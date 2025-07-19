Денис Шаповалов — Адам Уолтон, 19 июля: прогноз на матч 1/2 финала турнира в Лос-Кабосе

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В полуфинале турнира в Лос-Кабосе 19 июля встретятся Денис Шаповалов и Адам Уолтон. Выступающий за Канаду Денис посеян под 3-м номером и является одним из основных фаворитов всего турнира. Сможет ли австралиец оспорить статус фаворита соперника? Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
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Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 05:30 по московскому времени
Арена: «Дельмар Интернешнл Скул»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Денис Шаповалов (26 лет, 33-я ракетка мира)
Адам Уолтон (26 лет, 97-я ракетка мира)
Победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса-2022 в составе сборной Канады. Обладатель Кубка ATP-2022. Победитель юниорского Уимблдона-2016. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 10.
В 2025 году провел 31 матч: 17 побед - 14 поражений. Победитель турнира в Далласе (хард), в финале которого обыграл Каспера Рууда. Полуфиналист турнира в Акапулько (хард).
Ну Уимблдоне выбыл по результатам первого круга. На «Ролан Гаррос» проиграл во втором раунде. На Australian Open вылетел во втором раунде.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Лучшее место в мировом мужском рейтинге - 85. Профессионал с 2022 года. Побед в одиночных турнирах АТР не одерживал.
В 2025 году 5 побед - 11 поражений. До высоких стадий плей-офф в текущем сезоне не добирался.
На Уимблдоне проиграл в первом круге. На «Ролан Гаррос» во втором раунде уступил Андрею Рублеву. На Australian Open вылетел в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Единственный матч между соперниками состоялся в марте 2025 года во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (хард). Шаповалов выиграл в двух сетах - 6:3, 6:2.
WINLINE в котировках отдает явное предпочтение Шаповалову. На победу Дениса можно поставить за 1.29. Вероятность выигрыша Уолтона котируется за 3.28.
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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.98 за тотал меньше 21.5 (не больше 21 гейма в матче). Тотал больше 21.5 идет за 1.83.
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Несколько месяцев назад соперники провели на харде свой единственный на данный момент матч. В той встрече без особых проблем победил Шаповалов (6:3, 6:2). Не сказать, что с тех пор баланс сил значительно изменился. Шансы на победу канадца значительно выше, а австралийцу надо совершить маленький спортивный подвиг и запастись везением, чтобы пробиться в финал.
Уолтон в Лос-Кабосе уже успел и разгромить одного из соперников, и волевую победу одержать, продемонстрировав умение эффективно и хладнокровно действовать в разных ситуациях. В ближайшей встрече необходимо показать способность терпеть, ведь подавить Шаповалова мощью вряд ли удастся, так что придется ждать ошибок соперника и подталкивать того к ним.
Пока теннисист из Канады ошибками на турнире не грешит. Именно Дениса букмекеры называют вторым (вслед за Андреем Рублевым) претендентом на завоевание титула. Не станем спорить и выберем победу фаворита в двух сетах. Полагаем, что 21 гейма для этого будет достаточно.