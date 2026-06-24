Шотландия - Бразилия, 25 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В ночь со среды на четверг по московскому времени на чемпионате мира по футболу 2026 года завершится групповой турнир в четверке C. В Майами сойдутся сборные Шотландии и Бразилии. Британцы еще никогда не выходили в плей-офф на первенствах планеты - удастся ли теперь?
Шотландцы – антирекордсмены мировых первенств: за восемь предыдущих чемпионатов мира им ни разу не удавалось преодолеть групповой барьер. Однако нынешнее поколение под руководством Стива Кларка имеет шансы наконец-то вписать свои имена в историю шотландского футбола.
В первом туре британцы минимально обыграли гаитян. Во втором - с аналогичным счетом уступили непробиваемым марокканцам. Понятно, что всерьез рассчитывать на победу над Бразилией им вряд ли стоит, но при нынешнем регламенте турнира им и ничьей может хватить для квалификации в плей-офф с третьей позиции.
Последние пять матчей сборной Шотландии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.06.2026
|Шотландия
0:1
Марокко
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Гаити
0:1
Шотландия
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Боливия
0:4
Шотландия
Товарищеский матч
|30.05.2026
|Шотландия
4:1
Кюрасао
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Шотландия
0:1
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
Бразильцы натужно стартовали на ЧМ-2026, довольствовавшись только ничьей со сборной Марокко (1:1). Зато во втором туре отвели душу на Гаити. Дубль Куньи и гол Винисиуса уже к перерыву обеспечили фавориту комфортный задел в три мяча, который они без труда трансформировали в крупную победу.
В данном случае скорее уместно говорить о заочном споре бразильцев с марокканцами за первенство в группе, чем о мини-финале за выход в плей-офф с шотландцами.
Последние пять матчей сборной Бразилии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.06.2026
|Бразилия
3:0
Гаити
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Бразилия
1:1
Марокко
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Бразилия
2:1
Египет
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Бразилия
6:2
Панама
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Хорватия
1:3
Бразилия
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Шотландия
|0
|2
|8
|3-16
|Бразилия
|8
|2
|0
|16-3
Ниже представлены три варианта прогноза на матч - от самого очевидного к достаточно рискованному.
Консервативный. Статистика личных матчей выглядит убийственно для шотландцев: ноль побед и всего две ничьи при целых восьми поражениях. В рейтинге ФИФА команды разделяют 36 позиций (42 – 6). Победа латиноамериканцев выглядит самым очевидным исходом этого матча. А самый высокий коэффициент на П2 - 1.32 - дает PARI.
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Сбалансированный. Если шотландцы в последнее время проигрывают, то непременно со счетом 0:1. Таких случаев в 2026 г. набралось уже три (Япония, Кот-д'Ивуар, Марокко). Каким бы ни был турнирный расклад, в авантюрный обмен атаками с бразильцами британцы не ввяжутся - скорее будут терпеливо ждать редкого шанса в обороне. У бразильцев же нет никаких резонов тратить на нужный результат больше сил, чем он того требует. Они им понадобятся в плей-офф.
При такой диспозиции вполне жизнеспособным кажется сочетание двух событий: непроигрыш фаворита при общем количестве голов не более 3.5.
Рискованный. Как уже было сказано выше, ничья может оказаться равноценной победе для Шотландии. Четырех очков для выхода в плей-офф с третьего места должно хватить. Естественно, что британцы будут с самого начала «сушить» игру. Соответственно, вероятность «низа» в Майами возрастает. PARI оценила вероятность тотал меньше 2.5 котировкой 2.05.
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Ожидаемый счет — победа Бразилии 2:0.