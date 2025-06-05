Людмила Самсонова — Чжэн Циньвэнь, 1 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

В нынешнем сезоне Самсонова регулярно демонстрирует классную форму, пусть она затем и сменяется спадами. Но на «Ролан Гаррос» россиянка как раз в хороших кондициях, и её выход в четвертый круг вкупе с обновлением личного рекорда закономерен. Более того, разница в котировках в предстоящем матче даже выглядит несколько завышенной.

Спору нет, Циньвэнь тоже удерживает классную форму на грунте, но её путь по сетке пока получался довольно будничным. И отнюдь не факт, что нынешнюю Самсонову китаянка способна пройти уверенно и без проблем.

Напротив, полагаем, что россиянка как минимум навяжет качественную борьбу. Да и преимущество по личным встречам на её стороне, пусть и несколько условно, ведь соперницы не играли с позапрошлого сезона. Резюмируя, остановимся на плюсовой форе по геймам через Самсонову.