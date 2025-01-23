Арина Соболенко — Мирра Андреева, 4 января: прогноз на полуфинал турнира в Брисбене

Первый турнир сезона - не лучшее время для точных прогнозов, так как кондиции большинства спортсменок неустойчивы, а соревновательный тонус только набирается. При прочих равных Соболенко, разумеется, выглядит номинальной фавориткой. Она гораздо опытнее и пока в Брисбене подтверждает статус первой ракетки мира, не давая всерьез усомниться в своих притязаниях на титул.

Однако Андреева тоже не отдала соперницам ни сета. Вдобавок у россиянки, кажется, теперь напрочь отсутствует комплекс перед авторитетными оппонентками. Ту же Соболенко она уже обыгрывала в прошлом сезоне.

Рискнем предположить, что как минимум в первом сете, когда физических и ментальных сил будет больше, россиянка навяжет серьезную конкуренцию. Ставим на то, что этот отрезок продлится хотя бы десять геймов.