Регистрация в БК Балтбет — пошаговая инструкция

В Baltbet регистрация занимает минимум времени и удобна тем, что БК предлагает создание аккаунта с помощью банковских идентификаторов и «Госуслуг». Это подходит тем, кто регистрируется в российских БК впервые или имеет начальный статус верификации. С использованием указанного метода вы проходите полное подтверждение личности и получаете доступ к расширенным лимитам.

Теперь вы знаете, как зарегистрироваться в БК Baltbet. Остается внести депозит и начать ставить.