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Сенегал – Ирак, 26 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
У обеих команд нет очков после двух туров
Александр Бокулёв

Сенегал – Ирак

Команды

26 июня 2026 (22:00) МСК

Начало

Стадион «Бимо Филд» (Торонто, Канада)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Тотал голов больше 2,5
Прогноз

1,52
Коэффициент

PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Сенегал – Ирак
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Сенегал – Ирак

Эти национальные команды попали в группу I вместе с Францией и Норвегией, которым проиграли. Таким образом, европейские сборные уже гарантировали себе участие в плей-офф, а в очном матче оспорят первое место. А вот сенегальцам и иракцам предстоит побороться за итоговую третью позицию, которая при наличии трех очков оставляет шансы на попадание в 1/16 финала.

Турнирная таблица

После второго тура положение в группе I таково:

МестоКомандаИВНПМячиОчки
1🇫🇷Франция22006-16
2🇳🇴Норвегия22007-36
3🇸🇳Сенегал20023-60
4🇮🇶Ирак20021-70

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline1,236,6012,001,512,46
PARI1,236,5012,501,502,50
БЕТСИТИ1,226,9012,501,522,50

Сенегал

Сборная Сенегала в третий раз подряд выступает на чемпионате мира. В 2022 г. команда вышла в 1/8 финала, но её лучшим результатом остается четвертьфинал на ЧМ-2002. На континентальном уровне сенегальцы в последние годы входят в число наиболее стабильных команд. В 2019 г. они выиграли серебро Кубка африканских наций, а через пару лет взяли титул. Минувшей зимой сенегальцы вновь победили в финале, но спустя несколько месяцев результат скандального матча изменили и засчитали команде техническое поражение в пользу Марокко. Продолжаются судебные разбирательства.

ЧМ-2026 сенегальцы встретили на 15-й позиции в рейтинге ФИФА – второй результат среди африканских команд. Но оба матча с представителями УЕФА завершились поражениями – 1:3 от Франции и 2:3 от Норвегии. В первой встрече у сенегальцев забил Ибраим Мбайе, во второй дубль оформил Исмаила Сарр.

Последние пять матчей сборной Сенегала:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.06.2026Норвегия

3:2

Сенегал

ЧМ-2026

16.06.2026Франция

3:1

Сенегал

ЧМ-2026

10.06.2026Саудовская Аравия

0:0

Сенегал

Товарищеский матч

31.05.2026США

3:2

Сенегал

Товарищеский матч

31.03.2026Сенегал

3:1

Гамбия

Товарищеский матч

Ирак

Сборная Ирака второй раз в истории и впервые за 40 лет пробилась на чемпионат мира по футболу. Она забрала путевку через межконтинентальные стыковые матчи благодаря победе над Боливией. На азиатском уровне иракцы в последние годы не слишком выделяются. После победы в Кубке Азии в 2007 г. лучшим результатом стало четвертое место в 2015 г. При этом в рейтинге ФИФА сборная Ирака идет седьмой из своей конфедерации – на общей 57-й позиции.

В первом туре команда сумела забить Норвегии усилиями Аймена Хуссейна, но в итоге всё же крупно проиграла – 1:4. Следом вновь случился разгром – 0:3 от Франции в матче, прерванном на два часа из-за грозы.

Последние пять матчей сборной Ирака:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.06.2026Франция

3:0

Ирак

ЧМ-2026

17.06.2026Ирак

1:4

Норвегия

ЧМ-2026

10.06.2026Ирак

0:2

Венесуэла

Товарищеский матч

04.06.2026Испания

1:1

Ирак

Товарищеский матч

29.05.2026Ирак

1:0

Андорра

Товарищеский матч

Личные встречи

Ранее сборные Сенегала и Ирака не проводили очных матчей на официальном или товарищеском уровне.

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Сенегала и Ирака: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Квартет I многие болельщики и эксперты нарекли группой «смерти». Было понятно, что в полной мере это должно сработать для сборной Ирака, и два её крупных поражения не удивляют. А вот сенегальцы перед стартом выглядели достойными соперниками для Франции и Норвегии, что в целом подтвердилось. Впрочем, несмотря на оказанное сопротивление, африканская команда тоже потерпела два подряд поражения.

Но в третьем туре, полагаем, сборная Сенегала прервет эту серию. Как и Франция с Норвегией, она явно превосходит иракцев в классе. У сенегальцев гораздо более сильный подбор исполнителей с явным акцентом на атаку. Любой результат, кроме поражения сборной Ирака, будет большой сенсацией, так что играем П1.

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Сбалансированный. Уже упомянутый акцент сенегальцев на атаку приводит к результативному футболу. Они забили и Франции, и Норвегии, но сами пропустили по три раза. Баланса между обороной и нападением всё-таки не хватает, а на общей цельности команды сказываются и неспортивные факторы – скандал с долгами перед футболистами и туманностью вокруг контракта главного тренера.

При таких вводных мы вправе ждать очередной «верховой» матч в группе I, тем более что сенегальцам необходимо добиваться как можно более хорошей разницы голов. А сборная Ирака, несмотря на насыщенную линию обороны, в защите на уровне чемпионата мира всё же не тянет.

Рискованный. В данном случае самый очевидный вариант – совместить два прошлых маркета. Ждем победу сборной Сенегала при минимум трех забитых мячах с обеих сторон.

Прогноз на точный счет

Варианты с результативным футболом и тем более разгромами в данной линии сулят высокие коэффициенты. И в предстоящем матче очевидных опций нет. Даже «сухая» победа сенегальцев не читается наверняка, ведь они лишились основного вратаря, а при огромной нацеленности на атаку могут подарить шансы сопернику. 

Не удивит, если один гол иракцы вымучат, пока их не покинут силы. А в итоге сенегальцы, лучше подготовленные физически и технически, всё-таки доведут дело до разгрома. Пробуем победу африканской команды со счетом 4:1 с коэффициентом 16,00 от PARI.

Ожидаемый счет – 4:1 в пользу сборной Сенегала.

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