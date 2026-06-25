Сенегал – Ирак, 26 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Эти национальные команды попали в группу I вместе с Францией и Норвегией, которым проиграли. Таким образом, европейские сборные уже гарантировали себе участие в плей-офф, а в очном матче оспорят первое место. А вот сенегальцам и иракцам предстоит побороться за итоговую третью позицию, которая при наличии трех очков оставляет шансы на попадание в 1/16 финала.
После второго тура положение в группе I таково:
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|🇫🇷Франция
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|2
|🇳🇴Норвегия
|2
|2
|0
|0
|7-3
|6
|3
|🇸🇳Сенегал
|2
|0
|0
|2
|3-6
|0
|4
|🇮🇶Ирак
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Сборная Сенегала в третий раз подряд выступает на чемпионате мира. В 2022 г. команда вышла в 1/8 финала, но её лучшим результатом остается четвертьфинал на ЧМ-2002. На континентальном уровне сенегальцы в последние годы входят в число наиболее стабильных команд. В 2019 г. они выиграли серебро Кубка африканских наций, а через пару лет взяли титул. Минувшей зимой сенегальцы вновь победили в финале, но спустя несколько месяцев результат скандального матча изменили и засчитали команде техническое поражение в пользу Марокко. Продолжаются судебные разбирательства.
ЧМ-2026 сенегальцы встретили на 15-й позиции в рейтинге ФИФА – второй результат среди африканских команд. Но оба матча с представителями УЕФА завершились поражениями – 1:3 от Франции и 2:3 от Норвегии. В первой встрече у сенегальцев забил Ибраим Мбайе, во второй дубль оформил Исмаила Сарр.
Последние пять матчей сборной Сенегала:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.06.2026
|Норвегия
3:2
Сенегал
ЧМ-2026
|16.06.2026
|Франция
3:1
Сенегал
ЧМ-2026
|10.06.2026
|Саудовская Аравия
0:0
Сенегал
Товарищеский матч
|31.05.2026
|США
3:2
Сенегал
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Сенегал
3:1
Гамбия
Товарищеский матч
Сборная Ирака второй раз в истории и впервые за 40 лет пробилась на чемпионат мира по футболу. Она забрала путевку через межконтинентальные стыковые матчи благодаря победе над Боливией. На азиатском уровне иракцы в последние годы не слишком выделяются. После победы в Кубке Азии в 2007 г. лучшим результатом стало четвертое место в 2015 г. При этом в рейтинге ФИФА сборная Ирака идет седьмой из своей конфедерации – на общей 57-й позиции.
В первом туре команда сумела забить Норвегии усилиями Аймена Хуссейна, но в итоге всё же крупно проиграла – 1:4. Следом вновь случился разгром – 0:3 от Франции в матче, прерванном на два часа из-за грозы.
Последние пять матчей сборной Ирака:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.06.2026
|Франция
3:0
Ирак
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Ирак
1:4
Норвегия
ЧМ-2026
|10.06.2026
|Ирак
0:2
Венесуэла
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Испания
1:1
Ирак
Товарищеский матч
|29.05.2026
|Ирак
1:0
Андорра
Товарищеский матч
Ранее сборные Сенегала и Ирака не проводили очных матчей на официальном или товарищеском уровне.
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Сенегала и Ирака: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Квартет I многие болельщики и эксперты нарекли группой «смерти». Было понятно, что в полной мере это должно сработать для сборной Ирака, и два её крупных поражения не удивляют. А вот сенегальцы перед стартом выглядели достойными соперниками для Франции и Норвегии, что в целом подтвердилось. Впрочем, несмотря на оказанное сопротивление, африканская команда тоже потерпела два подряд поражения.
Но в третьем туре, полагаем, сборная Сенегала прервет эту серию. Как и Франция с Норвегией, она явно превосходит иракцев в классе. У сенегальцев гораздо более сильный подбор исполнителей с явным акцентом на атаку. Любой результат, кроме поражения сборной Ирака, будет большой сенсацией, так что играем П1.
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Сбалансированный. Уже упомянутый акцент сенегальцев на атаку приводит к результативному футболу. Они забили и Франции, и Норвегии, но сами пропустили по три раза. Баланса между обороной и нападением всё-таки не хватает, а на общей цельности команды сказываются и неспортивные факторы – скандал с долгами перед футболистами и туманностью вокруг контракта главного тренера.
При таких вводных мы вправе ждать очередной «верховой» матч в группе I, тем более что сенегальцам необходимо добиваться как можно более хорошей разницы голов. А сборная Ирака, несмотря на насыщенную линию обороны, в защите на уровне чемпионата мира всё же не тянет.
Рискованный. В данном случае самый очевидный вариант – совместить два прошлых маркета. Ждем победу сборной Сенегала при минимум трех забитых мячах с обеих сторон.
Варианты с результативным футболом и тем более разгромами в данной линии сулят высокие коэффициенты. И в предстоящем матче очевидных опций нет. Даже «сухая» победа сенегальцев не читается наверняка, ведь они лишились основного вратаря, а при огромной нацеленности на атаку могут подарить шансы сопернику.
Не удивит, если один гол иракцы вымучат, пока их не покинут силы. А в итоге сенегальцы, лучше подготовленные физически и технически, всё-таки доведут дело до разгрома. Пробуем победу африканской команды со счетом 4:1 с коэффициентом 16,00 от PARI.
Ожидаемый счет – 4:1 в пользу сборной Сенегала.