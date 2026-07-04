Роман Сафиуллин – Новак Джокович, 5 июля: прогноз на матч Уимблдона

Еще несколько месяцев назад карьера Романа Сафиуллина была под угрозой из-за травмы. Но спортсмен вернулся, а на Уимблдоне-2026 уже дошел до четвертого круга. Следующий соперник – Новак Джокович. Сумеет ли россиянин навязать борьбу легендарному сербу?

Дата / Время: 05.07.2026, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)

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