленд, Арена Пэта Рафтера (Брисбен, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Арина Соболенко (26 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: -
  • 2-й круг: Рената Сарасуа (Мексика) - 6:4, 6:0
  • 3-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан, 15) - 7:6 (7:2), 6:4
  • 1/4 финала: Мари Боузкова (Чехия) - 6:3, 6:4

Мирра Андреева (17 лет, 16-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: -
  • 2-й круг: Анна Блинкова (Россия) - 6:4, 6:4
  • 3-й круг: Линда Носкова (Чехия, 12) - 6:3, 6:0
  • 1/4 финала: Онс Жабер (Тунис) - 6:4, 7:6 (7:2)

Арина Соболенко

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Победительница 17 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров - Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 15 титулов. В прошлом сезоне на турнире в Брисбене дошла до финала, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

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Мирра Андреева

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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. На турнире в Брисбене выступала год назад и вылетела в четвертьфинале.

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Личные встречи

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Соперницы провели три официальных очных матча на грунте. Два года подряд Соболенко обыгрывала Андрееву в Мадриде, а россиянка одержала победу в четвертьфинале прошлого «Ролан Гаррос».

Ставки на исход

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Букмекеры считают Соболенко явной фавориткой матча. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,36 на её победу и 3,15 на успех Андреевой.

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Ставки на тоталы

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Букмекеры ожидают, что матч продлится менее двух десятков геймов. Компания FONBET дает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,87 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ FONBET

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СоболенкоПобеда АндреевойТБ (21,5)ТМ (21,5)
FONBET1,363,151,931,87

Прогноз и ставка

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Первый турнир сезона - не лучшее время для точных прогнозов, так как кондиции большинства спортсменок неустойчивы, а соревновательный тонус только набирается. При прочих равных Соболенко, разумеется, выглядит номинальной фавориткой. Она гораздо опытнее и пока в Брисбене подтверждает статус первой ракетки мира, не давая всерьез усомниться в своих притязаниях на титул.

Однако Андреева тоже не отдала соперницам ни сета. Вдобавок у россиянки, кажется, теперь напрочь отсутствует комплекс перед авторитетными оппонентками. Ту же Соболенко она уже обыгрывала в прошлом сезоне.

Рискнем предположить, что как минимум в первом сете, когда физических и ментальных сил будет больше, россиянка навяжет серьезную конкуренцию. Ставим на то, что этот отрезок продлится хотя бы десять геймов.

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