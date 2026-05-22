Хамза Шираз – Алем Бегич, 23 мая: прогноз на бокс, трансляция и полный кард



Источник: WBO
  • Статистика
  • Хамза Шираз
  • Алем Бегич
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Где смотреть бой Шираз – Бегич

В субботу, 23 мая, в рамках турнира Усик – Верхувен состоится еще один титульный бой. Англичанин Хамза Шираз и немец Алем Бегич оспорят вакантный пояс WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг). Кто покинет ринг чемпионом? 

Статистика

Шираз

 

Бегич

Англия

Страна

Германия

26

Возраст

39

23

Бои

30

22 (18)

Победы (нокауты)

29 (23)

0

Поражения (нокауты)

0

1

Ничьи

1

2

Место в рейтинге второго среднего дивизиона BoxRec

Неактивен

191

Рост (см)

181

191

Размах рук (см)

191

Правша

Стойка

Правша

Хамза Шираз

На профессиональном ринге выступает с 2017 г. В 2019-м выиграл первый пояс. В 2024-м защитил титулы Содружества и WBC Silver, а также забрал пояс EBU в среднем весе. В феврале 2025 г. пытался забрать у Карлоса Адамеса звание чемпиона мира по версии WBC, но противостояние завершилось вничью раздельным решением судей. После этого перешел во второй средний дивизион, где дебютировал в июле и нокаутировал Эдгара Берлангу в пятом раунде.

Алем Бегич

На профессиональном ринге выступает с 2014 г. Владел поясами IBF European и IBO International в полутяжелом весе. В 2024 г. забрал титул WBO European во втором среднем дивизионе. Защитил его дважды. В последнем поединке в апреле 2025 г. нокаутировал Махди Сафдари во втором раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа ШиразаПобеда БегичаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,0312,501,154,75

Прогноз на бой

Шираз – любимчик промоутеров и один из самых заметных проспектов во всех весовых категориях. Он уже вплотную подбирался к званию чемпиона мира, но пока не покорил эту высоту. Англичанин действительно обладает отличными навыками, грамотно использует свои габариты и нокаутирующий потенциал.

Бегич – тоже крепкий ударник, но уровень его прежней оппозиции значительно ниже. Немец почти всю карьеру провел в Германии и Австрии и далеко не всегда встречал достойное сопротивление. При этом ему уже 39 лет, а возвращаться предстоит после паузы, продлившейся больше года.

Резюмируя, понимаем, почему букмекеры дают разгромные коэффициенты. Шираз по всем параметрам выглядит фаворитом. Остается классическая интрига – сколько же продержится Бегич? Котировки вынуждают рисковать с тоталом, поэтому пробуем вариант П1 + ТМ (7,5).

Где смотреть бой Шираз – Бегич

Турнир на арене около Пирамид Гиза в Египте начнется в субботу, 23 мая, в 20:00 по московскому времени. Бой Шираз – Бегич стоит ожидать не ранее 22:00 мск.

Официальным вещателем турнира будет сервис DAZN.

Полный кард

  • Александр Усик (Украина) – Рико Верхувен (Нидерланды). Тяжелый вес. Бой за титул WBC;
  • Хамза Шираз (Англия) – Алем Бегич (Босния и Герцеговина). Второй средний вес. Бой за титул WBO;
  • Шахрам Гиясов (Узбекистан) – Джек Кэттеролл (Англия). Полусредний вес. Бой за титул WBA Regular;
  • Фрэнк Санчес (Куба) – Ричард Торрес-младший (США). Тяжелый вес;
  • Мизуки Хирута (Япония) – Маи Солиман (Австралия). Женский второй наилегчайший вес. Бой за титул WBO;
  • Даниэль Лапин (Украина) – Бенжамин Мендес Тани (Франция). Полутяжелый вес. Бой за титулы IBF Inter-Continental, WBA Continental и WBO International;
  • Басем Мамду (Египет) – Джамар Талли (США). Первый тяжелый вес;
  • Султан Аль-Мохаммед (Саудовская Аравия) – Деди Импракс (Индонезия). Легкий вес.

