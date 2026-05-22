Хамза Шираз – Алем Бегич, 23 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Шираз – любимчик промоутеров и один из самых заметных проспектов во всех весовых категориях. Он уже вплотную подбирался к званию чемпиона мира, но пока не покорил эту высоту. Англичанин действительно обладает отличными навыками, грамотно использует свои габариты и нокаутирующий потенциал.

Бегич – тоже крепкий ударник, но уровень его прежней оппозиции значительно ниже. Немец почти всю карьеру провел в Германии и Австрии и далеко не всегда встречал достойное сопротивление. При этом ему уже 39 лет, а возвращаться предстоит после паузы, продлившейся больше года.

Резюмируя, понимаем, почему букмекеры дают разгромные коэффициенты. Шираз по всем параметрам выглядит фаворитом. Остается классическая интрига – сколько же продержится Бегич? Котировки вынуждают рисковать с тоталом, поэтому пробуем вариант П1 + ТМ (7,5).