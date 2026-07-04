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ГлавнаяПрогнозыРоман Сафиуллин – Новак Джокович, 5 июля: прогноз на матч Уимблдона

Роман Сафиуллин – Новак Джокович, 5 июля: прогноз на матч Уимблдона

Обновлено:
Россиянин проводит прекрасный турнир
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Роман Сафиуллин
  • Новак Джокович
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Еще несколько месяцев назад карьера Романа Сафиуллина была под угрозой из-за травмы. Но спортсмен вернулся, а на Уимблдоне-2026 уже дошел до четвертого круга. Следующий соперник – Новак Джокович. Сумеет ли россиянин навязать борьбу легендарному сербу?

Дата / Время: 05.07.2026, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Роман Сафиуллин (28 лет, 132-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Андрей Рублёв (Россия, 12) – 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12)
  • 2-й круг: Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5)
  • 3-й круг: Жоао Фонсека (Бразилия, 24) – 6:3, 6:3, 6:3

Новак Джокович (39 лет, 8-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: У Ибин (Китай) – 6:4, 5:7, 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Артур Риндеркнеш (Франция, 25) – 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4)

Победитель этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшим из пары Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 22)

Роман Сафиуллин

Не брал титулов на уровне ATP и не поднимался выше 36-й позиции в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне выступал преимущественно на «Челленджерах» и выиграл грунтовые в Оэйраше и Маутхаузене. На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. на уровне ATP одержал три победы при двух поражениях. На Уимблдоне лучший результат показал в 2023 г., когда дошел до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Новак Джокович

Бывшая первая ракетка мира, выиграл 101 турнир на уровне ATP, в том числе восемь травяных. Победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Рекордсмен среди мужчин по числу титулов на турнирах «Большого шлема» (24). В нынешнем сезоне дошел до финала Australian Open, на «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 12 побед при четырех поражениях. Чемпионом Уимблдона становился семь раз (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022), в прошлом сезоне дошел до полуфинала.

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Личные встречи

Спортсмены ранее провели три официальных очных матча: два – на харде, один – на грунте. Во всех случаях Джокович выиграл в трех сетах.

Ставки на исход

Букмекеры считают серба явным фаворитом. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,19 на его победу и 4,70 на успех россиянина.

Ставки на тоталы

Все очные матчи спортсменов продлились два сета. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,92 на ТБ (36,5) и 1,88 на ТМ (36,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СафиуллинаПобеда ДжоковичаТБ (36,5)ТМ (36,5)
WINLINE4,701,191,921,88

Прогноз и ставка

Сафиуллин победил в квалификации, а затем устроил шикарный перформанс в основной сетке. Но у этого есть базовая обратная сторона – много затраченных ресурсов. Эмоциональные и физические ресурсы исчерпаемы, а напротив россиянина в этот раз будет ментальный монстр в лице Джоковича. В Лондоне у серба были проблемы, но в целом он подтверждает топовый уровень. Выдающийся игровой интеллект и опыт помогают Джоковичу и в 39 лет феерить на травяном покрытии. 

Впрочем, Ибин и Риндеркнеш зацепили у серба по сету. Не удивимся, если сделает это и Сафиуллин. Уж как минимум россиянин способен конкурировать в каждом сете, пока хватит свежести и интенсивности. Рискнем заиграть ТБ (33,5).

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