Сенегал – Ирак, 26 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Сенегала и Ирака: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Квартет I многие болельщики и эксперты нарекли группой «смерти». Было понятно, что в полной мере это должно сработать для сборной Ирака, и два её крупных поражения не удивляют. А вот сенегальцы перед стартом выглядели достойными соперниками для Франции и Норвегии, что в целом подтвердилось. Впрочем, несмотря на оказанное сопротивление, африканская команда тоже потерпела два подряд поражения.

Но в третьем туре, полагаем, сборная Сенегала прервет эту серию. Как и Франция с Норвегией, она явно превосходит иракцев в классе. У сенегальцев гораздо более сильный подбор исполнителей с явным акцентом на атаку. Любой результат, кроме поражения сборной Ирака, будет большой сенсацией, так что играем П1.

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Сбалансированный. Уже упомянутый акцент сенегальцев на атаку приводит к результативному футболу. Они забили и Франции, и Норвегии, но сами пропустили по три раза. Баланса между обороной и нападением всё-таки не хватает, а на общей цельности команды сказываются и неспортивные факторы – скандал с долгами перед футболистами и туманностью вокруг контракта главного тренера.

При таких вводных мы вправе ждать очередной «верховой» матч в группе I, тем более что сенегальцам необходимо добиваться как можно более хорошей разницы голов. А сборная Ирака, несмотря на насыщенную линию обороны, в защите на уровне чемпионата мира всё же не тянет.

Рискованный. В данном случае самый очевидный вариант – совместить два прошлых маркета. Ждем победу сборной Сенегала при минимум трех забитых мячах с обеих сторон.