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31 мая 16:05ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Людмила Самсонова — Чжэн Циньвэнь, 1 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Россиянку зря недооценивают букмекеры?
Александр Бокулёв

Людмила Самсонова поборется за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025 года с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Сумеет ли третья ракетка России обыграть представительницу топ-10?

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Дата / Время: 01.06.2025, не ранее 14:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros», Корт имени Сюзанн Ленглен (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Людмила Самсонова (26 лет, 18-я ракетка мира, 19-й номер посева)

  • 1-й круг: Майяр Шериф (Египет) — 7:6 (7:3), 6:2
  • 2-й круг: Лейре Ромеро Гормас (Испания) — 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Даяна Ястремская (Украина) — 6:2, 6:3

Чжэн Циньвэнь (22 года, 7-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:4, 6:3
  • 2-й круг: Эмилиана Аранго (Колумбия) — 6:2, 6:3
  • 3-й круг: Виктория Ванесса Мбоко (Канада) — 6:3, 6:4

Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Аманда Анисимова (США, 16)

Людмила Самсонова

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Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. На грунте не взяла ни одного титула. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до финала в Страсбурге, а на харде пробилась в полуфинал в Аделаиде, в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе, а на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала 17 побед при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Чжэн Циньвэнь

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Олимпийская чемпионка Парижа-2024 и победительница Азиады-2022 в одиночном разряде. Выиграла четыре турнира WTA, в том числе два грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до полуфинала в Риме и четвертьфинала в Чарльстоне, а также пробилась в четвертьфинал на харде в Индиан-Уэллсе и Майами, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в сезоне одержала 16 побед при восьми поражениях. На «Ролан Гаррос» уже повторила лучший результат, показанный в 2022-м. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели пять официальных очных матчей. Единственную встречу на грунте выиграла Циньвэнь. На харде она одержала одну победу, а Самсонова — три.

Ставки на исход

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Букмекеры считают китаянку явной фавориткой матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,30 на её победу и 3,55 на успех россиянки.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 17 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,83 на ТБ (20,5) и 1,98 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СамсоновойПобеда ЦиньвэньТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE3,551,301,831,98

Прогноз и ставка

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В нынешнем сезоне Самсонова регулярно демонстрирует классную форму, пусть она затем и сменяется спадами. Но на «Ролан Гаррос» россиянка как раз в хороших кондициях, и её выход в четвертый круг вкупе с обновлением личного рекорда закономерен. Более того, разница в котировках в предстоящем матче даже выглядит несколько завышенной.

Спору нет, Циньвэнь тоже удерживает классную форму на грунте, но её путь по сетке пока получался довольно будничным. И отнюдь не факт, что нынешнюю Самсонову китаянка способна пройти уверенно и без проблем.

Напротив, полагаем, что россиянка как минимум навяжет качественную борьбу. Да и преимущество по личным встречам на её стороне, пусть и несколько условно, ведь соперницы не играли с позапрошлого сезона. Резюмируя, остановимся на плюсовой форе по геймам через Самсонову.

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