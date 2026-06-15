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ГлавнаяПрогнозыШотландия - Марокко, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Шотландия - Марокко, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Такой мировой рекорд британцев точно не радует
Валентин Васильев

Шотландия - Марокко

Команды

20 июня 2026 (01:00) МСК

Начало

Стадион «Джиллетт»  (Фоксборо, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Тотал меньше 2.5
Прогноз

1.64
Коэффициент

Матч ЧМ-2026: Шотландия - Марокко

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Несмотря на разные результаты, сборные Шотландии и Марокко успешно стартовали на чемпионате мира по футболу. В ночь с пятницы на субботу по московскому времени они сразятся между собой. Предлагаем ознакомиться с лучшими предложениями легальных букмекеров на игру  в Фоксборо.

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline4.903.501.722.161.64
PARI 5.103.601.752.251.65
БЕТСИТИ5.003.601.752.231.67

Шотландия

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Шотландцы являются рекордсменами по количеству невыходов из группы на чемпионате мира. За восемь предыдущих ЧМ они ни разу не квалифицировались в плей-офф. У нынешнего поколения сборников и Стива Кларка есть реальный шанс вписать свои имена в анналы национального футбола. Первый шаг к преодолению  «заколдованного» барьера они сделали, обыграв в первом туре гаитян. Учитывая, что в третьем матче британцам играть с безоговорочным фаворитом группы, именно встреча с Марокко приобретает для них решающее значение. 

Последние пять матчей сборной Шотландии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.06.2026Гаити

0:1

Шотландия

ЧМ-2026

06.06.2026Боливия

0:4

Шотландия

Товарищеский матч

30.05.2026Шотландия

4:1

Кюрасао

Товарищеский матч

31.03.2026Шотландия

0:1

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

27.03.2026Шотландия

0:1

Япония

Товарищеский матч

Марокко

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На старте ЧМ-2026 марокканцы довели свою впечатляющую беспроигрышную серию до очередной круглой цифры - 30. Даже с учетом технической победы в финале Кубка африканских наций над Сенегалом результаты «Атласских львов» внушают уважение. Даже Бразилии, одному из фаворитов первенства планеты, они сумели навязать свою игру, добившись стратегически выгодной ничьей. 

В рейтинге ФИФА Марокко занимает высокое восьмое место, Шотландия - 43-е.

Последние пять матчей сборной Марокко:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.06.2026Бразилия

1:1

Марокко

ЧМ-2026

07.06.2026Марокко

1:1

Норвегия

 Товарищеский матч

02.06.2026Марокко

4:0

Мадагаскар

 Товарищеский матч

26.05.2026Марокко

5:0

Бурунди

 Товарищеский матч

31.03.2026Марокко

2:1

Парагвай

 Товарищеский матч

Личные встречи

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История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Бразилия0010-3
Австралия1003-0

Прогнозы на матч

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Ниже представлены три варианта прогноза на матч - от самого очевидного к достаточно рискованному. 

Консервативный. Если даже бразильцы не сумели оборвать выдающуюся серию марокканцев, шотландцам это тем более будет тяжело сделать. Двойной шанс в пользу африканской сборной выглядит практически верным вариантом, а наибольший коэффициент на 2Х предлагает БЕТСИТИ (1.18).

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Сбалансированный. Обе команды мало пропускают. У шотландцев этот показатель за последние 10 матчей составляет один гол за игру, у марокканцев - 0.40. Так что голевой феерии в Фоксборо не предвидится. Тотал меньше 2.5 выглядит в этой паре вполне реальным исходом.

Рискованный. Шотландцы к началу  лета разыгрались: по четыре мяча забили Кюрасао и Боливии, пускай и минимально, но обыграли сборную Гаити. Прицел ребята Стива Кларка настроили. Марокканцы поражали чужие ворота в девяти из 10 матчей. Так что обмен голами тут не выглядит заведомо нереализуемым сценарием.  PARI оценила его вероятность котировкой 2.12.

Прогноз на точный счет

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Из последних шести матчей марокканцев половина завершилась со счетом 1:1. Эксперты букмекерских компаний считают, что тенденция может сохраниться.

Ожидаемый счет — 1:1.

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