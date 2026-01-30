Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



29 января 20:17ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Дэн Хукер – Бенуа Сен-Дени, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ждем досрочное завершение боя?
Валентин Васильев
Источник: UFC
Источник: UFC

В ночь на воскресенье, 1 февраля, пройдет турнир UFC 325 в Австралии. Бой между французом Бенуа Сен-Дени и новозеландцем Дэном Хукером станет соглавным событием карда. Оцениваем шансы спортсменов и подбираем оптимальную ставку на противостояние.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Статистика

Свернуть

Хукер

 

Сен-Дени

Новая Зеландия

Страна

Франция

35

Возраст

30

37

Бои

20

24 (11 / 7 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

16 (5 / 11 / 0)

13 (3 / 4/ 6)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (2/ 0 / 1)

6

Место в рейтинге легкого дивизиона UFC

8

183

Рост (см)

180

191

Размах рук (см)

185

108

Размах ног (см)

101,6

Дэн Хукер

Свернуть

Начал выступления на родине, в Окленде. В дебютном поединке задушил на первой минуте соотечественника Майкла Тейлора. В июле 2011-го, спустя два года после старта профессиональной карьеры, завоевал пояс FC South Pacific в легком весе.

До перехода в UFC стал чемпионом AFK, проведя две успешные защиты титула. В главном промоушене мира также стартовал с победы, одолев Иан Энтвисл нокаутом. За восемь последующих лет принял участие в более чем 20 боях, но ни разу не заполучил титульный шанс. В своем последнем выступлении проиграл первому номеру рейтинга легкого веса Арману Царукяну - новозеландец сдался после применения удушающего приема (ручной треугольник).

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Бенуа Сен-Дени

Свернуть

В восьмилетнем возрасте начал заниматься дзюдо. Во время службы в первом полку десантников морской пехоты освоил кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу. Дебют в профессиональных ММА состоялся в феврале 2019 года под эгидой промоушена Lions FC. 

Первый бой в UFC провел в октябре 2021-го, уступив бразильцу Элизеу Залески дос Сантосу в полусреднем дивизионе. В дальнейшем сосредоточился на выступлениях в легком весе. После смены дивизиона одержал пять побед подряд, причем все бои завершились досрочно. Актуальный рекорд француза составляет 16-3.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ХукераПобеда Сен-ДениДосрочное завершениеПолный бой
PARI3,661,301,472,57

Прогноз на бой

Свернуть

Не совсем понятно, за какие заслуги имя Хукера оказалось в списке ко-мэйн ивента второго номерного турнира UFC в 2026 г. Новозеландец проиграл практически всем топ-бойцам дивизиона - его финишировали Чендлер, Махачев, Аллен. В конце прошлого года с ним играючи расправился Царукян.

Полагаем, единственный шанс Дэна в предстоящем поединке - попробовать потягаться с Сен-Дени в стойке и найти возможность для нанесения нокаутирующего удара. Эту опасность прекрасно осознает француз, поэтому, вероятнее всего, затащит оппонента в партер, где продемонстрирует свои борцовские навыки. Большинство побед Сен-Дени одержал именно сабмишнами. Хукер, в свою очередь, никогда не отличался защитой от переводов на землю. Считаем, перспективно обратить внимание на победу Сен-Дени приемом за коэффициент 2,24 по БК PARI.

Полный кард, где смотреть бой Хукер - Сен-Дени

Свернуть

Второй номерной турнир года состоится на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия). Шоу стартует в ночь на воскресенье, 1 февраля, в 01:00 по московскому времени. Поединки главного карда начнутся ориентировочно в 05:00 мск. Сен-Дени и Хукер выйдут в октагон примерно в 06:30 мск.

Прямая трансляция турнира UFC 325 будет доступна в специализированном сервисе UFC Fight Pass по платной подписке. Кроме того, бои в прямом эфире покажут легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей), а также канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Александр Волкановски (Австралия) Диего Лопес (Бразилия). Полулегкий вес. Бой за титул;
  • Дэн Хукер (Новая Зеландия) Бенуа Сен-Дени (Франция). Легкий вес;
  • Рафаэль Физиев (Азербайджан) – Маурисио Руффи (Бразилия). Легкий вес;
  • Тай Туйваса (Австралия) – Таллисон Тейшейра (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Куиллан Салкиллд (Австралия) – Джейми Малларки (Австралия). Легкий вес;

Прелимы

  • Джуниор Тафа (Австралия) – Билли Элекана (США). Полутяжелый вес;
  • Кэмерон Роустон (Австралия) – Коди Брандейдж (США). Средний вес;
  • Джейкоб Малкун (Австралия) – Торрез Фини (США). Средний вес;
  • Джонатан Микаллеф (Австралия) – Обан Эллиотт (Уэльс). Полусредний вес;
  • Каан Офли (Австралия) – Йи Жа (Китай). Полулегкий вес;
  • Ким Сан Ву (Южная Корея) – Дом Мар Фан (Австралия). Легкий вес;
  • Кейитиро Накамура (Япония) – Себастьян Шаллай (Австралия). Полулегкий вес;
  • Сулан Ранбо (Китай) – Лоуренс Луи (Австралия). Легчайший вес;
  • Аарон Тау (Новая Зеландия) – Намсрай Батбаяр (Монголия). Наилегчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 12 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё