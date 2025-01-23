Арина Соболенко — Полина Кудерметова, 5 января: прогноз на финал турнира в Брисбене

Кудерметова уже на старте раскачала WTA-тур. Россиянка через квалификацию пробилась в Брисбене в основную сетку, а затем дошла до первого в карьере финала. Пока для нее это с запасом лучший турнир в жизни, Кудерметова уже обеспечила себе подъем на несколько десятков строчек в мировом рейтинге.

Однако Соболенко приучила к тому, что способна весьма хладнокровно останавливать даже самых куражных соперниц. Белоруска на старте сезона подтверждает статус первой ракетки мира и одной из главных фавориток предстоящего Australian Open. В Брисбене лидер мирового рейтинга не отдала ни сета, и слабо верится в то, что эта серия прервется в финале.

Возможно, Кудерметова на том самом кураже и характере завяжет локальную борьбу, но мастерства и опыта Соболенко, полагаем, хватит для того, чтобы избежать даже 13-го гейма. Ставим на победу белоруски в двух сетах за 12 выигранных геймов.