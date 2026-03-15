Арина Соболенко – Елена Рыбакина, 15 марта: прогноз на финал турнира в Индиан-Уэллсе

Обновлено:
Классика современного тенниса
Александр Бокулёв

В финале хардового турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе встретятся белоруска Арина Соболенко и казахстанка Елена Рыбакина. В новой версии мирового рейтинга именно они будут на первой и второй строчках соответственно. Чем завершится очередное противостояние двух прим?

Дата / Время: 15.03.2026, не ранее 21:00 по московскому времени

Арена: Indian Wells Tennis Garden, Корт №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Химено Сакацумэ (Япония) – 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:4, 6:1
  • 4-й круг: Наоми Осака (Япония, 16) – 6:2, 6:4
  • 1/4 финала: Виктория Мбоко (Канада, 10) – 7:6 (7:0), 6:4
  • 1/2 финала: Линда Носкова (Чехия, 14) – 6:3, 6:4

Елена Рыбакина (26 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Хейли Баптист (США) – 7:6 (7:5), 2:6, 6:2
  • 3-й круг: Марта Костюк (Украина, 28) – 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Сонай Картал (Великобритания) – 6:4, 4:3, отказ
  • 1/4 финала: Джессика Пегула (США, 5) – 6:1, 7:6 (7:4)
  • 1/2 финала: Элина Свитолина (Украина, 9) – 7:5, 6:4

Арина Соболенко

Победительница 22 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2023 и 2024), а также US Open (2024 и 2025). На харде взяла 19 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла турнир в Брисбене, на Australian Open дошла до финала. Всего в 2026 г. одержала 16 побед при одном поражении. На турнире в Индиан-Уэллсе уже повторила лучшие результаты 2023 и 2025 гг., когда проигрывала в финалах.

Елена Рыбакина

Победительница 12 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022 и последнего Australian Open. Семь титулов взяла на харде. В нынешнем сезоне, помимо победы на Australian Open, дошла до четвертьфинала в Брисбене и Дохе. Всего в 2026 г. одержала 17 побед при трех поражениях. Турнир в Индиан-Уэллсе выиграла в 2023 г., а в прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели 15 официальных очных матчей. Соболенко выиграла восемь раз, Рыбакина – семь. Казахстанка все свои победы одержала на харде, белоруска на этом покрытии забрала пять встреч. 

Букмекеры считают фавориткой Соболенко. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,65 на её победу и 2,25 на успех Рыбакиной.

Последний очный матч спортсменок в финале Australian Open продлился 30 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,70 на ТБ (22,5) и 2,02 на ТМ (22,5).

 Победа СоболенкоПобеда РыбакинойТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,652,251,702,02

Соболенко на нынешнем турнире не отдала ни сета и лишь раз дошла до тай-брейка. Но её сетку всё же резонно назвать более простой, чем у Рыбакиной. Чего стоят хотя бы победы казахстанки над Пегулой и Свитолиной, которые получились весьма уверенными. Несмотря на довольно большой объем невынужденных ошибок, действующая чемпионка Australian Open не отдала двум топовым соперницам ни сета.

Похоже, и Соболенко, и Рыбакина находятся в подходящей форме для очередной эффектной дуэли. Их матчи часто получаются интригующими и захватывающими, с переходом инициативы. Есть все основания ждать этого и сейчас. Но интересно также присмотреться к ставке на казахстанку, которая идет номинальным андердогом, хотя имеет преимущество по личным встречам на харде. Пробуем плюсовую фору по геймам через Рыбакину.

