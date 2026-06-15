Шотландия - Марокко, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Несмотря на разные результаты, сборные Шотландии и Марокко успешно стартовали на чемпионате мира по футболу. В ночь с пятницы на субботу по московскому времени они сразятся между собой. Предлагаем ознакомиться с лучшими предложениями легальных букмекеров на игру в Фоксборо.
Шотландцы являются рекордсменами по количеству невыходов из группы на чемпионате мира. За восемь предыдущих ЧМ они ни разу не квалифицировались в плей-офф. У нынешнего поколения сборников и Стива Кларка есть реальный шанс вписать свои имена в анналы национального футбола. Первый шаг к преодолению «заколдованного» барьера они сделали, обыграв в первом туре гаитян. Учитывая, что в третьем матче британцам играть с безоговорочным фаворитом группы, именно встреча с Марокко приобретает для них решающее значение.
Последние пять матчей сборной Шотландии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.06.2026
|Гаити
0:1
Шотландия
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Боливия
0:4
Шотландия
Товарищеский матч
|30.05.2026
|Шотландия
4:1
Кюрасао
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Шотландия
0:1
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Шотландия
0:1
Япония
Товарищеский матч
На старте ЧМ-2026 марокканцы довели свою впечатляющую беспроигрышную серию до очередной круглой цифры - 30. Даже с учетом технической победы в финале Кубка африканских наций над Сенегалом результаты «Атласских львов» внушают уважение. Даже Бразилии, одному из фаворитов первенства планеты, они сумели навязать свою игру, добившись стратегически выгодной ничьей.
В рейтинге ФИФА Марокко занимает высокое восьмое место, Шотландия - 43-е.
Последние пять матчей сборной Марокко:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.06.2026
|Бразилия
1:1
Марокко
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Марокко
1:1
Норвегия
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Марокко
4:0
Мадагаскар
Товарищеский матч
|26.05.2026
|Марокко
5:0
Бурунди
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Марокко
2:1
Парагвай
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Бразилия
|0
|0
|1
|0-3
|Австралия
|1
|0
|0
|3-0
Ниже представлены три варианта прогноза на матч - от самого очевидного к достаточно рискованному.
Консервативный. Если даже бразильцы не сумели оборвать выдающуюся серию марокканцев, шотландцам это тем более будет тяжело сделать. Двойной шанс в пользу африканской сборной выглядит практически верным вариантом, а наибольший коэффициент на 2Х предлагает БЕТСИТИ (1.18).
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Сбалансированный. Обе команды мало пропускают. У шотландцев этот показатель за последние 10 матчей составляет один гол за игру, у марокканцев - 0.40. Так что голевой феерии в Фоксборо не предвидится. Тотал меньше 2.5 выглядит в этой паре вполне реальным исходом.
Рискованный. Шотландцы к началу лета разыгрались: по четыре мяча забили Кюрасао и Боливии, пускай и минимально, но обыграли сборную Гаити. Прицел ребята Стива Кларка настроили. Марокканцы поражали чужие ворота в девяти из 10 матчей. Так что обмен голами тут не выглядит заведомо нереализуемым сценарием. PARI оценила его вероятность котировкой 2.12.
Из последних шести матчей марокканцев половина завершилась со счетом 1:1. Эксперты букмекерских компаний считают, что тенденция может сохраниться.
Ожидаемый счет — 1:1.
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