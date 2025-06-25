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22 июня 7:57ГлавнаяНовостиФутболКлубный чемпионат мира

Сиэтл Саундерс - ПСЖ, 23 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Сильнейший клуб Европы не пощадит хозяев поля
Валентин Васильев

В понедельник, 23 июня, определятся участники 1/8 финала  клубного чемпионата мира по футболу от группы B. Вопреки прогнозам, «Пари Сен-Жермен» еще не обеспечил себе выход в плей-офф, но с высокой степенью вероятности сделает это в Сиэтле. Несмотря на огромную разницу в классе соперников, даже в игре фаворита с андердогом можно найти интересные варианты для пари. О них ниже. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сиэтл Саундерс» (Сиэтл, США) 

23.06.2025, Пн

22:00 МСК

ПСЖ (Париж, Франция)

П1 - 15.00

Х - 7.40

П2 - 1.18

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа B, 3-й тур

Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США)

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

Последние пять игр «Сиэтла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.06.2025«Сиэтл»

1:3

«Атлетико»

Клубный чемпионат мира

16.06.2025«Ботафого»

2:1

«Сиэтл»

Клубный ЧМ

09.06.2025«Ванкувер»

3:0

«Сиэтл»

МЛС

02.06.2025«Сиэтл»

2:3

«Миннесота»

МЛС

29.05.2025«Сиэтл»

1:0

«Сан-Диего»

МЛС

Последние пять игр ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.06.2025ПСЖ

0:1

«Ботафого»

Клубный чемпионат мира

15.06.2025ПСЖ

4:0

«Атлетико»

Клубный чемпионат мира

31.05.2025ПСЖ

5:0

«Интер»

Лига чемпионов

24.05.2025ПСЖ

3:0

«Реймс»

Кубок Франции

17.05.2025ПСЖ

3:1

«Осер»

Лига 1

Группы

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Группа B

КомандаИВНПМО
1. Ботафого22003-16
2. ПСЖ21014-13
3. Атлетико21013-53
4. Сиэтл Саундерс20022-50

Прогноз на матч

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Клубный чемпион Европы мощно стартовал в США, забив четыре безответных мяча в ворота далеко не слабого «Атлетико», но затем неожиданно оступился. Победа «Ботафого» над «ПСЖ» разогрела интригу в группе B.   Парижане-то в плей-офф наверняка выйдут, но за второй пропуск в следующий раунд разгорелась ожесточенная борьба, в которой мадридский топ отнюдь не фаворит.

Очевидно, что «Сиэтл» парижане обыграют. Любой другой исход в этой паре станет мегасенсацией. Вопрос в размере этой победы. Скорее всего команде Луиса Энрике хватит выигрыша с любым счетом для решения задачи-минимум на турнир. Но поражение от бразильцев наверняка задело самолюбие европейцев. В другой ситуации они могли бы снисходительно отнестись к хозяевам поля, но не в этой. Полагаем, что в третьем туре фаворит не допустит расслабленности, и мячи будут влетать только в сетку одной команды - понятно какой.

Составы команд

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Потери

«Сиэтл»: Ким, Арриола, Моррис, Андраде (все - травмы)

ПСЖ: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Ботафого»:

Позиция«Сиэтл»ПСЖПозиция
Вратарь24. Фрай39. СафоновВратарь
Защитник16. Ролдан25. МендешЗащитник
Защитник20. Хи51. ПачоЗащитник
Защитник25. Раген5. МаркиньосЗащитник
Защитник5. Толо2. ХакимиЗащитник
Полузащитник 7. Рольдан87. НевешПолузащитник 
Полузащитник 18. Варгас17. ВитиньяПолузащитник 
Полузащитник9. Феррейра8. РуисПолузащитник
Нападающий11. Русняк7. КварацхелияНападающий
Нападающий77. Кент14. ДуэНападающий
Нападающий19. Мусовски10. ДембелеНападающий
Главный тренерБриан ШметцерЛуис ЭнрикеГлавный тренер

Бонусы на матч

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Трансляции

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Игры в Сиэтле покажет в прямом эфире Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила коэффициент 1.18 на победу парижан. В случае победы американцев контора выплатит вознаграждение за сыгравшую ставку в 15-кратном размере. Заключить пари на ничью можно за 7.40.

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Вопросы и ответы

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Будет ли много голов в матче «Сиэтл» - ПСЖ?

Коэффициент 1.44 за тотал больше 2.5 обещает результативную игру в Сиэтле.

С каким счетом завершится матч «Сиэтл» - ПСЖ?

В линии на точный счет самый низкий  коэффициент - 7.00 - предлагается на победу европейцев со счетом 2:0 и 3:0.

Будут ли играть Сафонов и Кварацхелия?

Российский вратарь пока не провел в США ни минуты. Игра с явным аутсайдером - подходящий повод для Луиса Энрике провести ротацию, в том числе на последнем рубеже. Хвичу же, напротив, тренер может поберечь перед плей-офф. 

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