Севилья — Мальорка, 24 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Игровую программу 25-го тура чемпионата Испании по футболу в понедельник закроют «Севилья» и «Мальорка». Соперники располагаются в разных частях турнирной таблицы, но по итогам тура вполне могут поменяться местами. Оцениваем шансы команд перед стартовым свистком на знаменитом стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Севилья» (Севилья)
24.02.2025, Пн
23:00 МСК
«Мальорка» (Пальма-де-Мальорка)
|П1 - 2.05
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 25-й тур
Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)
Главный судья: Алехандро Муньис Руис
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Севилья»
28
22
15
97-63
|«Мальорка»
15
22
28
63-97
Последние пять матчей «Севильи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Вальядолид»
0:4
«Севилья»
Примера
|09.02.2025
|«Севилья»
1:4
«Барселона»
Примера
|01.02.2025
|«Хетафе»
0:0
«Севилья»
Примера
|25.01.2025
|«Севилья»
1:1
«Эспаньол»
Примера
|18.01.2025
|«Жирона»
1:2
«Севилья»
Примера
Последние пять матчей «Мальорки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Мальорка»
3:1
«Лас-Пальмас»
Примера
|10.02.2025
|«Мальорка»
1:1
«Осасуна»
Примера
|01.02.2025
|«Атлетико»
2:0
«Мальорка»
Примера
|25.01.2025
|«Мальорка»
0:1
«Бетис»
Примера
|20.01.2025
|«Вильярреал»
4:0
«Мальорка»
Примера
Последние пять матчей «Севильи» и «Мальорки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.08.2024
|«Мальорка»
0:0
«Севилья»
Примера
|22.04.2024
|«Севилья»
2:1
«Мальорка»
Примера
|09.12.2023
|«Мальорка»
1:0
«Севилья»
Примера
|11.02.2023
|«Севилья»
2:0
«Мальорка»
Примера
|15.10.2022
|«Мальорка»
0:1
«Севилья»
Примера
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|25
|17
|3
|5
|67-25
|54
|2. Атлетико
|25
|15
|8
|2
|42-16
|53
|3. Реал Мадрид
|24
|15
|6
|3
|52-23
|51
|4. Атлетик
|24
|12
|9
|3
|37-21
|45
|5. Вильярреал
|25
|12
|8
|5
|48-35
|44
|6. Райо Вальекано
|25
|9
|8
|8
|27-26
|35
|7. Мальорка
|24
|10
|4
|10
|23-30
|34
|8. Бетис
|24
|8
|8
|8
|30-31
|32
|9. Сельта
|25
|9
|5
|11
|36-38
|32
|10. Осасуна
|25
|7
|11
|7
|29-34
|32
|11. Жирона
|24
|9
|4
|11
|32-35
|31
|12. Реал Сосьедад
|24
|9
|4
|11
|20-23
|31
|13. Севилья
|24
|8
|7
|9
|29-34
|31
|14. Хетафе
|24
|7
|9
|8
|20-18
|30
|15. Эспаньол
|25
|7
|6
|12
|24-36
|27
|16. Леганес
|24
|5
|9
|10
|22-35
|24
|17. Лас-Пальмас
|25
|6
|5
|14
|29-43
|23
|18. Валенсия
|25
|5
|8
|12
|25-41
|23
|19. Алавес
|25
|5
|7
|13
|28-39
|22
|20. Вальядолид
|24
|4
|3
|17
|15-52
|15
«Мальорка» занимает более высокое место в турнирной таблице, но на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» фаворитом она точно не буде. Во-первых, соперников разделяет всего два балла, и по итогам тура выше может оказаться уже «Севилья».
Во-вторых, последний месяц «красно-белые» демонстрируют более качественный футбол, чем «островитяне», что находит отражение в результатах. «Севилья» на этом временном отрезке взяла 8 из 15 возможных очков, уступив лишь однажды. Отметим, что единственное поражение случилось во встрече с «Барселоной». «Мальорка» в своих последних пяти играх набрала лишь четыре очка, потерпев поражения в трех матчах, в каждом из которых еще и не смогла забить ни одного мяча.
На стороне хозяев поля и статистика личных встреч. В последних пяти матчах «Севилья» победила три раза, лишь однажды позволив «островитянам» взять три балла. Статистически «Мальорка» вполне удобный соперник для хозяев поля.
Встречаются две далеко не самые результативные команды Ла Лиги. Есть вероятность, что зрители голов в этой встрече так и не дождутся. Мы же делаем выбор в пользу победы «Севильи» с расчетом на то, что больше трех мячей на двоих команды не забьют.
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Телеканал «Матч! Футбол 2» покажет встречу на «Рамон Санчес Писхуан» в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Севилья»: Локонга, Куасси (оба - травма)
«Мальорка»: Морланес, Кошта (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Севилья» - «Мальорка»:
|Позиция
|«Севилья»
«Мальорка»
Позиция
|Вратарь
|13. Нюланд
1. Грейф
Вратарь
|Защитник
|4. Салас
23. Маффео
Защитник
|Защитник
|22. Баде
24. Вальент
Защитник
|Защитник
|6. Гудель
21. Раильо
Защитник
|Защитник
|3. Педроса
22. Мохика
Защитник
|Полузащитник
|20. Соу
5. Маскарель
Полузащитник
|Полузащитник
|12. Локонга
10. Дардер
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Ньигес
27. Наварро
Полузащитник
|Нападающий
|11. Лукебакио
14. Родригес
Полузащитник
|Нападающий
|5. Варгас
11. Асано
Нападающий
|Нападающий
|7. Ромеро
7. Мурики
Нападающий
|Главный тренер
|Гарсия Пимьента
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Самый скромный коэффициент (5.50) предлагается за победу хозяев с минимальным счетом 1:0. Нулевая ничья котируется за 6.00. 1:1 - за 6.50.
Телеканал «Матч! Футбол 2» покажет встречу на «Рамон Санчес Писхуан» в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Тройка главных претендентов на титул от PARI выглядит следующим образом:
Партнерский проект