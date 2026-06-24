Шотландия - Бразилия, 25 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Ниже представлены три варианта прогноза на матч - от самого очевидного к достаточно рискованному.

Консервативный. Статистика личных матчей выглядит убийственно для шотландцев: ноль побед и всего две ничьи при целых восьми поражениях. В рейтинге ФИФА команды разделяют 36 позиций (42 – 6). Победа латиноамериканцев выглядит самым очевидным исходом этого матча. А самый высокий коэффициент на П2 - 1.32 - дает PARI.

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Сбалансированный. Если шотландцы в последнее время проигрывают, то непременно со счетом 0:1. Таких случаев в 2026 г. набралось уже три (Япония, Кот-д'Ивуар, Марокко). Каким бы ни был турнирный расклад, в авантюрный обмен атаками с бразильцами британцы не ввяжутся - скорее будут терпеливо ждать редкого шанса в обороне. У бразильцев же нет никаких резонов тратить на нужный результат больше сил, чем он того требует. Они им понадобятся в плей-офф.

При такой диспозиции вполне жизнеспособным кажется сочетание двух событий: непроигрыш фаворита при общем количестве голов не более 3.5.