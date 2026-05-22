Хамза Шираз – Алем Бегич, 23 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

В субботу, 23 мая, в рамках турнира Усик – Верхувен состоится еще один титульный бой. Англичанин Хамза Шираз и немец Алем Бегич оспорят вакантный пояс WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг). Кто покинет ринг чемпионом?
Шираз
Бегич
|Англия
Страна
Германия
|26
Возраст
39
|23
Бои
30
|22 (18)
Победы (нокауты)
29 (23)
|0
Поражения (нокауты)
0
|1
Ничьи
1
|2
Место в рейтинге второго среднего дивизиона BoxRec
Неактивен
|191
Рост (см)
181
|191
Размах рук (см)
191
|Правша
Стойка
Правша
На профессиональном ринге выступает с 2017 г. В 2019-м выиграл первый пояс. В 2024-м защитил титулы Содружества и WBC Silver, а также забрал пояс EBU в среднем весе. В феврале 2025 г. пытался забрать у Карлоса Адамеса звание чемпиона мира по версии WBC, но противостояние завершилось вничью раздельным решением судей. После этого перешел во второй средний дивизион, где дебютировал в июле и нокаутировал Эдгара Берлангу в пятом раунде.
На профессиональном ринге выступает с 2014 г. Владел поясами IBF European и IBO International в полутяжелом весе. В 2024 г. забрал титул WBO European во втором среднем дивизионе. Защитил его дважды. В последнем поединке в апреле 2025 г. нокаутировал Махди Сафдари во втором раунде.
Шираз – любимчик промоутеров и один из самых заметных проспектов во всех весовых категориях. Он уже вплотную подбирался к званию чемпиона мира, но пока не покорил эту высоту. Англичанин действительно обладает отличными навыками, грамотно использует свои габариты и нокаутирующий потенциал.
Бегич – тоже крепкий ударник, но уровень его прежней оппозиции значительно ниже. Немец почти всю карьеру провел в Германии и Австрии и далеко не всегда встречал достойное сопротивление. При этом ему уже 39 лет, а возвращаться предстоит после паузы, продлившейся больше года.
Резюмируя, понимаем, почему букмекеры дают разгромные коэффициенты. Шираз по всем параметрам выглядит фаворитом. Остается классическая интрига – сколько же продержится Бегич? Котировки вынуждают рисковать с тоталом, поэтому пробуем вариант П1 + ТМ (7,5).
Турнир на арене около Пирамид Гиза в Египте начнется в субботу, 23 мая, в 20:00 по московскому времени. Бой Шираз – Бегич стоит ожидать не ранее 22:00 мск.
Официальным вещателем турнира будет сервис DAZN.
