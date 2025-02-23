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23 февраля 10:22ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Севилья — Мальорка, 24 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Островитяне» — удобный соперник для «красно-белых»
Руслан Ипполитов

Игровую программу 25-го тура чемпионата Испании по футболу в понедельник закроют «Севилья» и «Мальорка». Соперники располагаются в разных частях турнирной таблицы, но по итогам тура вполне могут поменяться местами. Оцениваем шансы команд перед стартовым свистком на знаменитом стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Севилья» (Севилья)

24.02.2025, Пн

23:00 МСК

«Мальорка» (Пальма-де-Мальорка) 

П1 - 2.05

Х - 3.15

П2 - 4.00

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 25-й тур

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)

Главный судья: Алехандро Муньис Руис

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Севилья»

28

22

15

97-63

«Мальорка»

15

22

28

63-97

Последние пять матчей «Севильи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Вальядолид»

0:4

«Севилья»

Примера

09.02.2025«Севилья»

1:4

«Барселона»

Примера

01.02.2025«Хетафе»

0:0

«Севилья»

Примера

25.01.2025«Севилья»

1:1

«Эспаньол»

Примера

18.01.2025«Жирона»

1:2

«Севилья»

Примера

Последние пять матчей «Мальорки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Мальорка»

3:1

«Лас-Пальмас»

Примера

10.02.2025«Мальорка»

1:1

«Осасуна»

Примера

01.02.2025«Атлетико»

2:0

«Мальорка»

Примера

25.01.2025«Мальорка»

0:1

«Бетис»

Примера

20.01.2025«Вильярреал»

4:0

«Мальорка»

Примера

Последние пять матчей «Севильи» и «Мальорки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.08.2024«Мальорка»

0:0

«Севилья»

Примера

22.04.2024«Севилья»

2:1

«Мальорка»

Примера

09.12.2023«Мальорка»

1:0

«Севилья»

Примера

11.02.2023«Севилья»

2:0

«Мальорка»

Примера

15.10.2022«Мальорка»

0:1

«Севилья»

Примера

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона25173567-2554
2. Атлетико25158242-1653
3. Реал Мадрид24156352-2351
4. Атлетик24129337-2145
5. Вильярреал25128548-3544
6. Райо Вальекано2598827-2635
7. Мальорка241041023-3034
8. Бетис2488830-3132
9. Сельта25951136-3832
10. Осасуна25711729-3432
11. Жирона24941132-3531
12. Реал Сосьедад24941120-2331
13. Севилья2487929-3431
14. Хетафе2479820-1830
15. Эспаньол25761224-3627
16. Леганес24591022-3524
17. Лас-Пальмас25651429-4323
18. Валенсия25581225-4123
19. Алавес25571328-3922
20. Вальядолид24431715-5215

Прогноз на матч

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«Мальорка» занимает более высокое место в турнирной таблице, но на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» фаворитом она точно не буде. Во-первых, соперников разделяет всего два балла, и по итогам тура выше может оказаться уже «Севилья». 

Во-вторых, последний месяц «красно-белые» демонстрируют более качественный футбол, чем «островитяне», что находит отражение в результатах. «Севилья» на этом временном отрезке взяла 8 из 15 возможных очков, уступив лишь однажды. Отметим, что единственное поражение случилось во встрече с «Барселоной». «Мальорка» в своих последних пяти играх набрала лишь четыре очка, потерпев поражения в трех матчах, в каждом из которых еще и не смогла забить ни одного мяча.

На стороне хозяев поля и статистика личных встреч. В последних пяти матчах «Севилья» победила три раза, лишь однажды позволив «островитянам» взять три балла. Статистически «Мальорка» вполне удобный соперник для хозяев поля.

Встречаются две далеко не самые результативные команды Ла Лиги. Есть вероятность, что зрители голов в этой встрече так и не дождутся. Мы же делаем выбор в пользу победы «Севильи» с расчетом на то, что больше трех мячей на двоих команды не забьют.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «Матч! Футбол 2» покажет встречу на «Рамон Санчес Писхуан» в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч»Видеотрансляция, HD-
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Севилья»:  Локонга, Куасси (оба - травма) 

«Мальорка»: Морланес, Кошта (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Севилья» - «Мальорка»:

Позиция«Севилья»

«Мальорка»

Позиция

Вратарь13. Нюланд

1. Грейф

Вратарь

Защитник4. Салас

23. Маффео

Защитник

Защитник22. Баде

24. Вальент

Защитник

Защитник6. Гудель

21. Раильо

Защитник

Защитник3. Педроса

22. Мохика

Защитник

Полузащитник20. Соу

5. Маскарель

Полузащитник

Полузащитник 12. Локонга

10. Дардер

Полузащитник 

Полузащитник17. Ньигес

27. Наварро

Полузащитник

Нападающий11. Лукебакио

14. Родригес

Полузащитник

Нападающий5. Варгас

11. Асано

Нападающий

Нападающий7. Ромеро

7. Мурики

Нападающий

Главный тренерГарсия Пимьента

Хагоба Аррасате

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Сыгравшую ставку на «Мальорку» PARI  умножит на 4.00. Победа хозяев поля оценена коэффициентом 2.05. Заключить пари на мирный расход можно за 3.15.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Севилья» - «Мальорка»?

Самый скромный коэффициент (5.50) предлагается за победу хозяев с минимальным счетом 1:0. Нулевая ничья котируется за 6.00. 1:1 - за 6.50.

Где бесплатно смотреть матч «Севилья» - «Мальорка»?

Телеканал «Матч! Футбол 2» покажет встречу на «Рамон Санчес Писхуан» в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Кто выиграет чемпионат Испании?

Тройка главных претендентов на титул от PARI выглядит следующим образом:

  1. «Реал» - 2.05
  2. «Барселона» - 2.10
  3. «Атлетико» - 8.00
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