Дэн Хукер – Бенуа Сен-Дени, 1 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Начал выступления на родине, в Окленде. В дебютном поединке задушил на первой минуте соотечественника Майкла Тейлора. В июле 2011-го, спустя два года после старта профессиональной карьеры, завоевал пояс FC South Pacific в легком весе.

До перехода в UFC стал чемпионом AFK, проведя две успешные защиты титула. В главном промоушене мира также стартовал с победы, одолев Иан Энтвисл нокаутом. За восемь последующих лет принял участие в более чем 20 боях, но ни разу не заполучил титульный шанс. В своем последнем выступлении проиграл первому номеру рейтинга легкого веса Арману Царукяну - новозеландец сдался после применения удушающего приема (ручной треугольник).