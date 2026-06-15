Шотландия - Марокко, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Ниже представлены три варианта прогноза на матч - от самого очевидного к достаточно рискованному.

Консервативный. Если даже бразильцы не сумели оборвать выдающуюся серию марокканцев, шотландцам это тем более будет тяжело сделать. Двойной шанс в пользу африканской сборной выглядит практически верным вариантом, а наибольший коэффициент на 2Х предлагает БЕТСИТИ (1.18).

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Сбалансированный. Обе команды мало пропускают. У шотландцев этот показатель за последние 10 матчей составляет один гол за игру, у марокканцев - 0.40. Так что голевой феерии в Фоксборо не предвидится. Тотал меньше 2.5 выглядит в этой паре вполне реальным исходом.