Сиэтл Саундерс - ПСЖ, 23 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В понедельник, 23 июня, определятся участники 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу от группы B. Вопреки прогнозам, «Пари Сен-Жермен» еще не обеспечил себе выход в плей-офф, но с высокой степенью вероятности сделает это в Сиэтле. Несмотря на огромную разницу в классе соперников, даже в игре фаворита с андердогом можно найти интересные варианты для пари. О них ниже.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Сиэтл Саундерс» (Сиэтл, США)
23.06.2025, Пн
22:00 МСК
ПСЖ (Париж, Франция)
|П1 - 15.00
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа B, 3-й тур
Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США)
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее команды не встречались.
Последние пять игр «Сиэтла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.06.2025
|«Сиэтл»
1:3
«Атлетико»
Клубный чемпионат мира
|16.06.2025
|«Ботафого»
2:1
«Сиэтл»
Клубный ЧМ
|09.06.2025
|«Ванкувер»
3:0
«Сиэтл»
МЛС
|02.06.2025
|«Сиэтл»
2:3
«Миннесота»
МЛС
|29.05.2025
|«Сиэтл»
1:0
«Сан-Диего»
МЛС
Последние пять игр ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.06.2025
|ПСЖ
0:1
«Ботафого»
Клубный чемпионат мира
|15.06.2025
|ПСЖ
4:0
«Атлетико»
Клубный чемпионат мира
|31.05.2025
|ПСЖ
5:0
«Интер»
Лига чемпионов
|24.05.2025
|ПСЖ
3:0
«Реймс»
Кубок Франции
|17.05.2025
|ПСЖ
3:1
«Осер»
Лига 1
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ботафого
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|2. ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|4-1
|3
|3. Атлетико
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|4. Сиэтл Саундерс
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Клубный чемпион Европы мощно стартовал в США, забив четыре безответных мяча в ворота далеко не слабого «Атлетико», но затем неожиданно оступился. Победа «Ботафого» над «ПСЖ» разогрела интригу в группе B. Парижане-то в плей-офф наверняка выйдут, но за второй пропуск в следующий раунд разгорелась ожесточенная борьба, в которой мадридский топ отнюдь не фаворит.
Очевидно, что «Сиэтл» парижане обыграют. Любой другой исход в этой паре станет мегасенсацией. Вопрос в размере этой победы. Скорее всего команде Луиса Энрике хватит выигрыша с любым счетом для решения задачи-минимум на турнир. Но поражение от бразильцев наверняка задело самолюбие европейцев. В другой ситуации они могли бы снисходительно отнестись к хозяевам поля, но не в этой. Полагаем, что в третьем туре фаворит не допустит расслабленности, и мячи будут влетать только в сетку одной команды - понятно какой.
Потери
«Сиэтл»: Ким, Арриола, Моррис, Андраде (все - травмы)
ПСЖ: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Ботафого»:
|Позиция
|«Сиэтл»
|ПСЖ
|Позиция
|Вратарь
|24. Фрай
|39. Сафонов
|Вратарь
|Защитник
|16. Ролдан
|25. Мендеш
|Защитник
|Защитник
|20. Хи
|51. Пачо
|Защитник
|Защитник
|25. Раген
|5. Маркиньос
|Защитник
|Защитник
|5. Толо
|2. Хакими
|Защитник
|Полузащитник
|7. Рольдан
|87. Невеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Варгас
|17. Витинья
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Феррейра
|8. Руис
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Русняк
|7. Кварацхелия
|Нападающий
|Нападающий
|77. Кент
|14. Дуэ
|Нападающий
|Нападающий
|19. Мусовски
|10. Дембеле
|Нападающий
|Главный тренер
|Бриан Шметцер
|Луис Энрике
|Главный тренер
|Букмекер
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Игры в Сиэтле покажет в прямом эфире Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
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|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
БК PARI установила коэффициент 1.18 на победу парижан. В случае победы американцев контора выплатит вознаграждение за сыгравшую ставку в 15-кратном размере. Заключить пари на ничью можно за 7.40.
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Коэффициент 1.44 за тотал больше 2.5 обещает результативную игру в Сиэтле.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.00 - предлагается на победу европейцев со счетом 2:0 и 3:0.
Российский вратарь пока не провел в США ни минуты. Игра с явным аутсайдером - подходящий повод для Луиса Энрике провести ротацию, в том числе на последнем рубеже. Хвичу же, напротив, тренер может поберечь перед плей-офф.