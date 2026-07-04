Роман Сафиуллин – Новак Джокович, 5 июля: прогноз на матч Уимблдона

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Еще несколько месяцев назад карьера Романа Сафиуллина была под угрозой из-за травмы. Но спортсмен вернулся, а на Уимблдоне-2026 уже дошел до четвертого круга. Следующий соперник – Новак Джокович. Сумеет ли россиянин навязать борьбу легендарному сербу?
Дата / Время: 05.07.2026, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Роман Сафиуллин (28 лет, 132-я ракетка мира)
Новак Джокович (39 лет, 8-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Победитель этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшим из пары Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 22)
Не брал титулов на уровне ATP и не поднимался выше 36-й позиции в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне выступал преимущественно на «Челленджерах» и выиграл грунтовые в Оэйраше и Маутхаузене. На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. на уровне ATP одержал три победы при двух поражениях. На Уимблдоне лучший результат показал в 2023 г., когда дошел до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в первом круге.
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Бывшая первая ракетка мира, выиграл 101 турнир на уровне ATP, в том числе восемь травяных. Победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Рекордсмен среди мужчин по числу титулов на турнирах «Большого шлема» (24). В нынешнем сезоне дошел до финала Australian Open, на «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 12 побед при четырех поражениях. Чемпионом Уимблдона становился семь раз (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022), в прошлом сезоне дошел до полуфинала.
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Спортсмены ранее провели три официальных очных матча: два – на харде, один – на грунте. Во всех случаях Джокович выиграл в трех сетах.
Букмекеры считают серба явным фаворитом. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,19 на его победу и 4,70 на успех россиянина.
Все очные матчи спортсменов продлились два сета. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,92 на ТБ (36,5) и 1,88 на ТМ (36,5).
Сафиуллин победил в квалификации, а затем устроил шикарный перформанс в основной сетке. Но у этого есть базовая обратная сторона – много затраченных ресурсов. Эмоциональные и физические ресурсы исчерпаемы, а напротив россиянина в этот раз будет ментальный монстр в лице Джоковича. В Лондоне у серба были проблемы, но в целом он подтверждает топовый уровень. Выдающийся игровой интеллект и опыт помогают Джоковичу и в 39 лет феерить на травяном покрытии.
Впрочем, Ибин и Риндеркнеш зацепили у серба по сету. Не удивимся, если сделает это и Сафиуллин. Уж как минимум россиянин способен конкурировать в каждом сете, пока хватит свежести и интенсивности. Рискнем заиграть ТБ (33,5).