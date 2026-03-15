Арина Соболенко – Елена Рыбакина, 15 марта: прогноз на финал турнира в Индиан-Уэллсе

Соболенко на нынешнем турнире не отдала ни сета и лишь раз дошла до тай-брейка. Но её сетку всё же резонно назвать более простой, чем у Рыбакиной. Чего стоят хотя бы победы казахстанки над Пегулой и Свитолиной, которые получились весьма уверенными. Несмотря на довольно большой объем невынужденных ошибок, действующая чемпионка Australian Open не отдала двум топовым соперницам ни сета.

Похоже, и Соболенко, и Рыбакина находятся в подходящей форме для очередной эффектной дуэли. Их матчи часто получаются интригующими и захватывающими, с переходом инициативы. Есть все основания ждать этого и сейчас. Но интересно также присмотреться к ставке на казахстанку, которая идет номинальным андердогом, хотя имеет преимущество по личным встречам на харде. Пробуем плюсовую фору по геймам через Рыбакину.