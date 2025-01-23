Арина Соболенко — Полина Кудерметова, 5 января: прогноз на финал турнира в Брисбене

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В воскресенье, 5 января, Полина Кудерметова впервые сыграет в финале турнира Женской теннисной ассоциации. Россиянка оспорит титул хардовых соревнований WTA 500 в Брисбене с белоруской Ариной Соболенко, возглавляющей мировой рейтинг. Случится ли сенсация?
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Дата / Время: 05.01.2025, не ранее 09:30 по московскому времени
Арена: Теннисный центр Квинсленд, Арена Пэта Рафтера (Брисбен, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Арина Соболенко (26 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Полина Кудерметова (21 год, 107-я ракетка мира)
Победительница 17 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров - Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 15 титулов. В прошлом сезоне на турнире в Брисбене дошла до финала, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.
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Младшая сестра российской теннисистки Вероники Кудерметовой. Ни разу не попадала в топ-100 мирового рейтинга. Впервые дошла до финала турнира WTA. В основную сетку соревнований в Брисбене пробилась через квалификацию.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы не проводили очных матчей на официальном уровне.
Букмекеры считают Соболенко явной фавориткой матча. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,07 на её победу и 10,00 на успех Кудерметовой.
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Букмекеры ожидают, что матч продлится менее двух десятков геймов. Компания PARI дает коэффициенты 1,78 на ТБ (17,5) и 2,04 на ТМ (17,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI
Кудерметова уже на старте раскачала WTA-тур. Россиянка через квалификацию пробилась в Брисбене в основную сетку, а затем дошла до первого в карьере финала. Пока для нее это с запасом лучший турнир в жизни, Кудерметова уже обеспечила себе подъем на несколько десятков строчек в мировом рейтинге.
Однако Соболенко приучила к тому, что способна весьма хладнокровно останавливать даже самых куражных соперниц. Белоруска на старте сезона подтверждает статус первой ракетки мира и одной из главных фавориток предстоящего Australian Open. В Брисбене лидер мирового рейтинга не отдала ни сета, и слабо верится в то, что эта серия прервется в финале.
Возможно, Кудерметова на том самом кураже и характере завяжет локальную борьбу, но мастерства и опыта Соболенко, полагаем, хватит для того, чтобы избежать даже 13-го гейма. Ставим на победу белоруски в двух сетах за 12 выигранных геймов.
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