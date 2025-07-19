Денис Шаповалов — Адам Уолтон, 19 июля: прогноз на матч 1/2 финала турнира в Лос-Кабосе

В полуфинале турнира в Лос-Кабосе 19 июля встретятся Денис Шаповалов и Адам Уолтон. Выступающий за Канаду Денис посеян под 3-м номером и является одним из основных фаворитов всего турнира. Сможет ли австралиец оспорить статус фаворита соперника? Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 05:30 по московскому времени

Арена: «Дельмар Интернешнл Скул»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Денис Шаповалов (26 лет, 33-я ракетка мира)

1-й круг: освобожден

2-й круг: Говинд Нанда (США, 370) — 6:1, 6:2

¼ финала: Тристан Скулкейт (Австралия, 106) — 6:3, 6:2

Адам Уолтон (26 лет, 97-я ракетка мира)