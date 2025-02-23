Севилья — Мальорка, 24 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Мальорка» занимает более высокое место в турнирной таблице, но на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» фаворитом она точно не буде. Во-первых, соперников разделяет всего два балла, и по итогам тура выше может оказаться уже «Севилья».

Во-вторых, последний месяц «красно-белые» демонстрируют более качественный футбол, чем «островитяне», что находит отражение в результатах. «Севилья» на этом временном отрезке взяла 8 из 15 возможных очков, уступив лишь однажды. Отметим, что единственное поражение случилось во встрече с «Барселоной». «Мальорка» в своих последних пяти играх набрала лишь четыре очка, потерпев поражения в трех матчах, в каждом из которых еще и не смогла забить ни одного мяча.

На стороне хозяев поля и статистика личных встреч. В последних пяти матчах «Севилья» победила три раза, лишь однажды позволив «островитянам» взять три балла. Статистически «Мальорка» вполне удобный соперник для хозяев поля.

Встречаются две далеко не самые результативные команды Ла Лиги. Есть вероятность, что зрители голов в этой встрече так и не дождутся. Мы же делаем выбор в пользу победы «Севильи» с расчетом на то, что больше трех мячей на двоих команды не забьют.