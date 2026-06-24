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ГлавнаяПрогнозыШотландия - Бразилия, 25 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Шотландия - Бразилия, 25 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Британцы снова никуда не выйдут?
Валентин Васильев

Шотландия - Бразилия

Команды

25 июня 2026 (01:00) МСК

Начало

Стадион «Харк Рок»  (Майами, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

2Х + тотал меньше 3.5
Прогноз

1.52
Коэффициент

Матч ЧМ-2026: Шотландия - Бразилия

В ночь со среды на четверг по московскому времени на чемпионате мира по футболу 2026 года завершится групповой турнир в четверке C. В Майами сойдутся сборные Шотландии и Бразилии. Британцы еще никогда не выходили в плей-офф на первенствах планеты - удастся ли теперь?

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline10.005.601.321.772.04
PARI 10.005.701.331.802.02
БЕТСИТИ9.505.701.331.812.02

Шотландия

Шотландцы – антирекордсмены мировых первенств: за восемь предыдущих чемпионатов мира им ни разу не удавалось преодолеть групповой барьер. Однако нынешнее поколение под руководством Стива Кларка имеет шансы наконец-то вписать свои имена в историю шотландского футбола.

В первом туре британцы минимально обыграли гаитян. Во втором - с аналогичным счетом уступили непробиваемым марокканцам. Понятно, что всерьез рассчитывать на победу над Бразилией им вряд ли стоит, но при нынешнем регламенте турнира им и ничьей может хватить для квалификации в плей-офф с третьей позиции. 

Последние пять матчей сборной Шотландии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.06.2026Шотландия

0:1

Марокко

ЧМ-2026

14.06.2026Гаити

0:1

Шотландия

ЧМ-2026

06.06.2026Боливия

0:4

Шотландия

Товарищеский матч

30.05.2026Шотландия

4:1

Кюрасао

Товарищеский матч

31.03.2026Шотландия

0:1

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

Бразилия

Бразильцы натужно стартовали на ЧМ-2026, довольствовавшись только ничьей со сборной Марокко (1:1). Зато во втором туре отвели душу на Гаити. Дубль Куньи и гол Винисиуса уже к перерыву обеспечили фавориту комфортный задел в три мяча, который они без труда трансформировали в крупную победу.

В данном случае скорее уместно говорить о заочном споре бразильцев с марокканцами за первенство в группе, чем о мини-финале за выход в плей-офф с шотландцами. 

Последние пять матчей сборной Бразилии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.06.2026Бразилия

3:0

Гаити

ЧМ-2026

14.06.2026Бразилия

1:1

Марокко

ЧМ-2026

07.06.2026Бразилия

2:1

Египет

Товарищеский матч

01.06.2026Бразилия

6:2

Панама

Товарищеский матч

01.04.2026Хорватия

1:3

Бразилия

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Шотландия0283-16
Бразилия82016-3

Прогнозы на матч

Ниже представлены три варианта прогноза на матч - от самого очевидного к достаточно рискованному. 

Консервативный. Статистика личных матчей выглядит убийственно для шотландцев: ноль побед и всего две ничьи при целых восьми поражениях. В рейтинге ФИФА команды разделяют 36 позиций (42 – 6). Победа латиноамериканцев выглядит самым очевидным исходом этого матча. А самый высокий коэффициент на П2 - 1.32 - дает PARI.    

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Сбалансированный. Если шотландцы в последнее время проигрывают, то непременно со счетом 0:1. Таких случаев в 2026 г. набралось уже три (Япония, Кот-д'Ивуар, Марокко). Каким бы ни был турнирный расклад, в авантюрный обмен атаками с бразильцами британцы не ввяжутся - скорее будут терпеливо ждать редкого шанса в обороне. У бразильцев же нет никаких резонов тратить на нужный результат больше сил, чем он того требует. Они им понадобятся в плей-офф.

При такой диспозиции вполне жизнеспособным кажется сочетание двух событий: непроигрыш фаворита при общем количестве голов не более 3.5.

Рискованный. Как уже было сказано выше, ничья может оказаться равноценной победе для Шотландии. Четырех очков для выхода в плей-офф с третьего места должно хватить. Естественно, что британцы будут с самого начала «сушить» игру. Соответственно, вероятность «низа» в Майами возрастает. PARI оценила вероятность тотал меньше 2.5 котировкой 2.05.

Прогноз на точный счет

Winline в пятикратном размере выплатит выигрыш по удачным пари на сухую победу Бразилии с разницей в два мяча. Там же можно бесплатно посмотреть матч в прямом эфире. 

Ожидаемый счет — победа Бразилии 2:0.

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