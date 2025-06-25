Сиэтл Саундерс - ПСЖ, 23 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Клубный чемпион Европы мощно стартовал в США, забив четыре безответных мяча в ворота далеко не слабого «Атлетико», но затем неожиданно оступился. Победа «Ботафого» над «ПСЖ» разогрела интригу в группе B. Парижане-то в плей-офф наверняка выйдут, но за второй пропуск в следующий раунд разгорелась ожесточенная борьба, в которой мадридский топ отнюдь не фаворит.

Очевидно, что «Сиэтл» парижане обыграют. Любой другой исход в этой паре станет мегасенсацией. Вопрос в размере этой победы. Скорее всего команде Луиса Энрике хватит выигрыша с любым счетом для решения задачи-минимум на турнир. Но поражение от бразильцев наверняка задело самолюбие европейцев. В другой ситуации они могли бы снисходительно отнестись к хозяевам поля, но не в этой. Полагаем, что в третьем туре фаворит не допустит расслабленности, и мячи будут влетать только в сетку одной команды - понятно какой.