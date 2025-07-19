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18 июля 9:28ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Денис Шаповалов — Адам Уолтон, 19 июля: прогноз на матч 1/2 финала турнира в Лос-Кабосе

Ждем финал Рублев - Шаповалов?
Руслан Ипполитов

В полуфинале турнира в Лос-Кабосе 19 июля встретятся Денис Шаповалов и Адам Уолтон. Выступающий за Канаду Денис посеян под 3-м номером и является одним из основных фаворитов всего турнира. Сможет ли австралиец оспорить статус фаворита соперника? Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

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Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 05:30 по московскому времени

Арена: «Дельмар Интернешнл Скул»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

Денис Шаповалов (26 лет, 33-я ракетка мира)

  • 1-й круг: освобожден
  • 2-й круг: Говинд Нанда (США, 370) — 6:1, 6:2
  • ¼ финала: Тристан Скулкейт (Австралия, 106) — 6:3, 6:2

Адам Уолтон (26 лет, 97-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Родриго Пачеко Мендес (Мексика, 259) — 7:6, 6:2
  • 2-й круг: Нишеш Басаваредди (США, 102) — 6:1, 6:0
  • ¼ финала: Джеймс Дакворт (Австралия, 100) — 3:6, 6:3, 6:4

Денис Шаповалов (Канада)

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Победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса-2022 в составе сборной Канады. Обладатель Кубка ATP-2022. Победитель юниорского Уимблдона-2016. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 10.

В 2025 году провел 31 матч: 17 побед - 14 поражений. Победитель турнира в Далласе (хард), в финале которого обыграл Каспера Рууда. Полуфиналист турнира в Акапулько (хард).

Ну Уимблдоне выбыл по результатам первого круга. На «Ролан Гаррос» проиграл во втором раунде. На Australian Open вылетел во втором раунде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Адам Уолтон (Австралия)

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Лучшее место в мировом мужском рейтинге - 85. Профессионал с 2022 года. Побед в одиночных турнирах АТР не одерживал. 

В 2025 году 5 побед - 11 поражений. До высоких стадий плей-офф в текущем сезоне не добирался.

На Уимблдоне проиграл в первом круге. На «Ролан Гаррос» во втором раунде уступил Андрею Рублеву. На Australian Open вылетел в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Единственный матч между соперниками состоялся в марте 2025 года во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (хард). Шаповалов выиграл в двух сетах - 6:3, 6:2.

Ставки на исход

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WINLINE в котировках отдает явное предпочтение Шаповалову. На победу Дениса можно поставить за 1.29. Вероятность выигрыша Уолтона котируется за 3.28.

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Ставки на тоталы

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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.98 за тотал меньше 21.5 (не больше 21 гейма в матче). Тотал больше 21.5 идет за 1.83.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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Победа Шаповалова

Победа Уолтона

ТБ (21,5)

ТМ (21,5)

WINLINE

1.29

3.28

1.83

1.98

Прогноз и ставка

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Несколько месяцев назад соперники провели на харде свой единственный на данный момент матч. В той встрече без особых проблем победил Шаповалов (6:3, 6:2). Не сказать, что с тех пор баланс сил значительно изменился. Шансы на победу канадца значительно выше, а австралийцу надо совершить маленький спортивный подвиг и запастись везением, чтобы пробиться в финал.

Уолтон в Лос-Кабосе уже успел и разгромить одного из соперников, и волевую победу одержать, продемонстрировав умение эффективно и хладнокровно действовать в разных ситуациях. В ближайшей встрече необходимо показать способность терпеть, ведь подавить Шаповалова мощью вряд ли удастся, так что придется ждать ошибок соперника и подталкивать того к ним.

Пока теннисист из Канады ошибками на турнире не грешит. Именно Дениса букмекеры называют вторым (вслед за Андреем Рублевым) претендентом на завоевание титула. Не станем спорить и выберем победу фаворита в двух сетах. Полагаем, что 21 гейма для этого будет достаточно.  

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