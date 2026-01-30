Дэн Хукер – Бенуа Сен-Дени, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В ночь на воскресенье, 1 февраля, пройдет турнир UFC 325 в Австралии. Бой между французом Бенуа Сен-Дени и новозеландцем Дэном Хукером станет соглавным событием карда. Оцениваем шансы спортсменов и подбираем оптимальную ставку на противостояние.
Хукер
Сен-Дени
Новая Зеландия
Страна
Франция
35
Возраст
30
37
Бои
20
24 (11 / 7 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
16 (5 / 11 / 0)
13 (3 / 4/ 6)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (2/ 0 / 1)
6
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
8
183
Рост (см)
180
191
Размах рук (см)
185
108
Размах ног (см)
101,6
Начал выступления на родине, в Окленде. В дебютном поединке задушил на первой минуте соотечественника Майкла Тейлора. В июле 2011-го, спустя два года после старта профессиональной карьеры, завоевал пояс FC South Pacific в легком весе.
До перехода в UFC стал чемпионом AFK, проведя две успешные защиты титула. В главном промоушене мира также стартовал с победы, одолев Иан Энтвисл нокаутом. За восемь последующих лет принял участие в более чем 20 боях, но ни разу не заполучил титульный шанс. В своем последнем выступлении проиграл первому номеру рейтинга легкого веса Арману Царукяну - новозеландец сдался после применения удушающего приема (ручной треугольник).
В восьмилетнем возрасте начал заниматься дзюдо. Во время службы в первом полку десантников морской пехоты освоил кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу. Дебют в профессиональных ММА состоялся в феврале 2019 года под эгидой промоушена Lions FC.
Первый бой в UFC провел в октябре 2021-го, уступив бразильцу Элизеу Залески дос Сантосу в полусреднем дивизионе. В дальнейшем сосредоточился на выступлениях в легком весе. После смены дивизиона одержал пять побед подряд, причем все бои завершились досрочно. Актуальный рекорд француза составляет 16-3.
Не совсем понятно, за какие заслуги имя Хукера оказалось в списке ко-мэйн ивента второго номерного турнира UFC в 2026 г. Новозеландец проиграл практически всем топ-бойцам дивизиона - его финишировали Чендлер, Махачев, Аллен. В конце прошлого года с ним играючи расправился Царукян.
Полагаем, единственный шанс Дэна в предстоящем поединке - попробовать потягаться с Сен-Дени в стойке и найти возможность для нанесения нокаутирующего удара. Эту опасность прекрасно осознает француз, поэтому, вероятнее всего, затащит оппонента в партер, где продемонстрирует свои борцовские навыки. Большинство побед Сен-Дени одержал именно сабмишнами. Хукер, в свою очередь, никогда не отличался защитой от переводов на землю. Считаем, перспективно обратить внимание на победу Сен-Дени приемом за коэффициент 2,24 по БК PARI.
Второй номерной турнир года состоится на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия). Шоу стартует в ночь на воскресенье, 1 февраля, в 01:00 по московскому времени. Поединки главного карда начнутся ориентировочно в 05:00 мск. Сен-Дени и Хукер выйдут в октагон примерно в 06:30 мск.
Прямая трансляция турнира UFC 325 будет доступна в специализированном сервисе UFC Fight Pass по платной подписке. Кроме того, бои в прямом эфире покажут легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей), а также канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы